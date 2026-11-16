¿Cuál es la doctrina del tigre?

Con De la Espriella eso no es posible porque carece de antecedentes políticos tradicionales. Su militarismo, su religiosidad y su estética de espectáculo no coinciden con la derecha colombiana de siempre, sino con modelos extranjeros….

A tres meses de su posesión, la pregunta sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella no es cómo gobierna –está a la vista– sino para qué: qué país busca construir. Normalmente, la respuesta para los objetivos de un presidente está en la filosofía y plataforma del partido al que pertenece, su trayectoria en cargos públicos donde quedan las huellas de sus ideales, lealtades, sus métodos y sus límites.

Con De la Espriella eso no es posible porque carece de antecedentes políticos tradicionales. Su militarismo, su religiosidad y su estética de espectáculo no coinciden con la derecha colombiana de siempre, sino con modelos extranjeros. Es fácil encontrar la influencia de Bolsonaro, desde la camiseta de la selección hasta las masas evangélicas y el apoyo de militares retirados sobre los que construyó su base, como se vio desde el Movistar Arena. De Milei imitó la figura del león, reemplazándolo por el tigre. De Bukele, la visión de seguridad y la apariencia. El saludo militar y la frase “firmes por la patria” parecen sacados de ardides de Chávez. Al que más se parece realmente es a Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano: el hombre de negocios acaudalado, de bonita familia, sin partido, que convierte la guerra contra el crimen en forma de gobierno.

Ese sancocho de imitaciones no ayuda a entender hacia dónde va. Los modelos no apuntan en la misma dirección: el anarcocapitalismo de Milei desconfía del Estado que Bukele usa como garrote, y el nacionalismo religioso de Bolsonaro poco tiene que ver con el pragmatismo empresarial de Noboa. No se sabe si su modelo económico es realmente el Estado mínimo de Milei y cuál es su relación con las reglas: si quiere gobernar dentro de la Constitución del 91 o, como Bukele y Noboa, intentará cambiarlas a su conveniencia.

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Queda entonces la fuente estratégica: Carlos Suárez. Dijo que había rechazado un cargo de primer nivel para acompañar al presidente sin horario. Hoy preside la junta directiva de Ecopetrol y maneja la estrategia política y de comunicaciones, ni dentro ni fuera: detrás del trono.

Lo fácil es compararlo con los Richelieu y los Fouché, pero ellos servían a Estados y proyectos muy distintos. Hay uno más cercano en el tiempo y más comparable. Lo explica Giuliano da Empoli en El mago del Kremlin, la novela en la que disfrazó a Vladislav Surkov de Vadim Baranov. Como Suárez, Surkov venía de la publicidad y se convirtió en el ideólogo de Putin: inventó la “democracia soberana”, creó movimientos juveniles leales y diseñó partidos de oposición a la medida.

La tesis de Da Empoli es que el mago del Kremlin entendió que el poder moderno no consiste en convencer sino en administrar emociones –el miedo, la rabia, el orgullo herido– para ofrecer una figura vertical que promete protección. El estratega no vende un programa, sino que busca producir una realidad, y el líder es su personaje. Las ideologías son utilería, lo importante es el método.

El sancocho deja de ser incoherencia: Bolsonaro, Bukele, Milei, Trump, Noboa no son modelos de gobierno sino vestuario. Lo esencial es el método: un enemigo permanente –el petrismo–, una narrativa de salvación nacional, una “batalla cultural” y contra el muy odiado “bogocentrismo” y un partido que se prepara para las regionales de 2027.

Si Suárez es el Surkov colombiano, su aporte no serán políticas públicas sino una forma de poder que convierte la campaña en gobierno y el gobierno en campaña permanente. Necesita que el país siga en la guerra emocional consigo mismo.