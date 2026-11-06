Petroleras estatales en América Latina: aprovechar el presente sin comprometer el futuro

Las empresas petroleras estatales son actores centrales del presente y del futuro económico de América Latina. Sus decisiones repercuten en el abastecimiento energético, las finanzas públicas y las economías locales. Las inversiones que aprueban hoy comprometen recursos durante décadas y, si el mercado evoluciona de manera distinta a lo previsto, pueden traducirse en crisis fiscales para los Estados. Por eso, resulta indispensable evaluar sus implicaciones frente a distintos escenarios plausibles de demanda y precios, incluidos aquellos de baja demanda y precios bajos del petróleo. La creciente volatilidad en los mercados…

Las empresas petroleras estatales son actores centrales del presente y del futuro económico de América Latina. Sus decisiones repercuten en el abastecimiento energético, las finanzas públicas y las economías locales. Las inversiones que aprueban hoy comprometen recursos durante décadas y, si el mercado evoluciona de manera distinta a lo previsto, pueden traducirse en crisis fiscales para los Estados. Por eso, resulta indispensable evaluar sus implicaciones frente a distintos escenarios plausibles de demanda y precios, incluidos aquellos de baja demanda y precios bajos del petróleo. La creciente volatilidad en los mercados energéticos globales exige mayor cautela.

La región vive dos realidades petroleras. Guyana se ha convertido en uno de los productores de más rápido crecimiento del mundo, Brasil produce en máximos históricos y Argentina sigue expandiendo Vaca Muerta. Colombia, México, Ecuador y Perú, en cambio, enfrentan una producción en declive. Este panorama plantea desafíos distintos para las empresas petroleras estatales de la región, pero también un dilema compartido: ¿cómo garantizar la seguridad energética y aprovechar los ingresos actuales mientras avanzamos hacia sistemas energéticos más sostenibles y menos dependientes de los hidrocarburos?

Para las empresas petroleras estatales, uno de los principales desafíos es la incertidumbre sobre la demanda futura de petróleo. En su World Energy Outlook 2025, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que, si se mantienen las políticas del sector actualmente vigentes, la demanda mundial de petróleo podría crecer hasta 113 millones de barriles diarios en 2050. En cambio, si se materializan las políticas energéticas anunciadas, esa demanda caería a 97 millones de barriles diarios tras un pico hacia 2030. Aunque nuevas actividades, como los centros de datos, podrían sostener en parte la demanda de gas, la expansión de los vehículos eléctricos y las energías renovables sugieren que la transición energética también podría acelerarse.

Publicidad

Estas señales obligan a las empresas petroleras estatales a mirar más allá de la coyuntura actual y evaluar los riesgos asociados a sus decisiones de inversión. La dependencia de los hidrocarburos expone a los países a mercados volátiles y a riesgos fiscales, mientras su producción y consumo siguen contribuyendo al cambio climático. Avanzar hacia fuentes de energía más limpias y diversificar las economías representa una oportunidad para reducir esas vulnerabilidades, reforzar la seguridad energética y abrir nuevas fronteras productivas, aunque los caminos y los tiempos serán diferentes en cada país.

La región ya cuenta con experiencias relevantes: un análisis de NRGI encontró que, de 21 petroleras estatales estudiadas a nivel mundial, solo cinco habían comunicado estrategias para mitigar los riesgos de la transición energética. Tres eran latinoamericanas: Ecopetrol, Petrobras e YPF.

El desafío ahora es expandir estas prácticas en la región y hacer que formen parte habitual de las decisiones de inversión, involucrando a los ministerios de Hacienda y Energía, fortaleciendo la transparencia de cara a la ciudadanía y asegurando que las decisiones empresariales respondan a las prioridades nacionales de desarrollo. Esta evaluación también debe trazar nuevas vías para el futuro de las empresas petroleras. Algunas podrán diversificarse hacia nuevos negocios. Para otras podría ser conveniente una reducción progresiva de ciertas actividades del negocio tradicional. Las decisiones deben responder a las condiciones de cada país, incorporando a los trabajadores y las comunidades de los territorios petroleros, cuyos medios de vida dependen en gran medida de estas empresas.

La reciente Semana de la Energía de OLACDE, en Santo Domingo, abrió un espacio relevante para esta conversación al convocar a representantes de empresas, gobiernos y sociedad civil para discutir sobre la transformación de las empresas estatales de petróleo. OLACDE lanzó DRIVE, una iniciativa para ayudarlas a estructurar y financiar proyectos de energías renovables, descarbonización y nuevos negocios. Fortalecer la cooperación regional y el diálogo entre estos actores permitirá compartir experiencias y explorar alternativas para una transformación energética justa y ordenada.

América Latina tiene la oportunidad de aprovechar sus recursos para preparar economías menos vulnerables a la dependencia de los hidrocarburos. Las decisiones que tomen hoy los gobiernos y sus empresas petroleras estatales serán determinantes para garantizar la seguridad energética, proteger las finanzas públicas y avanzar hacia un futuro más sostenible.

* Directora senior de programas y directora para América Latina de NRGI.