Mientras en la Gran Manzana se anunciaba una inversión proyectada de 2.500 millones de dólares para…

El 8 de septiembre, en los Acuerdos de Barranquilla, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente, Abelardo de la Espriella, finiquitaron los preparativos de la fiesta con los memorandos de entendimiento sobre energía nuclear y minerales críticos —como el cobre—. Quebradona es una mina subterránea de cobre cuyo contrato está firmado desde 2007, pero aún carece de licencia ambiental.

La Milagro Week en Nueva York fue una piñata en la que mineras como AngloGold Ashanti (AGA) trajeron grandes sorpresas.

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Mientras en la Gran Manzana se anunciaba una inversión proyectada de 2.500 millones de dólares para Quebradona, en el suroeste antioqueño iniciaban un plantón, el mismo que cesó diez días después. Los campesinos de las veredas Vallecitos y La Soledad desistieron por «el uso desproporcionado del Esmad» (ver video) en medio de una protesta pacífica (ver video) y por la situación de inseguridad agravada con el homicidio del señor Juan Pablo Olivares. Los manifestantes sienten que no existen garantías para la movilización pacífica.

Frente a la Personería y la Secretaría de Gobierno de Jericó, los opositores al proyecto le plantearon 39 solicitudes a AGA, y se determinó que la empresa no transitaría por las veredas hasta que dichos requerimientos fueran resueltos. El miércoles, llegaron cinco camionetas, algunos habitantes las detuvieron porque consideraban insuficientes las respuestas recibidas: «Los vehículos de la minera se ubicaron en la mitad de la vía, impidiendo el paso de las aguacateras y personas que nada tienen que ver», me narró una activista ambiental. Vecinos aseguran que los contratistas de Integral* ingresaron sin autorización a predios privados. (Valga aclarar: Quebradona ya había socializado su Estudio de Impacto Ambiental en Jericó, Támesis, Fredonia y La Pintada).

¿Quiénes quieren aguar la piñata?

En mayo de 2011, el entonces ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, denunció corrupción en Ingeominas: «¡Se acabó la piñata de los títulos mineros en el país!».

El primer recreacionista de la piñata minera fue Andrés Pastrana, en cuyo gobierno se aprobó la Ley 685 de 2001 (Código de Minas); no obstante, fue el mago Álvaro Uribe quien sacó de su sombrero una política económica que tuvo a la minería como eje: la «confianza inversionista», catapultada por la seguridad democrática, fue el truco que logró la aparición masiva de solicitudes y licencias.

La revista Semana reportaba que la «fiebre minera» llevó al otorgamiento de casi 9.000 títulos sin respetar parques nacionales ni reservas indígenas. En 2001, había un millón de hectáreas concesionadas; en 2010, más de ocho millones. La inversión extranjera directa en minería pasó de 3.800 millones de dólares entre 1999 y 2004, a 11.900 millones de dólares en los cinco años siguientes (leer).

En una investigación para el CIPER, María Teresa Ronderos formuló una pregunta clave: «¿Cómo logró AGA que le aprobaran el mayor número de títulos mineros del país prácticamente en tres años, cuando otras empresas tuvieron que esperar en promedio casi cinco años?». Y respondió de la mano de La Silla Vacía: «Dos funcionarios de Ingeominas, el ahora exdirector Julián Villarruel y Liliana Alvarado, quien era subdirectora de recursos del subsuelo de esa institución, trabajan hoy para AGA».

¡Tres vueltas para un lado, tres para el otro! ¡No se puede destapar los ojos!

AGA entabló procesos penales contra 11 campesinos que intentaron impedir la exploración minera. Secuestro simple. Lesiones personales. Hurto agravado. Para los defensores ambientales es «una estrategia para silenciar, acallar y aquietar la movilización».

Esta semana, la estigmatización —¿criminalización?— de la protesta campesina no ha cesado. El canal regional, Teleantioquia, tituló: «Retuvieron a 20 trabajadores de Quebradona […] AGA denuncia cinco bloqueos». Sobre el asesinato del señor Olivares, publicó: «Habría recibido amenazas por trabajar para la minera Quebradona […] El hecho se registró en la vereda La Soledad, cerca de donde se presentaron los bloqueos y la retención de 20 empleados de Quebradona».

Capturas de pantalla de la cuenta de Teleantioquia con el cubrimiento que el medio público le hizo a las protestas por Quebradona. Foto: Ana Cristina Restrepo Jiménez

Margarita Arango Barrera, actual gerente de Teleantioquia, lideró durante diez años las Comunicaciones de AGA, hasta el 24 de enero de 2024, como consta en el portal de Función Pública (ver). Dos días después, tomó posesión del cargo para el cual la nombró el gobernador Andrés Julián Rendón.

¿Relaciones públicas para empresas privadas con recursos del Estado?

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Captura de "El Colombiano" con la nota sobre el nombramiento de Margarita Arango y captura de su hoja de vida pública. Foto: Ana Cristina Restrepo Jiménez

¡Duro con esa piñata hasta que caiga! Otras voces pagadas con nuestros impuestos, como las de los congresistas Hernán Cadavid y Daniel Briceño, parecen promover señalamientos velados en redes sociales.

Captura de publicaciones hechas por los congresistas Hernán Cadavid y Daniel Briceño sobre las protestas en Jericó. Foto: Ana Cristina Restrepo Jiménez

De la Espriella, firme por el extractivismo, es el malabarista que todos aplauden: dos semanas después de su posesión, la Agencia Nacional de Minería anunció que Quebradona podrá explorar hasta diciembre de 2027 (la resolución fue firmada un día antes de la salida de Gustavo Petro, opositor al proyecto).

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En el pasado Congreso Nacional de Minería, la ministra de Minas, Nohemí Arboleda, anunció la derogatoria de diez resoluciones que delimitaban distritos mineros especiales, una estrategia de flexibilización de trámites.

Desde septiembre, el nuevo presidente de la Minera de Cobre Quebradona es Mateo Restrepo Villegas, exconsejero presidencial para la Recuperación Económica del gobierno Uribe.

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¡Ojos bien tapados! ¡Agite ese palo a ver quién revienta la piñata!

En marzo de 2027 será la audiencia de acusación de los 11 de Jericó. «Nos vamos del plantón, pero no de la defensa de nuestro territorio», concluye el comunicado de los campesinos.

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En las elecciones regionales, los payasos llegarán a ponerle la cola a cuanto burro encuentren.

*Consultada para esta columna, Integral me remitió a AGA. No he recibido respuesta.