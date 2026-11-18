El escándalo mediático que hemos visto sobre los posibles abusos de poder del expresidente Gustavo Petro tiene al menos dos aproximaciones que deben analizarse de manera conjunta. Por un lado, el cuidado de las víctimas de cualquier tipo de abusos, de poder o de violencia sexual, que desde el feminismo se ha trabajado, y por el otro, la desaforada y brutal campaña de desprestigio y persecución que los medios de comunicación han realizado desde el 2022 contra el expresidente Gustavo Petro. No es posible observar la situación generada por las denuncias que ha hecho Deicy Jiménez, sin ver estas dos aproximaciones. Y tampoco es…

El escándalo mediático que hemos visto sobre los posibles abusos de poder del expresidente Gustavo Petro tiene al menos dos aproximaciones que deben analizarse de manera conjunta. Por un lado, el cuidado de las víctimas de cualquier tipo de abusos, de poder o de violencia sexual, que desde el feminismo se ha trabajado, y por el otro, la desaforada y brutal campaña de desprestigio y persecución que los medios de comunicación han realizado desde el 2022 contra el expresidente Gustavo Petro. No es posible observar la situación generada por las denuncias que ha hecho Deicy Jiménez, sin ver estas dos aproximaciones. Y tampoco es posible priorizar una de las dos, porque el entramado político exige que las asumamos conjuntamente.

En el primer caso, las redes del cuidado frente a los abusos sexuales o de poder que creen a las víctimas deben activarse. Desde esta matriz de comprensión vimos, por ejemplo, a una periodista como Ana Bejarano, muy alterada, cuando increpa al candidato y senador Iván Cepeda y le solicita que se desmarque por completo del expresidente Gustavo Petro y que asuma esta primera postura: creerle a la persona que está denunciando por ser una posible víctima de violencia sexual. De otro lado, intelectuales como Luciana Cadahia y Julia Buenaventura prefieren privilegiar la segunda aproximación, que también con toda razón es importante, y es reconocer que estas denuncias configuran una nueva instrumentalización de esa misma persona, mujer que denuncia, al hacer parte de un gran escándalo producido por la extrema derecha en busca de cancelar al expresidente Gustavo Petro y su gobierno. Ya sabemos que el modus operandi de la derecha colombiana a través de muchos medios de comunicación ha sido generar una campaña de desprestigio para hacerle creer a la gente que los logros que se dieron en el gobierno progresista no existen y construir así la narrativa de que fue el peor gobierno de la historia.

Por su parte, el candidato y senador Iván Cepeda ha dado respuestas que, desde mi punto de vista, son absolutamente consecuentes y coherentes con las dos aproximaciones necesarias al caso. Porque de un lado reconoce la pertinencia del proceso judicial en cualquier tipo de denuncia que se haga a un miembro del partido político al que pertenece. Es decir que, como militante del Pacto Histórico, sabe de la necesidad de que cualquier situación como esta sea pública y se lleve a la justicia. De ninguna manera, el senador Iván Cepeda está defendiendo a ultranza a la persona y a la vida personal del expresidente Gustavo Petro. El expresidente tendrá que defenderse y esto lo ha asumido públicamente el Pacto Histórico. Pero del otro lado, el senador Iván Cepeda, de manera coherente y contundente, no ha aceptado a los medios de comunicación nunca, ni siquiera en campaña, lo que le podría haber traído muchos votos, la forma maniquea como le han exigido que se “desmarque” del expresidente Gustavo Petro y su gobierno.

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Con gran acierto, el senador Cepeda ha insistido, uno, en que comparte un proyecto político de nación con el expresidente Gustavo Petro, y dos, que el gobierno progresista del cambio, que hace parte de ese proyecto político, tiene logros fundamentales que deben seguirse ahondando y errores que se deben transformar. Y yo le agradezco al senador Iván Cepeda, en nombre de miles de personas que trabajaron durante el gobierno del expresidente Petro, que hicieron su tarea de la manera más honrada, cuidadosa e idónea, ese reconocimiento que busca impedir que se cancele por completo el primer gobierno progresista. El Pacto Histórico, en cabeza de Iván Cepeda, no puede permitirse la cancelación de un gobierno que, pese a múltiples errores, casos de corrupción y otros problemas graves, inclusive fallas importantes en el liderazgo, tiren por la borda el trabajo de esas miles de personas, incluido el presidente en sus aciertos, para ayudar a construir una narrativa que cancele esa experiencia progresista tan importante para Colombia.

Ante este panorama, creo que es importante aclarar algunos puntos para que el maniqueísmo de la derecha colombiana no nos confunda.

En primer lugar, debemos hablar de la vida privada de las personas. Sí, las personas tenemos vida privada y nadie tiene derecho a publicar lo que en ese espacio de la intimidad hacemos. Y no hay nadie que pueda decidir qué podemos o no hacer en nuestra intimidad. Lo que sí hay es un sistema jurídico, leyes que nos dicen en qué momento nuestra intimidad cruza el umbral del abuso o del delito, y por ello, en ese momento, la vida privada se vuelve pública. No quiere decir que cualquier persona que se acerca a la vida privada de alguien pueda estar grabándola y publicándola; no, jamás, porque la vida privada es privada. Pero sí claramente, cuando una persona comete un delito, abusos, violencia o corrupción en el entorno de su vida privada, debe tener claro que sus conductas deben hacerse públicas.

Lo lamentable de este momento en la exposición de la vida privada del expresidente Petro, que si se comprueba que produce actos de abuso de poder o de corrupción, claramente debe conocerse públicamente, es la instrumentalización que la extrema derecha está dando al caso. Porque se aprovechan de la intimidad de esas mujeres, las acompañan, no sabemos con qué promesas, para que hagan denuncias, vuelvan pública su vida, desde una postura política que no cree en el cuidado profundo de la vida de las mujeres. Porque ya sabemos las maneras en que desde la extrema derecha colombiana se niega el derecho de las personas frente a violencias basadas en género que consideran como un wokismo innecesario.

En segundo lugar, es necesario pensar que ningún gobernante debería usar su poder para contratar a nadie con quien a la vez tenga relaciones sexuales. Antes se pensaba que eso era una libertad de adultos, una relación consentida. Ahora tenemos clarísimo que no es posible separar la posición de poder de un jefe o de una figura pública importante con las personas subordinadas a su propio poder. No solo porque sea el jefe directo, sino porque puede llevarle muchos años de edad, o tener un lugar de privilegios que la otra persona no ostenta y las hace depender de esa figura pública.

No hay duda de que en la historia de este país los gobernantes han caído en ese abuso de poder y corrupción de manera recurrente. Porque el patriarcado ha construido desde siempre la idea de que el poder da derecho sobre el cuerpo de las mujeres. Pero no más. Tenemos la responsabilidad política, como lo ha dicho el Pacto Histórico, de hacer que esa conducta se entienda como un abuso de poder. Necesitamos también que los liderazgos en este país frenen por fin esas formas de abuso. No es tolerable que esto siga sucediendo. El poder y la vida íntima deben estar separados para no caer en abusos, ni en casos de nepotismo.

En tercer lugar, tenemos que estar con los ojos abiertos a la campaña que se sigue haciendo, que es el modus operandi de la derecha, contra el progresismo en Colombia. Que le pidan a Iván Cepeda que se desmarque de Petro para cancelar al expresidente y al gobierno anterior es una campaña de desprestigio generalizada contra la izquierda. No puede haber confusión en este tema. Claro que el Pacto Histórico tiene que dar un apoyo político al gobierno que tuvo en los cuatro años anteriores, mostrar los logros, hablar de las personas que trabajaron de manera acertada dentro de ese gobierno y capitalizar los cambios importantes que se dieron en este país durante esos años. Darle la espalda al primer gobierno progresista sería quedarse sin piso, y como bien lo ha dicho el senador Cepeda, todo aquel que haya cometido corrupción durante el gobierno del cambio debe ser juzgado, pero eso no implica directamente que el gobierno tenga que ser cancelado. Mucha atención, allá no podemos caer.

Ahora bien, la periodista Cecilia Orozco, en su columna de El Espectador, comenta este caso de manera aguda y dice que “Jamás un presidente colombiano había sido tan brutalmente atacado…se le ha exhibido con tan calculada intensidad, que da la impresión de que hay una estrategia organizada para liquidarlo…” sin embargo, continúa Orozco: “esta trama aniquiladora no sería creíble para muchos colombianos, como lo es, si no fuera porque Petro dio motivos para provocar gruesas suspicacias sobre su comportamiento en no pocas ocasiones, irrespetuosas de la dignidad presidencial”.

Lamentablemente, muchos de esos errores en los que cayó el expresidente Gustavo Petro me llevan a pensar que su liderazgo para asumir cargos del ejecutivo está agotándose, incluso después de que yo misma le agradecí en este medio sus logros, y quiero dejar claro que, más allá de haberlo visto en alguna marcha o haberlo saludado en algún lugar, nunca me he sentado a conversar con el expresidente Petro. Su participación como líder político, una vez se aclaren los temas jurídicos, será fundamental para el Pacto Histórico en su continuidad. Pero creo que es necesario que el Pacto Histórico se haga preguntas sobre los liderazgos con los que quiere llegar a las elecciones del 2027 y posteriormente al 2030.

Es importante crear una forma mucho más clara, contundente, de cómo gobernar para frenar la corrupción que está enraizada en el Estado colombiano. Buscar liderazgos capaces de construir en equipo de forma dialogada y con un criterio de cuidado del ser. Que la transparencia que fundó el expresidente Petro mostrándonos los consejos de ministros públicamente se sostenga, pero que veamos una conversación basada en el cuidado y en la construcción colectiva. Es urgente, más allá de la creación de una escuela política, una escuela de gobierno que permita, por un lado, construir un partido ágil, abierto, donde la gente pueda conversar, donde las campañas políticas no terminen encerrando a los candidatos y candidatas, sino que permitan el diálogo y la participación abierta de los militantes y también una formación en el funcionamiento del Estado. Se necesitan lideresas y líderes que sean capaces de reconocer los logros del gobierno del cambio y reflexionar sobre sus errores, para transformarlos en el futuro. Es fundamental apostar por nuevos liderazgos, por una búsqueda de la impecabilidad del progresismo, para que Colombia pueda seguir buscando ser un país justo, un país que reconoce el cuidado como un pilar de la vida y del gobernar.

* Escritora