La resistencia ucraniana

A veces me pregunto de dónde sale la tenaz resistencia ucraniana contra una potencia que hasta ayer se consideraba poderosísima y, acto seguido, me respondo que los ucranianos no tienen otro camino, como no sea ver su nación aniquilada. Entonces las dudas cambian de sentido. En apenas tres años largos de invasión, sin contar con la aventura previa en Crimea a partir de 2014, la Rusia de Putin lleva 1,5 millones de bajas, entre ellas 500 mil muertos, más que en cualquier conflicto internacional de carácter invasivo desde la Guerra de Vietnam. Y, viéndolo mejor, ese conflicto es el que más se parece al actual. En aquella guerra, el…

A veces me pregunto de dónde sale la tenaz resistencia ucraniana contra una potencia que hasta ayer se consideraba poderosísima y, acto seguido, me respondo que los ucranianos no tienen otro camino, como no sea ver su nación aniquilada. Entonces las dudas cambian de sentido. En apenas tres años largos de invasión, sin contar con la aventura previa en Crimea a partir de 2014, la Rusia de Putin lleva 1,5 millones de bajas, entre ellas 500 mil muertos, más que en cualquier conflicto internacional de carácter invasivo desde la Guerra de Vietnam. Y, viéndolo mejor, ese conflicto es el que más se parece al actual. En aquella guerra, el norte del país puso cerca de un millón de muertos y el sur 250 mil. En lo otro en que hay un parecido es en la duración. La guerra de Vietnam contra Estados Unidos duró diez años largos (1961-1972).

De modo que las declaraciones altisonantes de los emisarios gringos, Witkoff y Kushner, son meras pataletas mediáticas de gente sin ninguna influencia, así como es cháchara eso de que se vienen grandes negocios entre Rusia y Estados Unidos. Algo podría haber más adelante, aunque terminada la invasión y sin involucrar bienes ucranianos de valor, diga usted minerales estratégicos o tierras raras. Ojo, un negocio que sí se anuncia grande es la reconstrucción de Rusia y de Ucrania.

Las elecciones americanas de mitaca del 3 de noviembre de este año con toda probabilidad traerán malas noticias para el señor del peluquín. Merecidas se las tiene por caído de la azotea y mentecato. También se puede prever el surgimiento de un protagonista militar de peso en Europa Oriental, ya que, desde luego, Ucrania seguirá presente allí, mandando buena parte de la parada por lo menos el resto de este siglo. Ojo, compárese esta situación con 2022, cuando la zona estaba, si no desmilitarizada, sí muy inactiva en términos guerreros.

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La otra novedad crucial es la reaparición de Europa como actor estratégico en el mundo. Hasta 2022, los mandatarios de la zona se limitaban a observar lo que hacían los americanos por un lado y los chinos y los rusos por el otro, además de los líos locales en el Medio Oriente, tan solo exportados a terceros países mediante actos minoritarios, el más potente de los cuales fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York hace 25 años. Hoy, en contraste, Europa viene despertando de su letargo de décadas, y aunque todavía no las tiene todas consigo ni ha logrado que Ucrania se imponga, ya saben que no pueden seguir permitiendo que otros decidan por ellos. La OTAN va a seguir existiendo, pero con un papel mucho más balanceado y activo, lo quiera Trump o no.

De modo que no se necesita ser profeta para entender que Putin, vivo o muerto, deberá regresar a su martirizada Rusia con el rabo entre las piernas. Al igual que Trump, no sabe leer el mundo ni las pasiones que sus actos desatan. Por su parte, China sacará sin duda algún provecho de lo acontecido, si bien no creo que se trate de una ganancia mayúscula. Ojalá, eso sí, entienda que sus opciones en Taiwán no son tan provechosas como algunos creen. En términos generales, la invasión de terceros países sin contar con una clara invitación local y con grandes cantidades de simpatizantes, hoy se consideran un severo despropósito. Por lo mismo, el conflicto en el Medio Oriente va a seguir mal durante mucho tiempo, porque allá sí hay partidarios de lado y lado, repartidos en la geografía. Lo que no hay son potencias con una clara justificación ética para su lucha. Apenas muchos malandros por todas partes.

andreshoyos@elmalpensante.com