Pastrana pide a nuevo fiscal ‘desengavetar’ investigación contra Santos por caso Odebrecht

Pasadas 24 horas desde que Francisco Barbosa asumió como nuevo fiscal General de la Nación, este viernes el expresidente Andrés Pastrana Arango le elevó una solicitud para que ‘desengavete’ la investigación contra el también expresidente Juan Manuel Santos, por supuestos pagos y sobornos que Odebrecht habría realizado para su campaña reeleccionista de 2014.

En la misiva, el exmandatario recuerda que en agosto de 2017, en compañía del hoy senador Álvaro Uribe (Centro Democrático), presentaron una “detallada denuncia sobre evidencias financiación ilegal de la reelección” de Santos. Tal denuncia, agrega, fue elevada cuando fungía como fiscal Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, Pastrana reclamó que esa “misiva (permanece) engavetada sin respuesta” desde el día de agosto de 2017.

“De la manera más respetuosa me permito pedirle al señor fiscal asumir la investigación de lo que puede constituir la compra o robo del poder Ejecutivo”, indica el exmandatario, quien además le solicita nombrar un vicefiscal ad hoc para efectos del proceso, teniendo en cuenta “los vínculos profesionales” de Juan Francisco Espinosa “con personas que tendrían intereses relativos a la eventual investigación”.

Lo anterior, dado que el vicefiscal Espinosa –quien duró poco menos de un mes en la dirección de Migración Colombia en el gobierno Duque– es un conocedor de uno de los casos más importantes que recibe el nuevo fiscal: el de Odebrecht. Durante los primeros meses del escándalo, fue él quien estuvo a la cabeza de la investigación que arrancó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), pues tenía acceso a todas las transacciones cambiarias en el país. Los datos eran claves para determinar cuánto dinero entró al país, por cuántas cuentas pasó y en qué se gastó.

En esa línea, el exmandatario –quien le recuerda a Barbosa que asume el liderazgo del ente investigador “tras una larga y desafortunada interinidad”– le asegura al nuevo fiscal que llega con “el reto mayúsculo” de enfrentar la corrupción y el narcotráfico, “hidra alimentada por la impunidad y 200.000 hectáreas de coca”.

En agosto de 2017, Pastrana y Uribe le pidieron al entonces fiscal Martínez investigar el supuesto pago de $6.000 millones, al gerente de la campaña Santos Presidente 2014, Roberto Prieto. Según los exmandatarios, 1 millón de dólares ingresó mediante la firma Paddington en Panamá, a través Luis Alberto Peña, vicepresidente de Sancho BBDO. Y quien recibiría por medio de un contrato los otros 2 millones de dólares, con el fin de mejorar la imagen de Odebrecht.

La semana pasada, El Espectador reveló apartes de la versión libre que rindió Juan Manuel Santos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para responder los interrogantes sobre la supuesta presencia de dineros de la firma brasileña Odebrecht en su campaña reeleccionista de 2014. Una diligencia en la que, de entrada, precisó que nunca hubo financiación extranjera en su aspiración ni tampoco se recibieron aportes. En contraste, recalcó que todas sus cuentas se presentaron a tiempo y tuvieron auditorías interna y externa en tiempo real, además de la evaluación del organismo electoral y de otras autoridades competentes.

Santos relató que su candidatura presidencial de 2014 fue apoyada por una coalición de partidos, cada uno de los cuales llevaba su contabilidad, razón por la que son ellos los que deben de presentar sus cuentas ante el CNE. Además, recalcó que en su gobierno, Odebrecht no recibió ningún favorecimiento, quisieron hacer gestiones para reclamaciones y no se les dio, y solo se ganaron una licitación para una carretera en Puerto Boyacá. En tal sentido, el exgobernante indicó que sabe que el origen de la indagación en el tribunal electoral fueron las referencias de dos expresidentes de la República. “Trabajé con ellos, los conozco y hoy estamos en orillas políticas diferentes”, aclaró Santos, antes de afirmar que no hay ni una sola prueba de sus señalamientos.

En su versión libre, en la que estuvo asistido por el abogado Alfonso Portela, Santos manifestó que han salido en los medios muchísimas versiones, pero todas han sido desvirtuadas y, así como no hubo favorecimiento alguno para la empresa petrolera Pacific Rubiales, tampoco conoció ni vio nunca un supuesto estudio político utilizado como un aporte a su campaña. Paso a paso, el exmandatario aclaró cómo funcionó la estructura administrativa de su campaña en 2014, con un dato específico: que siempre delegó en el gerente y en su tesorero que no permitieran nada ilegal o indebido, y que ellos cumplieron al pie de la letra sus instrucciones, y eso fue lo que se presentó ante el CNE.