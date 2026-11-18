Oscar Wilde nació en Dublín en 1854; Kafka, en Praga en 1883. La obra de Wilde abunda en apólogos perspicaces y divertidos; la de Kafka, en laberintos y parábolas. Ambos son ironistas: Wilde, cáustico; Kafka, sutil. Wilde confesó que había puesto todo su genio en su vida y solo su talento en sus obras, y sacrificó su arte cuando se sumergió en la tragedia que él mismo se inventó. Kafka supo en silencio esta verdad y, en cambio, defendió el arte con su vida: no se casó, fracasó en la vida y dejó su obra a la posteridad, librándose, eso sí, de toda responsabilidad. Murió en parte como el personaje de su cuento «El artista del…

Oscar Wilde nació en Dublín en 1854; Kafka, en Praga en 1883. La obra de Wilde abunda en apólogos perspicaces y divertidos; la de Kafka, en laberintos y parábolas. Ambos son ironistas: Wilde, cáustico; Kafka, sutil. Wilde confesó que había puesto todo su genio en su vida y solo su talento en sus obras, y sacrificó su arte cuando se sumergió en la tragedia que él mismo se inventó. Kafka supo en silencio esta verdad y, en cambio, defendió el arte con su vida: no se casó, fracasó en la vida y dejó su obra a la posteridad, librándose, eso sí, de toda responsabilidad. Murió en parte como el personaje de su cuento «El artista del hambre»: perfeccionando el arte del ayuno, hasta que lo enterraron junto con la paja.

El Diccionario de la lengua española define kafkiano, dicho de una situación, como «absurda, angustiosa», y la palabra recuerda a dantesco, que también aparece no por su significado, sino por su origen. Lo digo porque algún crítico, de cuyo nombre no logro acordarme, dijo con agudeza que Kafka era el Dante del siglo XX. Muchos han definido su obra como un grito desesperanzado que no le deja al hombre recurso alguno. Creo que eso merece una revisión, porque, como bien dijo Camus, «todo el arte de Kafka consiste en obligar al lector a releer».

Para Harold Bloom, como para Borges, Kafka es el escritor más representativo del siglo XX. Si Freud nos ofreció un mapa ficticio de nuestra mente, Kafka nos insinuó que no esperáramos usarlo para salvarnos, ni siquiera de nosotros mismos. Por algo desconfiaba de las promesas terapéuticas del psicoanálisis.

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Su padre, Hermann, era un comerciante judío de no muy buena posición social, pero con algún dinero; su madre, Julie Löwy, una joven instruida, hija de un acaudalado fabricante de cerveza. Franz estudió Derecho no por vocación, según su amigo Max Brod, sino como un recurso en caso de urgencia. En la «Carta al padre», el mismo Kafka cuenta que no tuvo verdadera libertad para elegir profesión. Sabía que todo le resultaría «tan indiferente como las materias del colegio; se trataba, entonces, de encontrar una profesión que me permitiera, más que ninguna otra, y sin herir demasiado mi vanidad, mantener a salvo esa indiferencia». Y remata: «Por consiguiente, estudié derecho. Esto significa que en los meses inmediatos a los exámenes, y con gran perjuicio para los nervios, me alimenté de aserrín, al que por lo demás ya habían premasticado mil bocas».

En 1908 entró a una gogoliana compañía de seguros para accidentes de trabajo —en nuestro caso, tradúzcase: ARL—. De esa vida datan los obligados informes, los incómodos horarios de oficina, la soledad, los dolores de cabeza, los insomnios y su malogrado compromiso con Felice Bauer.

Brod recuerda una conversación sobre la decadencia de la humanidad en la que Kafka dijo: «Somos pensamientos nihilistas, pensamientos suicidas que surgen en la cabeza de Dios». Nuestro mundo, añadió, no era más que un mal humor de Dios, uno de esos malos días. Había esperanza, le dijo también, una esperanza infinita, solo que no para nosotros.

En la noche del 22 al 23 de septiembre de 1912, desde las diez hasta las seis de la mañana, escribió La condena. Dejó tres novelas incompletas que, como la paradoja de Zenón, sugieren el infinito. En El proceso, a Josef K. lo acusan sin decirle de qué y muere «como un perro»; en El castillo, el agrimensor K. jamás logra entrar al castillo que lo mandó llamar. En 1917 le diagnosticaron tuberculosis, y Brod refiere que su primer comentario fue que su cabeza se había confabulado a sus espaldas con sus pulmones. Su escepticismo y su fina ironía no implicaban falta de apego a la vida ni ausencia de alegría: conoció el amor correspondido en sus últimos años con Dora Diamant, una joven de veinticinco años.

En la primavera de 1924 escribió «Josefina la cantante o el pueblo de los ratones», sabiendo que se moría. El 3 de junio, un mes antes de cumplir cuarenta y un años, comenzó la lucha por la morfina. A su amigo, el médico Robert Klopstock, le dijo: «¡Máteme, si no es usted un asesino!». Momentos después, cuando Klopstock se alejó de la cama para limpiar la jeringa, Kafka le pidió: «No se vaya». El doctor repuso: «No, si no me voy». Y Kafka respondió con voz profunda: «Pero yo me voy».

La obra de Kafka, dice Walter Benjamin, «es una elipse cuyos focos, muy alejados el uno del otro, están determinados de un lado por la experiencia mística y de otro por la experiencia del hombre moderno de la gran ciudad». Lo que me sorprende a mí no es el parecido que la obra de Kafka pueda tener con la realidad, sino la similitud que la realidad tiene con ese mundo complementario que es la obra de Kafka. Lo vivo a diario en oficinas gubernamentales, bancos y EPS. En Kafka la ley nunca se expresa. ¿En el mundo, cuándo?

Kafka no ha predicado humildad, anota Adorno, sino que ha recomendado el comportamiento de más garantía contra el mito: la astucia. «Para él, la única, débil, mínima posibilidad de impedir que el mundo tenga al final razón consiste en dársela». Esa astucia no anula la esperanza, pero sí le quita la prisa. En uno de sus cuadernos en octavo, en 1917, Kafka anotó que el Mesías «solo llegará cuando ya no haga falta, solo llegará un día después de su propia llegada, no llegará en el último día, sino en el ultimísimo». Parece una broma, pero es, a la larga, un consuelo. La esperanza infinita no era para nosotros, es cierto. A nosotros nos tocó el día anterior al ultimísimo, que, bien mirado, es cualquier día, incluso uno de esos que se gastan en la fila de una EPS.