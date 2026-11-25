Durante buena parte de su vida, según su propia confesión, el Tigre fue ateo. Después apostató, para convertirse al cristianismo sincrético, y decidió, de manera inteligente, empezar a usar su nueva creencia como parte fundamental de su carrera política. Así, el 15 de octubre, siendo ya presidente, pidió en un acto oficial «impedir que los espacios culturales sean captados por el social-comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales de la nación». El viejo converso suele ser el más severo con el pecado que conoce de primera mano. Y resulta un hecho notable que un hombre hable tan mal de su juventud, cuando lo corriente es…

Durante buena parte de su vida, según su propia confesión, el Tigre fue ateo. Después apostató, para convertirse al cristianismo sincrético, y decidió, de manera inteligente, empezar a usar su nueva creencia como parte fundamental de su carrera política. Así, el 15 de octubre, siendo ya presidente, pidió en un acto oficial «impedir que los espacios culturales sean captados por el social-comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales de la nación». El viejo converso suele ser el más severo con el pecado que conoce de primera mano. Y resulta un hecho notable que un hombre hable tan mal de su juventud, cuando lo corriente es que la juventud hable mal de nosotros.

La cuestión es que el pasado viernes 13 de noviembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió el asunto con dos fallos que parecen redactados por un jurista medieval. En el primero le ordenó al presidente rectificar aquella frase en cinco días y reconocer en público que quienes no creemos no somos enemigos de la nación. En el segundo concluyó que puede seguir cerrando sus discursos con un «¡viva Cristo Rey!», porque, «como ciudadano, no está despojado de sus derechos a la libertad de conciencia, de culto y de expresión».

Leí la noticia sobre el primer fallo con un alivio raro: por fin un tribunal certificaba que yo, muchos de mis colegas y no pocos de mis autores favoritos no somos enemigos de la patria. El segundo fallo exige una digresión. En 1957, el historiador Ernst Kantorowicz estudió en Los dos cuerpos del rey una ficción de los juristas ingleses del siglo XVI: el rey tiene un cuerpo natural, que enferma y muere, y un cuerpo político, que no muere nunca. El Consejo de Estado practicó el mismo procedimiento. El «viva Cristo Rey» lo pronuncia el cuerpo natural, el apóstata devoto; lo de los ateos lo dijo el cuerpo político, el presidente en ejercicio. Por eso debe corregirse.

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En el papel la distinción funciona. Tras conocer los fallos, el presidente escribió en X que su fe hace parte de sus «convicciones personales» y que «el respeto por las creencias de todos los colombianos es un deber constitucional». Luego cerró: «¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!». De los ateos no escribió nada; quizás supuso que el silencio es una forma de rectificación.

Todo resulta, a lo menos, sospechoso. Una semana antes del fallo, su ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, explicó en una entrevista con Semana que la disolución de la familia y de la sociedad ocurre porque «Cristo ya no reina en los corazones, en las sociedades». Y remató: «Eso está resumido en el “Viva Cristo Rey”. Entonces no se escandalicen». (El lector juzgará si el grito resume un programa, es la devoción de un ciudadano o el lema de un gobierno).

Nada de esto es una extravagancia criolla. Yuval Noah Harari hizo hace unos años un conteo que se volvió célebre: «En 1938 a los humanos se les ofrecían tres relatos globales entre los que elegir, en 1968 solo dos y en 1998 parecía que se imponía un único relato; en 2018 hemos bajado a cero». Fascismo, comunismo y liberalismo fueron cayendo, y en el hueco que dejaron prospera un nacionalismo que ya no promete el paraíso en la tierra, sino la patria de siempre, con Dios como gran aliado. Si la Edad Media hizo de la filosofía la sierva de la teología, parece que nuestro siglo está haciendo de la religión la sierva del Estado. El filósofo inglés John Gray lo explicó en 2007 en Misa negra: aquellos relatos nunca fueron del todo laicos, porque los movimientos revolucionarios fueron «una continuación de la religión por otros medios». Cuando las religiones sustitutas murieron, regresó la original: «Con la muerte de la utopía, ha resurgido la religión, pura y descarnada, como fuerza en la política mundial».

Ordóñez, al menos, es fiel a la historia de su grito. Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey en 1925, con la encíclica Quas primas, y en ella llamó al laicismo «peste de nuestros tiempos». Un año después, los cristeros mexicanos se alzaron con ese grito contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. Entonces era la consigna de una minoría perseguida contra el Estado. Ahora la pronuncia el Estado, contra lo que él mismo llama una minoría.

Gray traza la frontera con más refinamiento que los jueces de la Sección Quinta. Las religiones, escribe, responden a necesidades que ninguna sociedad elimina, como «la necesidad de aceptar lo que no tiene remedio y de hallar un sentido en los azares de la vida». Por eso la religión no debería ser «relegada al inframundo de la vida privada, sino integrada plenamente en la esfera pública, lo que, en ningún caso, significa que deba instaurarse como una doctrina pública». El Tigre puede rezar en la plaza; lo que no puede el presidente es convertir su oración en el criterio de pertenencia a la nación. No me burlo de su conversión, que es asunto suyo. Me limito a notar que la Constitución que hoy protege su «viva Cristo Rey» es la misma que durante décadas protegió su ateísmo.

Por último, una ironía kafkiana: el pasado domingo 22 de noviembre, la Iglesia católica celebró la fiesta de Cristo Rey, y en las misas del país, se leyó el capítulo 25 de Mateo. Allí «serán reunidas ante él todas las naciones», y el Rey las juzga sin preguntar por credos: separa a quienes dieron de comer al hambriento y visitaron al preso de quienes no lo hicieron. Los justos, desconcertados, le preguntan: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?». No sabían a quién servían.

Si el presidente, como supongo, fue a misa este domingo como ciudadano, oyó que en el único juicio que anunció Cristo Rey se salvan algunos que nunca lo reconocieron, gente parecida al hombre que él fue durante tantos años. El Consejo de Estado le dio cinco días para admitir que quienes no creen no son enemigos de la nación. El Evangelio le concede un plazo más largo: hasta el último día o el ultimísimo, si se trata del mesías aludido por Kafka en la columna anterior.