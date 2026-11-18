A ver, yo llevo varios meses –100 días, para usar la frase de moda–­ esperando a que el bendito Abelardo de la Espriella enderece al menos en parte su caminado, pero ya queda claro que las metidas de pata del hombre son consustanciales a su proyecto. ¿Por qué? No lo entiendo, si bien la sangre de las encuestas ya llegó al río. La fuerza del mandato del actual gobierno se verá minada y muy seguramente seguirá cuesta abajo en 2027.

Aunque algo así se veía venir, igual decidí esperar, víctima de un optimismo que ahora sé infundado, por los constantes desatinos del gobierno, por ejemplo, el impresentable pare y siga de las propuestas tributarias, el IVA y demás impuestos. El amigo ADLE no sabe de dónde va a sacar el dinero que necesita para estabilizar el funcionamiento del gobierno y vaya que se está demorando demasiado en decírnoslo. El tal “Fondo Milagro”, trufado de sueldos altísimos ofrecidos a gente impresentable, ha resultado poco milagroso. Un poco tarde ya, el presidente nombró director a una persona que sí tiene credibilidad: Luis Felipe Henao. Vaya uno a saber si es coincidencia que esté casado con Luz Stella Murgas, la nueva presidente de la ANDI. Ojalá le vaya bien.

Por lo menos la política de seguridad está marchando más o menos bien. El gobierno precedente en esto era una calamidad monumental. Ahora ya el ELN ha sido bombardeado, tanto en Colombia y Venezuela, algo que se esperaba. Las disidencias de las FARC, la Nueva Marquetalia, o como se llamen esos grupos, enemigos jurados unos de otros, también están sufriendo bajas y eso tranquiliza a la mayoría de la población. Dado que las ventajas entregadas durante cuatro años de Petro fueron excesivas, también tomará tiempo recuperar más terreno, lo que le traerá al gobierno unos aplausos inevitables. En esta materia, al igual que en otras, Abelardo es una opción menos peor que Iván Cepeda, pero a medida que pasa el tiempo eso importa menos. Importa que ADLE nos ha salido un paquete y punto.

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El tema de la actitud es crucial. Citemos a Alejandro Gaviria, quien no es ningún petrista: “La orden es clara: no hablar con los gremios, periodistas o empresarios que muestren alguna independencia. El propósito también es evidente: acabar con el disenso, construir a las malas una especie de consenso artificial. El resultado es predecible: un gobierno cada vez más prepotente, aislado e ineficaz”, escribe.

Los equipos que hasta ahora ha formado De la Espriella oscilan entre lo bueno, lo regular y lo pésimo –categoría esta última en la que se ubica nadie menos que Alejandro Ordóñez, ministro del Interior–. Abelardo está heredando el síndrome de Trump y de tantos otros gobiernos fracasados, que dice: ¿la cago y qué? Lo que sí está claro es que no funciona el sistema de vetting y de la debida diligencia de nombramientos del gobierno colombiano. Cada funcionario que debe salir de su puesto al mes o a los tres meses cuesta mucho políticamente y eso le está saliendo carísimo a Abelardo.

Cierto sí es que a los tres días de posesionado el gobierno le cayó encima un horrible terremoto, que medio destruyó varias ciudades del occidente del país. No fue culpa de Abelardo, pero la costosísima reconstrucción sí se sumó a las obligaciones que ya tenía. Un error evidentemente corregible es la tendencia a buscar enemigos en el propio campo, o sea, entre los uribistas y otros movimientos conservadores. Tampoco es presentable que el presidente vaya con un revólver en la cintura, pues el cowboy mayor corre el riesgo de destruir el establecimiento.

andreshoyos@elmalpensante.com