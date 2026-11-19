A comienzos de este mes, los votantes de California, el estado “más progresista” de Estados Unidos, le dijeron no a una iniciativa electoral que preguntaba a las personas si estaban de acuerdo o no con cobrar un impuesto a la riqueza (extraordinario y de una sola vez) del 5 % a las 260 personas más ricas del Estado , y destinar el 90 % de estos recursos a algo que los beneficiaría a todos: la salud. El resultado, contra cualquier pronóstico de cordura, fue negativo: 58 % de los votantes estuvieron en desacuerdo.

¿Qué puede explicar que las personas voten masivamente en contra de su propio beneficio? Parte de la respuesta fueron los 300 millones de dólares que gastaron un puñado de ultraricos en desacreditar la propuesta. Pero tiene que haber algo más; algo que quizás esté relacionado con los mitos que nuestro actual sistema económico nos ha hecho creer como verdades.

El primero es el mito de “yo también puedo ser billonario”. Con tanta oda a personas como Elon Musk, libros de autoayuda e influencers de derecha, ¿será que las personas terminan creyéndose el cuento de que pueden ser el próximo ultrarico, y entonces es mejor no correr el riesgo de que les cobren impuestos?

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El segundo mito que puede estar detrás de este resultado es que “cobrar impuestos ahuyenta la inversión y, por tanto, el trabajo”. Aunque hay décadas de evidencia demostrando que esto no es verdad, es un mito muy arraigado. En California, los mismos Sergey Brin y Larry Page amenazaron con irse y otros con demandar la iniciativa. Otros, como Mark Zuckerberg y Jensen Huang dijeron que estaban preparados para pagar.

Y es que tampoco es que se vayan a quebrar por pagar impuestos. Según las cifras publicadas por Gabriel Zucman, uno de los académicos más influyentes y más vocales del mundo en temas de justicia tributaria, al pagar este impuesto, la riqueza de los ultraricos se reduciría en… el mismo valor que su riqueza aumentó desde septiembre 1 de este año. Es decir, prácticamente permanecería igual. Por eso la batalla de los ultraricos no era contra el impuesto, sino contra el precedente que abre el impuesto: cobrarles más a los que más tienen, y que actualmente son precisamente los que menos pagan.

En todo caso, la solución al mito de que la inversión se va a otro lado ya la sabemos: debe haber un impuesto mínimo global a la riqueza extrema. Si en todos lados, los ultraricos deben pagar lo mismo, se acaba el juego de las amenazas. Los técnicos y los activistas saben que hacia allá debe dirigirse la discusión global; y hacia allá va. De hecho, ya se le pusieron números concretos a la propuesta: un impuesto mínimo global del 2 % a las fortunas de más de US$1.000 millones

Las maneras de aumentar los impuestos a la riqueza de los más ricos están, en efecto, en el centro de la discusión global. Por eso sorprende que en Colombia, el actual presidente quiera desmontar uno de los únicos impuestos que tenemos, que está focalizado en los más ricos: el impuesto al patrimonio. La propuesta incluye elevar el umbral para pagarlo y limitar su vigencia hasta 2030. Es verdad que el impuesto al patrimonio tiene unos problemas (los contribuyentes responden reduciendo el patrimonio declarado mediante mecanismos como la sobreestimación de deudas, la subdeclaración de activos empresariales y el ocultamiento de activos en paraísos fiscales), pero entonces la pregunta es cómo reformarlo para hacerlo más eficiente, no cómo quitarlo. Sobre todo en tiempos de crisis fiscal, cuando la discusión debería ser cómo aumentar los impuestos, no cómo reducirlos a los más ricos.

Esta es la discusión que debemos dar en Colombia, California y el resto del mundo. Como el mismo Zucman ha dicho, esta “es una batalla que apenas comienza”. Pero no deja de dar guayabo cuando las personas votan en contra del bienestar propio. En Colombia pensábamos que era imposible que ganara el NO en el plebiscito de la paz. En California pensaban lo mismo. A veces la realidad supera la ficción.