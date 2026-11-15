El Cristo de espaldas

El papa León XIV, cabeza de una de las estructuras de poder más antiguas y rígidas del planeta, no solo optó por el camino que Francisco empezó a desmalezar, sino que siguió abriendo paso entre el rastrojo. En abril, declaró: “No tengo miedo a la administración (de Donald) Trump (…) La Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”. En septiembre se vio obligado a la obviedad:…

Llevamos casi cuatro meses subyugados por el miedo. El triunfo de los gobiernos autoritarios depende en buena parte de la parálisis del pensamiento y de la acción que instala en la sociedad a través de la intimidación. Pero, ¿todo tiene un límite?

El papa León XIV, cabeza de una de las estructuras de poder más antiguas y rígidas del planeta, no solo optó por el camino que Francisco empezó a desmalezar, sino que siguió abriendo paso entre el rastrojo. En abril, declaró: “No tengo miedo a la administración (de Donald) Trump (…) La Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”. En septiembre se vio obligado a la obviedad: “Invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia o la opresión es una profanación de este nombre”. Hace dos semanas, se convirtió en el primer pontífice en la historia de la Iglesia católica en votar en unas elecciones de Estados Unidos. El hijo de un ex militar y de una bibliotecóloga latina, aquel que hizo inmersión pastoral en Perú y le está dando lecciones de gallardía y dignidad al mundo, parece que no ha sido escuchado por los jerarcas colombianos, inmutables ante la diaria jaculatoria de “¡Viva Cristo Rey!” de un presidente de la República que camina entre cadáveres, insulta a condenados (a quienes el papa bendice en las cárceles) y firma bombas letales.

Yo, que fui criada en el catolicismo y llevo 25 años en la incertidumbre del ateísmo, hoy me pregunto por qué la Iglesia colombiana no reacciona. No me interesan las excusas históricas, las cruzadas, los cristeros y demás matarifes con una daga en la mano y una cruz en la otra. El de Abelardo de la Espriella no es el Cristo de bondad al que le rezan mi mamá, mis amigos, mis vecinos. Mi hijo.

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¿Es el miedo de la Iglesia el mismo del Ejército Nacional? ¿Qué sienten los soldados que juraron defender la patria y la bandera cuando ven a su comandante posando para las cámaras disfrazado de G.I. Joe, con walkie-talkie, e imitando el saludo militar como en una piñata infantil?

¿Alguien en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha revisado el Auto 17 de 2026 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? Tal vez a la directora Carolina Restrepo Cañavera le interese saber que en Saravena (Arauca), una NIÑA “fue abordada por un hombre que la encañonó y con amenazas la violó. El hombre le dijo que no podía contarle a nadie porque o si no le iba a pasar lo mismo otra vez, pero que iba a traer a más compañeros”. El silencio era la ley impuesta por las extintas Farc para violar, acosar, desplazar, esclavizar, obligar a cocinar y asesinar NIÑAS. La JEP identificó 88 NIÑAS víctimas de estos hechos. La guerrilla ordenaba no hablar, ¡no nombrar para negar su existencia!

El motor violento contra mujeres, niñas y personas diversas era el mismo: la “masculinidad guerrera”. ¿De allí se desprende el temor que, con razón, impera entre los funcionarios de la comunidad LGTBIQ+ que han regresado al clóset tras la fallida designación de Carlos Eduardo Sepúlveda como director del Departamento Nacional de Planeación? (Ver) ¿Cómo contribuye a la intimidación colectiva que un presidente declare “no permitiremos la ‘ideología de género’”, haciendo eco del bulo de la derecha internacional más reaccionaria? (Ver).

Esta semana, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, acudió a una audiencia de la JEP, sin datos y lleno de opiniones, cual pensionado en una cancha de tejo. “Ya no hay paramilitares”, se le ocurrió. ¿Contra quién “luchó” De la Espriella en Santa Marta? ¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

¿Es terror lo que mantiene a las altas cortes como el avestruz mientras este gobierno escupe sobre la JEP?

El miedo implica entregar la libertad. Los autoritarismos, decía Hanna Arendt, resultan del conformismo que obliga al hombre a renunciar a su libertad. ¿Hasta cuándo?

Solo entonces, Cristo le dará la espalda al rey.