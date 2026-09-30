 

Casi volvemos a romper las relaciones diplomáticas con Israel

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que en el pie de una foto del canciller Omar Bula escribimos que Colombia había roto relaciones con Israel, cuando la ruptura fue con Irán. Además, se nos cruzaron los cables y dejamos en perfecto equilibrio las cuentas del quebrado sistema pensional colombiano: al citar un informe de la Contraloría, publicamos la misma cifra para lo presupuestado y lo ejecutado, algo lejano de la realidad.

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Fidel Cano Correa

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