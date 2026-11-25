Desde hace años les menciono a muchos amigos una idea, cuyo momento quizás se acerca. La opción política que de veras necesita Colombia no es el vacuo centro, sino que debemos definir en qué consistiría una opción socialdemócrata aquí, en últimas, un partido. Lo digo en buena parte porque veo a gente valiosa buscando salidas políticas, gente no extremista y que al final de todas las cuentas tiene un espíritu generoso. Claro, una cosa es mencionar que la socialdemocracia nunca se ha ensayado de veras entre nosotros (o en América Latina) y otra saber cómo sería. Mi idea, por lo tanto, es convocar al grupo amplio que menciono abajo,…

Desde hace años les menciono a muchos amigos una idea, cuyo momento quizás se acerca. La opción política que de veras necesita Colombia no es el vacuo centro, sino que debemos definir en qué consistiría una opción socialdemócrata aquí, en últimas, un partido. Lo digo en buena parte porque veo a gente valiosa buscando salidas políticas, gente no extremista y que al final de todas las cuentas tiene un espíritu generoso. Claro, una cosa es mencionar que la socialdemocracia nunca se ha ensayado de veras entre nosotros (o en América Latina) y otra saber cómo sería. Mi idea, por lo tanto, es convocar al grupo amplio que menciono abajo, o sea, a gente no afiliada hoy de lleno a los partidos o movimientos existentes, para que nos digan de viva voz qué opiniones les suscita el asunto. Aclaro que ello no significa que la gente termine militando en el partido que se esboce, sino que tienen opiniones de peso que aportar en el proceso.

¿Quiénes son los llamados a colaborar en esto? Pienso, así al rompe y por índice alfabético, en Alejandro Gaviria, Aurelio Suárez, Bernardo Vargas Gibsone, Brigitte Baptiste, Bruce MacMaster, Carlos Vicente de Roux, Carolina Soto, Cecilia María Vélez, Claudia Steiner, David Luna, Eduardo Pizarro Leongómez, hasta el propio Álvaro Uribe, Germán González, John Sudarsky, Jorge Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Juanita Goebertus, Manuel Rodríguez, María Elvira Samper, Roberto Angulo, Roberto Pombo, Sofía Gaviria Correa, y claro que son muchos más. Usted, por ejemplo, querido lector o querida lectora.

El surgimiento de la socialdemocracia en Europa se dio como reacción al entonces llamado marxismo-leninismo, que aún existe aunque muy desnaturalizado. Aquí se trataría de una reacción al fracaso del petrismo, o sea a la izquierda mamerta que ve a los empresarios y al capitalismo como enemigos. Algunos detectarán una paradoja, pero la idea principal de la socialdemocracia implica aliar al partido con sectores de los empresarios y del capitalismo, aclarando de entrada que será por la vía de cobrarles impuestos amplios, no confiscatorios, a cambio de gestionar las cosas en favor de las grandes mayorías. Una vez pagados los impuestos en el momento de la generación de las utilidades, los empresarios deben poder conservar el resto, que en todo caso sería más de la mitad, para hacer con ello lo que les plazca. De ahí que el impuesto al patrimonio no parezca en últimas una buena idea. El mordisco, por así llamarlo, debe darse sobre todo cuando se generan las ganancias.

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Ahora bien, si la convocatoria se da y participa gente como la que menciono, habría que llegar a lo que en mis viejos tiempos se llamaba un “programa mínimo”, o sea, aquellos postulados que harían parte sí o sí del eventual partido socialdemócrata, en el entendido de que otros temas serían objeto de fluctuación y cambios. Por ejemplo, tendría que acordarse un mínimo para el mordisco estatal del presente y una idea razonable de los aumentos futuros, que dependerían del funcionamiento adecuado del Estado. La idea que yo tengo en mente sería mínimo el 25 % del PIB ya y un horizonte final de, digamos, el 35 % del PIB como máximo. Obvio, el segundo paso se daría cuando haya certeza de que el gobierno es eficaz y la corrupción ha bajado mucho. Otro elemento que también parece central sería que la evasión gruesa y dolosa tendría que ser un delito penal de verdad.

Bueno, pero aclaro que los veteranos del paseo tendríamos opinión e influencia, mas no un gran poder. El poder en estos casos tiene que pasar a manos de gente joven, de 35 a 65 años. Ellos serían el relevo, por así llamarlo.

andreshoyos@elmalpensante.com