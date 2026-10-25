Ya no nos quedamos atrás

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Para medir la información de los lectores sobre algunos hechos de la historia, se formulan a continuación siete preguntas.
1.- ¿Conoce los siguientes escándalos relacionados con sobornos a líderes de los congresos y asambleas nacionales?
a. Los pagos de Luis XVI a Mirabeau, presidente de la Asamblea Nacional francesa, para tratar de salvar la monarquía en 1790.
b. Las cajas de efectivo que el gobierno de Petro entregó a Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Congreso de Colombia.
c. Los Vladivideos que mostraban los sobornos de Montesinos y Fujimori al Congreso de Perú en los años 90.
d. El Mensalão, es decir, las coimas mensuales a decenas de congresistas en el gobierno de Lula en 2005.
2.- ¿Conoce los casos de las siguientes primeras damas o reinas que entregaron puestos, contratos, dineros y favores a sus amigos y relacionados?
a. María Antonieta, reina de Francia, en especial a la familia de su amiga madame de Polignac.
b. Imelda Marcos, conocida como la Mariposa de Hierro, campeona de esta forma de corrupción.
c. Verónica Alcocer, a sus amigos catalanes, supuestamente privilegiados con contratos y nombramientos en varias entidades.
d. Los favores de Catalina de Medicis a los banqueros Gondi y las actividades de la camarilla italiana.
3.- ¿Está al tanto de los siguientes escándalos relacionados con regalos de joyas para mandatarios o sus esposas?
a. El anillo de diamantes que la “Monita retrechera” le regaló a la esposa de Samper.
b. Las valiosísimas alhajas recibidas por José Luis Rodríguez Zapatero en España.
c. El famoso “caso del collar” de María Antonieta, reina de Francia.
d. Las millonarias joyas obsequiadas por Arabia Saudita a Michelle Bolsonaro en 2021.
4.- ¿Está enterado de los mandatarios que desaparecieron por algún tiempo sin que se supiera dónde se encontraban?
a. Luis XVI de Francia en la célebre fuga de Varennes.
b. Hugo Chávez, mientras secretamente recibía atención médica en Cuba en 2011.
c. Gustavo Petro en sus misteriosas escapadas durante sus viajes al exterior.
d. El presidente Dwight Eisenhover, quien se perdió durante 12 horas en Palm Springs en 1954.
5. ¿Conoce estos casos de financiación de campañas políticas por grupos criminales?
a. Giulio Andreotti y su relación con la Cosa Nostra.
b. Manuel Antonio Noriega, su partido el PRD, y el cartel de Medellín.
c. Ernesto Samper y el cartel de Cali.
d. John F. Kennedy y la mafia, en cabeza de Sam Giancana, en su campaña de 1960.
6. ¿Está informado de los contactos de los siguientes mandatarios con la prostitución?
a. Silvio Berlusconi, quien pagaba sexo con menores en sus fiestas.
b. John F. Kennedy, cliente de la famosa madame Claude, dueña de un elegante burdel frecuentado por ricos y poderosos.
c. Gustavo Petro, con su visita al Ménage Strip Club de Lisboa en noviembre de 2025.
d. Bill Clinton, asociado a las fiestas de Jeffrey Epstein.
7. Mandatarios destacados por sus aventuras sexuales en sus gobiernos:
a. Enrique VIII de Inglaterra, tema de numerosos libros y series sobre los Tudor.
b. Bill Clinton, con su affaire con Mónica Lewinsky.
c. Gustavo Petro, quien afirmó en 2026 que hacía “cosas muy buenas” e “inolvidables” en la cama.
d. Catalina de Rusia, conocida por su voracidad entre las sábanas.
Si el lector conoce por lo menos dos casos en cada pregunta, seguramente comparte la idea de que algunos líderes de Colombia ya no se quedan atrás en estas materias.
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Jorge Eduardo(43558)•Hace 22 minutosTan conveniente, le faltaron sus amigos, que chiste de columna
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Jaime(63363)•Hace 30 minutosSe le olvidó uno muy importante los 500 mil millones que entraron a una fundación y se transformó en 50 mil millones
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Mario(16018)•Hace 43 minutosEntretenida columna donde el infernal Petro no se queda atrás!
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Juan Antonio(14607)•Hace 1 horaBob9
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Juan(26145)•Hace 2 horasLa mayoría de las veces veo a un Armando Montenegro serio, sereno, ponderado. Con esta columna ha borrado con el codo lo que había construido en mi imaginario. Ahora se muestra como lo que debe ser: tendencioso, chismoso, sesgado, y poco creíble. ¿Ni una palabra de la mamá de Duque? ¡Ni de Uribe ni Uribito? ¿Ni de Alejandro Ordóñez, destituido por CORRUPTO? Señor Montenegro, antes creía en su seriedad. Ya no.
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Julio César(69508)•Hace 2 horasSabas Pretel de la Vega, Diego Palacios, Alberto Velasquez Bernardo Moreno, Maria del Pilar Hurtado Jorge Noguera, Ivan Mateus, Teodolindo Avendaño, Yidis Medina, Mauricio Santoyo, Alvaro Buitrago y un largo " martirologio" que el columnista deliberadamente omitiò mencionar, en punto de antecentes non Sanctos de gonoernos pasados.
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Atenas(06773)•Hace 3 horasArmando, modestia aparte, de todos esos casos q’ expones los he leído y los recuerdo, y si algo olvido voy a mis fuentes; e igual algo con firmeza concluyo:1º No me bajo de la profunda admiración q’ le tengo al bienamado A.URIBE V., quien siempre la ha tenido clara respecto de cómo recuperar a Colombia de las garras de la extrema izquierda y de sus apóstoles, y 2º el afecto y respaldo q’ siento por ADLE xq’ anticipó q’ vendría con mano férrea y lo está cumpliendo, es la Patria Milagro.Atenas
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ENRIQUE(17413)•Hace 4 horasDe Uribe,Pastrana y Papucho ni una palabra,vergonzosamente sesgado,creera que con no nombrar ninguno de los muchos escandalos de estos 3 personajes nos olvidaremos,no se ni porque lo dejan escribir
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Dionisio(cvtsc)•Hace 5 horasY los casos que faltan ni le cuento, Dr Montenegro: ¿recuerda al emperador Augusto criollo bajándole el pulgar a Hommes por denunciar el IVA monofásico de la cerveza y la consiguiente evasión de impuestos de Bavaria? ¿Sabe de la Caja B de los Cacaos gracias a ser propietarios de bancos? ¿Sabe de interventores envenenados con cianuro y sus casos archivados por "el personaje del año"? Los casos que usted cita son calderilla al lado de la gran corrupción, raro que no la mencione.🤔
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Juan Andres(32f9l)•Hace 6 horasSe necesita ser un Armando Montenegro para escribir algo como esto, y que algun editor lo considere publicable. Supongo que Fidel estaba celebrando el retorno del conocimiento. ¿O sera que Armando decidio hacerle publicidad a Colpensiones?
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Darío(12941)•Hace 6 horas¿¿¿???
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Mario Giraldo(196)•Hace 9 horasHumo para esconder a ABE y su fondo milagro. En Pereira y Quibdo los estan preguntando. Los fiscales de Miami no descanzan