¿Es populista el presidente?

La campaña de Abelardo de la Espriella alcanzó mucha tracción electoral en abril de 2026, luego de que cuentas afines publicaron un video de inteligencia artificial sobre “los de siempre”: muestra a políticos tradicionales colombianos (Uribe, Santos, Gaviria, Vargas, Paloma, Fico…) llegando en camionetas de lujo a una mansión para planear cómo frenar la candidatura del Tigre. Los presenta como una élite corrupta que conspira para proteger el establecimiento, en una estética de thriller.

El libreto del video parece sacado de un manual del populismo, simplificando el concepto al máximo y presentándolo en un empaque cinematográfico cautivante. Una de las definiciones más usadas de populismo sostiene que es un fenómeno que divide la sociedad en dos bloques homogéneos y antagónicos –el "pueblo puro" y la "élite corrupta”– para presentar al líder como la encarnación de ese pueblo, a quien busca reivindicar mediante la derrota de la élite. Cuando el populista es de derecha, tiende a enfocarse contra la élite política, y sumar a “los otros” que pueden ser la izquierda, los inmigrantes, los delincuentes; cuando es de izquierda, contra la élite económica.

La pregunta sobre si un gobernante es populista es necesaria para saber cómo entiende la legitimidad democrática. Hacerlo permite anticipar cómo será su verdadero comportamiento frente a los jueces, la prensa, la oposición y las reglas de juego constitucionales. Todo político se presenta como respetuoso de la democracia, pero el populista hace alarde de ello, precisamente porque sabe que los hechos mostrarán lo contrario y necesita encuadrarlos dentro de una narrativa emocional y de resultados.

Publicidad

Al inicio de un gobierno, es difícil responder la pregunta con contundencia: se dice que hay que diferenciar los hechos de la campaña de los del gobierno, que los programas y estilos están apenas despuntando, y al principio el gobernante hace esfuerzos por fabricar su imagen.

De las 30 preguntas de mi "Test de populismo", casi la mitad son fáciles de responder afirmativamente sobre el presidente De la Espriella. Aún es prematuro responder otras diez. Algunas con respuesta clara desde ya: ¿se presenta como el enemigo de las élites políticas corruptas?; ¿tiende a usar un lenguaje crudo y ofensivo?; ¿señala permanentemente un enemigo al que hay que combatir con todas las fuerzas?; ¿ataca o persigue a los medios de comunicación?; ¿explota el nacionalismo para su beneficio político?; ¿se defiende atacando y buscando el empate inmoral?

Le puede interesar

Algunas de las características principales del populista, según académicos como Jan-Werner Müller, son el antipluralismo moral, buscando que quien se le opone sea ilegítimo. Müller advierte que, en el poder, el populista redirige el antagonismo, como cuando se alía con los políticos por gobernabilidad, y se enfoca en la prensa o la oposición. Kirk Hawkins destaca el discurso maniqueo, la lucha entre el bien y el mal que convierte al adversario en enemigo moral. Levitsky y Ziblatt señalan algunas señales de alerta desde la campaña: el rechazo a las reglas, la negación de la legitimidad del adversario, la tolerancia a la violencia y la disposición a restringir libertades. Vengo sosteniendo en esta columna que el populismo en boga está vendiendo venganza como principal recompensa para su electorado.

El estratega político del gobierno dijo públicamente la semana anterior que el triunfo de 2026 fue solo una batalla, que para ganar la guerra falta vencer en 2027 en las elecciones locales, y en 2030 en las elecciones nacionales.

Es necesario repetir la pregunta para que la respondan los hechos, una vez pasen los anuncios. El populismo es difícil de esconder.