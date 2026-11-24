La reunión, en el viejo edificio de la Contraloría de la carrera décima, fue tensa de principio a fin. Por las cámaras asistieron Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras, y Germán Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, con sus asesores jurídicos, entre quienes sobresalía un fogoso abogado Jorge Enrique…

Corría 1999. Carlos Ossa Escobar, Contralor General, buscaba reformar el vetusto régimen de control fiscal, y extenderlo a entidades que, pese a administrar cuantiosos recursos públicos, no eran sujetos de control, verbi gratia, las cámaras de comercio, los fondos parafiscales, los contratistas del Estado.

La reunión, en el viejo edificio de la Contraloría de la carrera décima, fue tensa de principio a fin. Por las cámaras asistieron Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras, y Germán Jaramillo, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, con sus asesores jurídicos, entre quienes sobresalía un fogoso abogado Jorge Enrique Ibáñez Najar (sí, el hoy flamante magistrado de la Corte que niega a su hijo). La tesis de la Contraloría, elaborada por un joven equipo de asesores del cual hice parte, era sencilla pero contundente: las cámaras administran recursos provenientes de los registros públicos que llevan (mercantil, proponentes, entidades sin ánimo de lucro y turismo); por tanto, esa gestión era objeto de control fiscal.

Recuerdo a un punzante Ibáñez Najar tildando la tesis de exabrupto por desconocer –según él– la naturaleza jurídica de las cámaras, y advirtiendo que la Contraloría podría incurrir en faltas disciplinarias y hasta delitos. Fue tan vehemente que, al terminar, un siempre afable Marulanda regresó al recinto para excusarse: “esa no era la posición oficial de Confecámaras”.

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Con el tiempo, entre desarrollo jurisprudencial y normativo, la tesis se impuso y –vueltas que da la vida– hasta el propio Ibáñez Najar la acogió como magistrado en varios fallos. Hoy no hay duda de que las cámaras son sujetos de control fiscal, pese a ser personas de derecho privado, corporativas, gremiales y sin ánimo de lucro. Tan es así que la norma actual les exige llevar contabilidad separada de los recursos de origen público (derivados de las funciones registrales) y los de origen privado.

Las cámaras están llamadas a contribuir al desarrollo económico de su zona de influencia: fortalecer el tejido empresarial, facilitar la formalización, elevar la productividad y conectar empresas con mercados. En pocas palabras, ser puentes entre el sector privado y el Estado para generar negocios.

El problema es que muchas cámaras en el país han perdido su verdadera vocación, bien por excesiva burocracia corporativa, ora por anquilosamiento, o bien porque han sido cooptadas por grupos de poder (familiares o empresariales) o por la politiquería. Muchos empresarios se preguntan de qué sirve pagar cada año la renovación del registro mercantil y cómo su cámara les devuelve ese aporte en servicios reales.

He sido miembro de la junta de la Cámara de Comercio de Valledupar (cargo ad honorem) en tres ocasiones: como suplente con Santos (sin llegar a actuar), como delegado de MinComercio con Duque y ahora como delegado del presidente Abelardo de la Espriella.

En las anteriores designaciones, el gobierno comunicaba el nombramiento a la cámara y chao. Ni instrucción concreta, ni línea que seguir, ni pedido de cuentas. Se designaba a alguien más por cumplir un requisito que por verdadero interés en mejorar la cámara.

Por primera vez en la historia reciente un presidente cita a sus delegados a Casa de Nariño, da instrucciones claras y tira línea, explica cuál es la misión del delegado, el marco de su actuación como vocero del gobierno, y la obligación de rendir informes mensuales. El mensaje es claro y potente: “defensa irrestricta del interés público, servir al pueblo colombiano, combatir la corrupción y recuperar las instituciones”. Asumo este reto con la convicción de que la tesis que defendíamos en 1999 sigue siendo válida: las cámaras deben rendir cuentas de su gestión. Pero también con la convicción de que el control solo no basta. Hace falta que recuperen su vocación de servir al desarrollo empresarial de sus territorios. O sirven al desarrollo o se convierten en un costo más para el empresario. Y yo no llegué a la junta para ser cómplice de lo segundo.