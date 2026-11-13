“Marca personal”

Imaginemos que cualquiera de nosotros entra a una red social y siente, de pronto, que ya lo sabe casi todo de alguien: ¿qué ropa usa para el gimnasio? ¿Cómo son sus hijos (incluso cuando ellos ni siquiera han estado de acuerdo con la publicación)? ¿Qué come? Incluso, puede suceder que veas su cuerpo, sin ropa, en una foto nocturna, después de haberla conocido la misma mañana, en una reunión. Para algunos, esa foto tan personal rompe cualquier distancia y los lleva a imaginar otras posibilidades: ¿cómo sería salir con esa persona a comer? ¿Cómo sería estar en su casa? Incluso, si vuelven a verse, es posible que haya la sensación de…

Imaginemos que cualquiera de nosotros entra a una red social y siente, de pronto, que ya lo sabe casi todo de alguien: ¿qué ropa usa para el gimnasio? ¿Cómo son sus hijos (incluso cuando ellos ni siquiera han estado de acuerdo con la publicación)? ¿Qué come? Incluso, puede suceder que veas su cuerpo, sin ropa, en una foto nocturna, después de haberla conocido la misma mañana, en una reunión. Para algunos, esa foto tan personal rompe cualquier distancia y los lleva a imaginar otras posibilidades: ¿cómo sería salir con esa persona a comer? ¿Cómo sería estar en su casa? Incluso, si vuelven a verse, es posible que haya la sensación de ser antiguos conocidos.

Esa relación con los demás y la información compartida envía al olvido palabras que antes hacían parte de los días: pudor, veneración, distancia, elegancia o respeto. Esta última, particularmente, se difumina en el ir y venir de los días. ¿Y qué problema hay en que veamos tanto o se borre esa distancia de antes? Que se pierde cierta veneración y cortesía. El filósofo Byung Chul lo explica en su último libro, Sin respeto: “En las redes sociales, el respeto es sustituido por la atención; la cortesía, por la humillación pública. Sin respeto, aplanamos todo y lo convertimos en objeto de consumo. La lucha por el respeto se convierte en una lucha por el estatus”.

Lo anterior explica un poco por qué algunos relacionistas públicos o comunicadores aconsejan a otros convertirse en una “marca personal”, es decir, que el nombre sea asociado con un servicio o producto. Y no están totalmente equivocados, pues todos vendemos algo: una idea, nuestro trabajo, nuestra forma de pensar o de ir por la vida.

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El error aquí es cuando la lógica del mercado, del consumo o las ventas, se aplica a las personas y se cree que cada una es como un producto hecho en fábrica que debe ser perfecto y mostrado de forma constante.

Toda esta reflexión surge a propósito de la salida de Luz María Sierra, de la dirección de El Colombiano, uno de los periódicos más importantes del país. En su lugar y de forma indefinida, por ahora, quedó Daniel Rivera, un periodista que escribe muy bien, se interesa por el lado humano y tiene habilidades para trabajar con otros. Mantiene su vida personal fuera de las redes y tiene ese pudor de los periodistas de antes: sabe que el protagonismo deben tenerlo los otros (las fuentes, aquellos que hablan y construyen la realidad), y no él mismo.

Para ese cargo, ya se escuchan algunos nombres. Incluso, algunos colegas ya empezaron a hacer campañas en redes sociales para promoverse. También hay rumores: que la junta directiva busca a periodistas famosos, de Bogotá, para reemplazarlo.

En tiempos donde se habla de reputación, comunicación de crisis y otros términos asociados con el arte de la comunicación o de comportarse, los encargados de seleccionar personas deberían mirar otros temas: la forma en que alguien ve la privacidad, la presencia de pudor, humildad, la discreción, la presencia o no de escándalos personales, el interés, o no, de parecerse a un producto (perfecto, público, accesible). En un mundo de gente peleando por ganar atención o fama, hay otros elementos para evaluar. Elementos que generalmente suceden fuera de una hoja de vida enviada en PDF o de una publicación de red social.