El mantenimiento de unas finanzas públicas sostenibles es una de las bases de la existencia de cualquier Estado moderno. Sin un flujo estable y suficiente de recursos, el Estado no puede cumplir con sus funciones esenciales, entre ellas la seguridad, la justicia, el control del territorio y sus obligaciones sociales. La historia muestra que la carencia o insuficiencia de recursos fiscales ha llevado al colapso de algunos Estados o al serio incumplimiento de sus responsabilidades más elementales. Ante esta realidad, quienes defienden la necesidad de un Estado fuerte y de su activa intervención en la economía y la sociedad deberían…

El mantenimiento de unas finanzas públicas sostenibles es una de las bases de la existencia de cualquier Estado moderno. Sin un flujo estable y suficiente de recursos, el Estado no puede cumplir con sus funciones esenciales, entre ellas la seguridad, la justicia, el control del territorio y sus obligaciones sociales. La historia muestra que la carencia o insuficiencia de recursos fiscales ha llevado al colapso de algunos Estados o al serio incumplimiento de sus responsabilidades más elementales. Ante esta realidad, quienes defienden la necesidad de un Estado fuerte y de su activa intervención en la economía y la sociedad deberían ser los mayores defensores de la solidez de las finanzas públicas.

Entre tantos problemas que hoy el Estado colombiano no puede resolver en forma satisfactoria por falta de recursos se pueden mencionar la recuperación de amplias zonas del territorio, en manos de grupos criminales; la insolvencia del sistema de salud; la superación de la crisis financiera de numerosas empresas eléctricas y la construcción de urgentes proyectos de infraestructura física y social.

Lo peor es que la falta de recursos para atender las obligaciones existentes exige, además, recortar numerosos gastos superfluos y cerrar o eliminar agencias e instituciones públicas redundantes e ineficientes. Y, claro, también se deben conseguir nuevos recursos tributarios.

Algunos autores plantean que una crisis fiscal es el reflejo de una crisis política y social profunda. La que sufre Colombia en la actualidad se manifiesta en el hecho de que influyentes intereses creados impiden que se realicen los necesarios recortes del gasto y evitan que se establezca un sistema tributario que haga financieramente viable el Estado colombiano.

Poderosos sectores y grupos sociales y regionales han capturado importantes parcelas del gasto e impuesto una notable inflexibilidad en los presupuestos del Estado. Y, al mismo tiempo, se niegan a contribuir con sus aportes al régimen tributario. Existe también un consenso tácito sobre el mantenimiento de un débil sistema de cobro, administración y vigilancia de los impuestos y las aduanas. Paralelamente, se han creado incentivos para que un importante grupo de contribuyentes de altos ingresos se conviertan en residentes fiscales de otros países.

Y, como si todo lo anterior fuera poco, todos los días se aprueban y decretan nuevos gastos y obligaciones económicas a cargo del Estado, a sabiendas de que este no podrá atenderlos.

Hasta ahora el gigantesco déficit público se ha podido financiar por medio de un creciente y explosivo proceso de endeudamiento interno y externo, con costos cada día más elevados. Pero ya se observa que este expediente está llegando a su fin y que, por lo tanto, sin una oportuna corrección, se producirá una grave crisis.

La respuesta de la mayoría de los grupos políticos y de diversos dirigentes de la vida económica a la Ley de Rescate que presentó el ministro de Hacienda muestra claramente que no se ha comprendido la gravedad de la situación. Es evidente que gran parte de esos líderes no tiene conciencia de los riesgos que se ciernen sobre la economía y la sociedad colombiana. Como ha ocurrido en otras oportunidades, seguramente será necesario que sobrevenga, más adelante, una catástrofe para que, por fin, reaccionen y emprendan acciones correctivas.