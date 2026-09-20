El Pentágono (de cómo convertir a Colombia en un polígono… de tiro)

El alcalde de Medellín publicó su visita a la construcción del «Pentágono de Medellín», el Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía (C5i) que albergará al Escudo de las Américas. Acierta Federico Gutiérrez al comparar «el cerebro de la seguridad más avanzado de Colombia» con la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos: las decisiones recientes tomadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella convierten al país en un polígono de tiro —cuyas dianas se multiplican con cada nuevo anuncio—.

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En cada vértice se intersectan las líneas que preservan un statu quo violento, que clama por su domesticación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vigila cada trazo.

¿Cuáles son los cinco ángulos de este pentágono?

1) Reposicionar la marca FARC. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no escatima esfuerzos ni recursos para recuperar la «marca registrada» que más triunfos electorales le ha dado a la derecha colombiana. En el discurso institucional, la Gobernación eliminó el prefijo «disidencias», un acto deliberado y cargado de violencia política hacia los desmovilizados, que opera como disparador político y anula el proceso de paz que se firmó en el Teatro Colón (y que reconoció las exigencias de los votantes del No al plebiscito). A través del lenguaje se construyen mundos; alrededor de 85 % de los firmantes han cumplido sus compromisos, así lo certifica el X Informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. Sin embargo, el alcalde de Medellín y el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’mar Córdoba, entre otros funcionarios, participan del reposicionamiento de marca.

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Las disidencias de las FARC nunca reconocieron los acuerdos o los abandonaron, son criminales que deben ser perseguidos con todas las capacidades del Estado. En cambio, la guerrilla de las FARC desapareció tras una negociación.

2) Acabar la «falsa Paz Total». La política de paz total fue un fracaso. No obstante, sí logró victorias parciales que merecían continuidad. La Patria Milagro clausuró la mesa de diálogo con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, pese a que entre 400 y 450 combatientes estaban listos para retornar a la vida civil. No muy lejos, el desmonte de la Zona de Ubicación Temporal del Valle de Guamuez, en Putumayo, dejó en el limbo a 99 combatientes de los Comandos de la Frontera. ¿Qué camino les queda a quienes demostraron con hechos su voluntad de paz?

3) Caminar entre cadáveres. En su reciente informe, Tiempos violentos: radiografía del poder armado en Colombia, la Fundación Paz y Reconciliación advierte: «La incidencia entre combates y reducción de la presencia armada es prácticamente cero, lo que es verificable en situaciones como la del Catatumbo o incluso en Argelia (Cauca) donde no se registra disminución de la presencia armada, pese al incremento sostenido de la ofensiva de la Fuerza Pública». Un presidente que se exhibe entre muertos como preseas de guerra puede tener el efecto mediático de mostrar al enemigo vencido, pero los hechos no lo corroboran.

4) Romantizar la «decencia armada», estigmatizar a los estudiantes. Mientras se anuncian protocolos para el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades estatales —con los previos señalamientos sobre la comunidad académica, como versa el autoritarismo de manual—, se flexibiliza el porte de armas para «la gente de bien».

5) Congelar los recursos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Desde el 21 de agosto se paralizaron los $53.000 millones que tenía la ARN para el resto de 2026. Esta decisión interrumpe servicios esenciales de 15.500 personas que dejaron las armas y transitan hacia la civilidad (incluyendo 11.108 ex-FARC).

Por cualquier ángulo que se le mire, juntar estos cinco puntos permite reconfigurar sesenta años de conflicto armado: un pentágono trazado con plomo.