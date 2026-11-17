Varios años atrás, mi esposa me hizo una peculiar petición: necesitaba ausentarse de nuestro hogar en Valledupar, casi un mes, para acompañar a su madre a una peregrinación a Medjugorje (Bosnia y Herzegovina). Viajó con un grupo de aproximadamente 20 mujeres, todas sesentonas, pero con una fe vívida e inquebrantable por la Virgen María. En Roma se encontraron con el padre Adrián Brito Bracho, quien fue el guía espiritual del grupo de peregrinos, que llegó a ese pueblo de mayoría croata que no supera los 5.000 habitantes.

Toda la economía del pueblo gira en torno al turismo religioso. No hay grandes hoteles sino hostales (realmente casas de familia) operados por fami-empresas. La peregrinación incluye subir al Monte de las Apariciones, donde sucedieron las primeras apariciones de la Virgen María que iniciaron en 1981 y donde la Madre de Dios se presentó como la Reina de la Paz. También incluye la subida al Monte de la Cruz, un empedrado y empinado camino que cuenta, cada tanto, con una serie de “estaciones” rudimentarias donde los peregrinos paran para hacer el rosario, tomar agua y coger fuerza hasta llegar a la cima. Como es de esperarse, abundan las tiendas de souvenirs religiosos, colmadas de imágenes de la Virgen, rosarios, crucifijos, velas, inciensos, etc.

Traigo esto a colación porque recientemente Valledupar fue incluida oficialmente en la Red Mundial de Turismo Religioso, que lidera el Tourism and Society Think Tank (TSTT). La capital del Cesar se una a esta red de la que ya formaban parte 14 municipios del país (Buga, Jericó, Santa Fe de Antioquia, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Angostura, El Peñol, El Santuario, Marinilla, Rionegro, La Ceja, Girardota, La Estrella y Medellín).

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Valledupar fue incluida por su devoción a Santo Eccehomo, patrono de la ciudad, tradición que data de la época de la Colonia (alrededor de 1553, según crónicas de José Nicolás de la Rosa). Cuenta el mito religioso que un misterioso artesano de piel oscura, proveniente de Rincón Hondo (Chiriguaná), llegó a Valledupar pidiendo que lo encerraran solo en una habitación con madera, pan y agua para tallar una imagen. Tras varios días sin escuchar ruidos, los pobladores entraron preocupados. El hombre había desaparecido, el pan y el agua estaban intactos, y en el centro del cuarto reposaba la majestuosa escultura terminada, que representa a Jesús coronado de espinas, con una caña como cetro y una capa púrpura.

La inclusión de la ciudad es una victoria temprana de una vallenata raizal, María Isabel Campo Cuello, actual directora del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), quien le dio el impulso definitivo a esta iniciativa. Por esas ‘diosidencias’, el presidente de la Red es un argentino que se llama Antonio Santos del Valle, quien aceptó la invitación de María Isabel a Valledupar para conocer a Santo Eccehomo. Antonio llegó a la ciudad con el corazón en la mano por un momento familiar complejo, conoció al Santo Ecce Homo, oró y le hizo el milagro. Su testimonio pueden verlo aquí.

Adicional a la devoción de Santo Ecce Homo (que ya tiene un imponente mirador en el norte de la ciudad), Valledupar cuenta con otras expresiones religiosas destacables, entre ellas, la tradición del milagro de la Virgen del Rosario (vinculado al origen del Festival Vallenato), la fiesta del Corpus Christi de Atanquez, la Semana Santa centenaria de Valencia de Jesús y la “Semana Santica” de San Diego, por mencionar las más importantes.

El reto para Valledupar es diversificar su oferta turística, más allá del Festival de la Leyenda Vallenata, que durante años ha sido el gran motor de su economía. La inclusión de la ciudad por sí sola no atrae turistas. Los atrae, sí, la fe convertida en experiencia: poder subir al mirador, guías que cuenten bien la leyenda del artesano que talló al Santo en una sola noche, recorrer las Semanas Santas de Valencia de Jesús y San Diego y encontrar, al final del día, dónde dormir y qué comer. Medjugorje no tiene festival vallenato, pero sí tiene peregrinos todo el año. Valledupar tiene ambas cosas: el acordeón en abril y el Santo todos los días. Solo falta que aprendamos a ofrecerlos juntos.