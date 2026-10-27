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El pésimo nombramiento de Abelardo Ordóñez en el Ministerio del Interior

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Caricatura de Zuleta sobre el pésimo nombramiento de Alejandro Ordóñez en el Ministerio del Interior.
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Comentarios
  • Julio César(69508)Hace 3 horas
    A Ordoñez se debe la perversa intromisiòn de la provisionalidad en cargos de carrera, que frustra las legìtimas aspiraciones de quienes cursan costosas carreras universitarias, especializaciones, maestrìas y doctorados para ocupar una dignidad en la administraciòn pùblica. Por fortuna , el consejo de estado ,le ordenò convocar a concurso, para proveer cargos de carrera.
  • Chamí(1anyy)Hace 6 horas
    Adónde llegaremos…? Sólo vuestra crítica ayudará en esta tragedia. Felicitaciones valientes caricaturistas!
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