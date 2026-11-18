Como es obvio, ahí me detuve. No puedo evitar hacerlo. Puede ser el puesto, el tendido más humilde y desabastecido del mundo, y ahí me detengo. No solamente para ver si algo me está esperando o me sirve, sino por un deber moral. Un deber de compañero librero. He conocido así a seres excepcionales que me han brindado su amistad y confianza. Y también, no puedo negarlo, de cuando en cuando he encontrado alguna…

Me lo crucé una tarde en el centro de Montevideo. El viento estaba frío, se te metía en los huesos y te dejaba sin palabras. Tenía dos mesitas con libros y revistas viejos. Y algunos discos (o acetatos, como los llaman ahora).

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Como es obvio, ahí me detuve. No puedo evitar hacerlo. Puede ser el puesto, el tendido más humilde y desabastecido del mundo, y ahí me detengo. No solamente para ver si algo me está esperando o me sirve, sino por un deber moral. Un deber de compañero librero. He conocido así a seres excepcionales que me han brindado su amistad y confianza. Y también, no puedo negarlo, de cuando en cuando he encontrado alguna cosita.

Le compré dos cosas: una edición del “Inventario”, de Mario Benedetti, profusa y apasionadamente anotada por su anterior propietario, y una revista “Marcha” dedicada a la Iglesia latinoamericana.

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Era un sábado. Me dijo que nos viéramos al día siguiente en la feria del domingo de Tristán Narvaja. Allá nos encontramos. Nos reconocimos ya como viejos cómplices y empezamos a conversar en medio de un día en que el sol dudaba si salir o no, mientras la gente que pasaba se detenía, miraba y preguntaba cuánto costaba un libro.

“Mi nombre es Gustavo Pérez. He sido librero aquí, en la feria de Tristán Narvaja, que es emblemática, por lo menos treinta años. Mi padre fue librero, vendía a plazos. De la época en que las familias, los profesionales, los abogados, recibían al vendedor de libros. Vendía los libros de la editorial Aguilar. No tengo otro oficio.

Acá, en Montevideo, la venta de libros es muy parecida en cualquier parte de la ciudad. Vos y yo nos conocimos en el centro. Lógicamente, Tristán Narvaja es una feria que tiene más de 100 años. Mucha gente viene para acá. Tengo público que está continuamente. Es una ciudad pequeña y no hay mucha diferencia.

El género que más me gusta leer es la crónica. Para mí, el más grande, el que más he disfrutado, es Manuel Vicent. El español. Acá, en Uruguay, no hay muchos cronistas buenos. A la salida de la dictadura, en los ochenta, estuvo Manuel Flores Silva, en esos semanarios que aparecían en ese momento, con una brizna de libertad. Hacía grandes crónicas.

La crónica es una pintura. Una pintura en la que vos, en una página, mostrás una época, un individuo o algo que está pasando en el momento. Y vos tenés nada más que una página, o menos… Sos un pintor. Un pintor en letras. Y a mí me ‘escampa’ eso.

Un libro para mí… Hoy hay mucha comunicación audiovisual, pero un libro antes era acercarte a otras vivencias, a otro mundo paralelo, a otras experiencias… Encontrarte con la palabra, hoy, cuando todo el mundo habla nada más con las cincuenta palabras que están en la televisión o en los medios mediocres. Te alimenta, te muestra que la palabra está. Hay millones de palabras y te podés expresar, luego, de muchas maneras diferentes”.