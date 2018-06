En ataque sicarial asesinan a gerente del Hospital de Florida, Valle

Redacción Valle

En la mañana de este miércoles fue asesinado el gerente del Hospital Benjamín Barney Gasca de Florida (Valle del Cauca), Harold Obdulio Rodríguez Villalobos, en medio de un atentado sicarial, cuando se movilizaba en un vehículo oficial de la institución médica.

Según información oficial, el ataque con arma de fuego ocurrió en la carrera 19 con calle 34, en el centro del municipio de Palmira, ciudad donde residía, y fue perpetrado por dos hombres a bordo de una motocicleta.

Ante el hecho, que conmocionó a los palmireños, la Fiscalía conformó un grupo interinstitucional para dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato del médico, según informó el comandante del Distrito Especial de Policía de Palmira, coronel Efrén Blanco. (Lea también: Capturado presunto homicida del futbolista Alejandro Peñaranda Trujillo)

El uniformado indicó que un joven de tez trigueña, vestido con pantaloneta, habría cometido el crimen cuando Rodríguez se bajó del vehículo para acercarse a una sastrería. “Él iba en la camioneta oficial del hospital de Florida con el conductor. El crimen se registró cerca de un almacén de arreglo de ropas donde él iba a hacer arreglar un saco”, afirmó el coronel.

Agregó que el médico no alcanzó a dar si quiera dos pasos cuando el sicario, que lo estaba esperando en el lugar, se acercó y le disparó varias veces ocasionándole la muerte inmediata. Blanco también dijo que la víctima tenía una cita en el municipio de Tuluá, pero decidió pasar primero por la sastrería. Tras el ataque, el victimario huyó en una motocicleta que era conducida por otra persona.

En las labores de vecindario no se pudo obtener mucha información por parte de los testigos que, según dicen, no recuerdan las características del presunto homicida. El conductor que acompañaba a Rodríguez también dijo no haber visto nada, solo escuchó los disparos. (Le puede interesar: Profesor universitario, capturado por extorsionar alumnas en Valle del Cauca)

Por lo que las autoridades están dedicadas a analizar las cámaras de seguridad del sector para establecer la identidad y el rumbo de los responsables de este crimen. Mientras tanto, , la Alcaldía de Palmira y la Gobernación del Valle ofrecieron $20.000.000 de recompensa por información sobre el crimen.

Cabe resaltar que, entre diciembre de 2008 y febrero de 2012, el médico se desempeñó como gerente del Hospital San Vicente de Paúl en Palmira, ciudad donde residía en el barrio Las Mercedes. En cuanto a su formación profesional, figura un MBA con énfasis en gestión de salud y maestría en epidemiología.