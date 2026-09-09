El turismo no puede esperar

Desde ANATO hemos estado cerca de nuestros empresarios, escuchando sus dificultades y evaluando el impacto de esta emergencia en las agencias de viajes y…

Colombia atraviesa momentos en los que la solidaridad deja de ser un discurso y se convierte en una responsabilidad. El pasado 10 de agosto la tierra tembló y con ella la tranquilidad de familias, comunidades y empresas de varias regiones del país, y entre los sectores afectados hay uno que no podemos dejar solo: el turismo.

Frente a una emergencia como la que vivimos, no podemos ver el turismo únicamente como un sector que necesita ayuda. Debemos verlo como parte de la solución.

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Desde ANATO hemos estado cerca de nuestros empresarios, escuchando sus dificultades y evaluando el impacto de esta emergencia en las agencias de viajes y en toda la cadena turística de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. El diagnóstico es claro: necesitamos actuar ahora.

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En cuanto a los servicios turísticos comercializados, los tiquetes aéreos concentraron la mayor proporción de afectaciones, con 25,2 %, seguidos por traslados (20,2 %), excursiones (16,0 %), alojamiento (15,1 %) y paquetes turísticos (15,1 %). Otros servicios representaron el 8,5 % de las afectaciones.

Las afectaciones de toda la cadena turística nos impactan directamente; por eso no podemos esperar a que las empresas cierren para reaccionar. No podemos permitir que una emergencia natural termine convirtiéndose en una emergencia laboral y empresarial de largo plazo. Cada agencia de viajes, cada hotel, cada operador, cada guía y cada trabajador del turismo que logra mantenerse en pie representa una familia que conserva su sustento y una región que mantiene viva la posibilidad de recuperarse.

Por eso, desde ANATO hemos solicitado al Gobierno Nacional implementar medidas para la reactivación. Y quiero ser especialmente enfática en tres prioridades: menos IVA, más crédito y protección del empleo.

La reducción temporal del IVA en los tiquetes aéreos y en los paquetes turísticos es urgente. En una coyuntura como esta, necesitamos estimular la demanda, facilitar los viajes hacia y desde las regiones afectadas y hacer del turismo una herramienta real de recuperación. Un menor costo para el viajero puede traducirse en más movimiento, más reservas, más consumo local y más oportunidades para quienes dependen de esta actividad.

También necesitamos crédito en condiciones especiales y con verdadera capacidad de respuesta. Las empresas turísticas requieren liquidez para sobrevivir mientras se recupera la demanda. Por eso hemos planteado líneas especiales de Bancóldex respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías. No se trata de regalar recursos: se trata de generar las condiciones para que empresas viables puedan acceder al financiamiento que hoy necesitan con urgencia.

Y hay una tercera prioridad que no admite discusión: proteger el empleo.

Detrás de cada puesto de trabajo que se pierde hay una familia afectada. El turismo es intensivo en empleo y, precisamente por eso, puede ser uno de los grandes motores de la recuperación de las regiones damnificadas. Pero para que eso ocurra necesitamos medidas concretas, como subsidios que permitan mantener los puestos de trabajo durante esta etapa crítica.

Proteger el empleo hoy es mucho más inteligente que intentar reconstruirlo mañana.

A estas medidas deben sumarse alivios tributarios y una flexibilización de las penalidades comerciales con proveedores y aerolíneas. La recuperación debe ser integral. No podemos pedirle a un empresario que vuelva a operar con normalidad si, al mismo tiempo, enfrenta obligaciones y costos que no corresponden a una situación extraordinaria.

Hay una razón adicional para actuar con decisión: el turismo ya demostró que es uno de los grandes activos económicos de Colombia.

En 2025, el sector generó USD 11.418 millones en divisas, con un crecimiento del 11,4 %. Y durante el primer trimestre de 2026 alcanzó USD 3.146 millones, un 9,4 % más que en el mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio de este año, además, el tráfico aéreo creció 5,1 % con más de 34 millones de pasajeros movilizados.

Estas cifras no son simplemente estadísticas. Representan empresas, empleos, comunidades y oportunidades.

Por eso, frente a una emergencia como la que vivimos, no podemos ver el turismo únicamente como un sector que necesita ayuda. Debemos verlo como parte de la solución.

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Nuestra campaña Viajar es Sumar nace precisamente de esa convicción. Viajar hacia las regiones afectadas, consumir sus servicios, conocer sus destinos y elegir a sus empresarios es también una manera de contribuir a su recuperación.

Pero la solidaridad de los ciudadanos debe estar acompañada por decisiones de política pública. El sector privado está haciendo su parte y seguirá haciéndola. Ahora necesitamos que las instituciones actúen con la misma velocidad que exige la emergencia.

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Menos IVA para reactivar. Crédito para resistir. Protección del empleo para no dejar a nadie atrás.

Desde ANATO seguiremos insistiendo, proponiendo y trabajando junto al Gobierno Nacional y a las regiones. Porque la recuperación no puede esperar y porque, cuando el turismo se mueve, las regiones también se mueven.

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Hoy más que nunca, viajar es sumar; apoyar al turismo es apoyar el empleo, las empresas y la recuperación de Colombia.

* Presidente ejecutiva de ANATO.

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