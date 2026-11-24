El jueves 19 de noviembre, en Shenzhen, tres hombres se sentaron a la misma mesa durante 80 minutos y salieron con una «declaración conjunta de paz» en cuatro puntos: riesgos nucleares, reforma de la ONU, una advertencia a la Corte Penal Internacional y más petróleo refinado. De Ucrania, en el texto, no hay una palabra. Ninguna frontera cambió, ningún arsenal, ningún precio. Pero la palabra fue pronunciada, y hoy la palabra basta para hacer noticia.

Es en esa palabra donde quisiera detenerme. Hay frases que no describen el mundo: lo hacen. «Los declaro marido y mujer», «prometo», «declaro abierta la sesión». Pero solo funcionan cuando quien las dice tiene título para decirlas; si no, la promesa es un gesto. «Declaramos la paz» pertenece a esa familia. La paz no se declara: se hace. Y se hace con el enemigo, no entre los fuertes. En 25 años observando negociaciones he visto repetirse una sola cosa: toda paz verdadera empezó con alguien que aceptó sentarse frente a quien no habría querido ver. Nunca frente a quien le convenía.

Ni siquiera la frase más solemne del documento es de ellos. «Una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse» la escribieron Reagan y Gorbachov en Ginebra, en 1985: dos adversarios que habían negociado durante años para llegar a esa línea, y que desde allí fueron a desmantelar misiles de verdad. Hoy la recitan tres hombres que no negocian entre sí, mientras el último tratado que limitaba sus arsenales expiró en febrero sin que nadie lo reemplazara. Las palabras se gastan cuando se usan sin haberlas pagado, y «paz» es la que el poder ha vaciado con más frecuencia. Desde que los romanos hacían el desierto y lo llamaban paz, toda pacificación ha necesitado esa palabra para presentarse bien.

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Hubo un texto que fijó la diferencia. En abril de 1963, meses después de que el mundo rozara la guerra nuclear en Cuba, Juan XXIII publicó la Pacem in terris, dirigida por primera vez «a todos los hombres de buena voluntad». Allí se lee que una sociedad que se apoye solo en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana, y que la paz se funda en cuatro pilares: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Se puede releer la declaración de Shenzhen buscando esas cuatro palabras. No está ninguna. Están otras: disuasión, petróleo, tribunal.

Queda una pregunta que nos toca a nosotros: por qué una paz declarada nos tranquiliza de todos modos. Porque la paz es también una necesidad de quien mira. Aceptamos la foto de los tres como aceptamos la foto de Navidad de una familia que no se habla: sabemos que no es verdad, pero nos consuela que exista. La paz que se merece tiene una señal reconocible, y no es la solemnidad: es que alguien, al firmarla, pierde algo. Un territorio, una razón, la última palabra. Una paz que no le cuesta nada a quien la firma no es una paz sino una foto. En Shenzhen había una silla vacía, la de Ucrania. Ninguno de los tres se levantó a ocuparla.