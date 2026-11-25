Franz Kafka en la Carta al padre trae una anécdota aparentemente banal, pero de honda significación. El padre en la mesa de comedor imponía los buenos modales: no hablar con la boca llena, no romper los huesos con los dientes, no sorber la sopa. Sin embargo, era el primero en transgredirlos: se cortaba las uñas, se hurgaba las orejas con el palillo de los dientes y, sobretodo, regaba las migajas por el suelo. El transmisor de la Ley no se sometía a ella; su voluntad estaba por encima de las normas que él mismo proclamaba.

Detrás de esta anécdota autobiográfica, cuyo contenido Kafka extrapola a la descripción de sus “grandes pesadillas” (El proceso, El castillo), se encuentra una de las claves de su obra (contemporánea de la Primera Guerra Mundial) que anticipa en la imaginación la secuencia de catástrofes que vinieron después, como se puede constatar en la lectura de su relato En la colonia penitenciaria de 1914, en el cual la arbitrariedad aparece como la vía regia a la guerra y a la destrucción. En esta oposición tan sencilla entre la Ley y el acogimiento a ella por parte de quien la impone se encuentran las claves de muchas situaciones en el plano personal y colectivo. Veamos.

Uno de los elementos fundadores de una democracia es la existencia de unas reglas de juego, generales e impersonales, de unos principios fundamentales a los cuales tienen que acogerse, no sólo el gobernante sino también los miembros de la comunidad política. El poder en una democracia es un “lugar vacío”: quien lo ocupa no lo hace a nombre propio sino por delegación, de manera transitoria y sometido a una Constitución. Nadie es dueño del poder. El totalitarismo, por el contrario, lleva el nombre de quien lo ejerce (franquismo, castrismo, estalinismo). En los regímenes despóticos la voluntad del gobernante es la Ley.

Publicidad

Nuestros gobernantes colombianos se embelesan poniendo nombre propio a sus actos en un gesto supremo de egolatría y narcisismo, que busca más su engrandecimiento personal que el futuro del país. Colombia ha sido rebautizada ahora como la “Patria milagro” a cuya cabeza se encuentra un “tigre que muerde duro”. Y en nombre de esta nueva entidad, el presidente de la República, representante de la unión nacional, prejuzga en público a los delincuentes que han sido detenidos, los insulta y los degrada, como si él mismo, su personalidad y su voluntad fueran los referentes supremos de la vida colectiva, por encima de la Constitución y de las leyes. Con estas actitudes logra un éxito momentáneo ante una galería que lo aplaude, pero no contribuye realmente a crear un nuevo país.

Lo fundamental para fundar un verdadero régimen democrático es que los gobernantes respeten los principios básicos del Derecho que rigen los procedimientos judiciales, que la “presunción de inocencia” sea la regla y no deshumanicen al delincuente. Las normas que impone el caudillo sólo son vigentes mientras se mantenga su presencia. Y lo importante precisamente es que las normas valgan por encima de las personas que las ponen en práctica; que las instituciones permanezcan y predominen sobre los que las ocupan de manera temporal.

La lección que se deriva de la anécdota de Kafka es que el aprendizaje de la democracia comienza en la manera como los padres transmiten a sus hijos unas normas a las que ellos mismos se acogen. Su obra, profundamente autobiográfica, es subsidiaria de un núcleo central: ¿qué ocurre cuando la Ley pierde su carácter general e impersonal y se convierte en la voluntad omnipotente y arbitraria de quien la impone?