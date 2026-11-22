En los últimos años el número de nacimientos en Bogotá ha caído en un 43 %; las mujeres de la ciudad tienen en promedio solo 0,8 hijos, una cifra tan baja como la de Tokio, y bastante inferior a la necesaria para mantener constante la población. Por otra parte, la capital ya tiene entre 3,5 y 4 millones de perros y gatos, casi una mascota por cada dos habitantes, un hecho que se manifiesta en calles, parques, centros comerciales y hasta en algunos restaurantes. Estos dos fenómenos están íntimamente relacionados.

Ciertos autores insisten en que los animales domésticos provocan en sus dueños respuestas emocionales y afectivas semejantes a las que pueden sentir con sus propios hijos. Algunos sugieren, por ejemplo, que los bebés y las mascotas desatan en los adultos reacciones biológicas parecidas. La evolución ha dotado a los humanos de mecanismos para proteger a los bebés, que se activan cuando perciben su vulnerabilidad, y detectan en ellos rasgos físicos como ojos y caras redondas y narices reducidas. Los perros y gatos pequeños poseen estas mismas características, que también infunden en los adultos deseos de cuidarlos y protegerlos. Los científicos encuentran, además, que las interacciones con las mascotas, al igual que con los bebés, estimulan la liberación de oxitocina, una hormona asociada con el apego, la confianza, la empatía y las conductas maternales y paternales.

Los economistas también han contribuido a este tema con sus tradicionales análisis de costos y beneficios. Plantean que los animales proporcionan a los adultos algunos de los mismos beneficios emocionales que los niños –compañía, cariño y afecto; sentido de pertenencia a una familia; un objeto para expresar sentimientos maternales y paternales–, pero a un menor costo financiero y personal. Así mismo, reiteran que la tenencia de animales impone menos restricciones al desarrollo y la movilidad personal y profesional de sus dueños. Concluyen, por lo tanto, que las mascotas y los bebés son, en la jerga microeconómica, sustitutos, aunque imperfectos.

Numerosos trabajos empíricos, realizados en varios países y en distintos grupos socioeconómicos, han mostrado que el objetivo de cuidar y proteger mascotas está asociado a las decisiones de sus dueños de no tener hijos.

La causalidad en esta materia es, sin duda, de doble vía. El apego por las mascotas puede reducir el deseo de tener hijos y, en la otra dirección, la determinación de no tener hijos puede estimular el propósito de poseer perros o gatos. Al respecto, las decisiones de muchos de los jóvenes de hoy, relacionadas con la incertidumbre y temores sobre el futuro de las vidas que podrían tener sus hijos –las amenazas del cambio climático, la inseguridad laboral y la falta de oportunidades económicas, las guerras y la irracionalidad de los líderes políticos–, los llevan a renunciar a ser padres o madres. Algunos de ellos, siguiendo las inclinaciones de su dotación biológica, seguramente encuentran en las mascotas vehículos para expresar y dar rienda suelta a sus impulsos de proteger, dar y recibir afecto de estos seres divertidos, amables, leales y vulnerables.

Por último, es claro que, cada día con mayor frecuencia, las mascotas también alegran la vida de aquellas personas que aspiraban a tener nietos, pero cuyos hijos no quisieron o no pudieron convertirlas en abuelos.