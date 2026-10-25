Ya no nos quedamos atrás

d. El Mensalão, es decir, las coimas mensuales a…

c. Los Vladivideos que mostraban los sobornos de Montesinos y Fujimori al Congreso de Perú en los años 90.

b. Las cajas de efectivo que el gobierno de Petro entregó a Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Congreso de Colombia.

a. Los pagos de Luis XVI a Mirabeau, presidente de la Asamblea Nacional francesa, para tratar de salvar la monarquía en 1790.

1.- ¿Conoce los siguientes escándalos relacionados con sobornos a líderes de los congresos y asambleas nacionales?

Para medir la información de los lectores sobre algunos hechos de la historia, se formulan a continuación siete preguntas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

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d. El Mensalão, es decir, las coimas mensuales a decenas de congresistas en el gobierno de Lula en 2005.

2.- ¿Conoce los casos de las siguientes primeras damas o reinas que entregaron puestos, contratos, dineros y favores a sus amigos y relacionados?

a. María Antonieta, reina de Francia, en especial a la familia de su amiga madame de Polignac.

b. Imelda Marcos, conocida como la Mariposa de Hierro, campeona de esta forma de corrupción.

c. Verónica Alcocer, a sus amigos catalanes, supuestamente privilegiados con contratos y nombramientos en varias entidades.

d. Los favores de Catalina de Medicis a los banqueros Gondi y las actividades de la camarilla italiana.

3.- ¿Está al tanto de los siguientes escándalos relacionados con regalos de joyas para mandatarios o sus esposas?

a. El anillo de diamantes que la “Monita retrechera” le regaló a la esposa de Samper.

b. Las valiosísimas alhajas recibidas por José Luis Rodríguez Zapatero en España.

c. El famoso “caso del collar” de María Antonieta, reina de Francia.

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d. Las millonarias joyas obsequiadas por Arabia Saudita a Michelle Bolsonaro en 2021.

4.- ¿Está enterado de los mandatarios que desaparecieron por algún tiempo sin que se supiera dónde se encontraban?

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a. Luis XVI de Francia en la célebre fuga de Varennes.

b. Hugo Chávez, mientras secretamente recibía atención médica en Cuba en 2011.

c. Gustavo Petro en sus misteriosas escapadas durante sus viajes al exterior.

d. El presidente Dwight Eisenhover, quien se perdió durante 12 horas en Palm Springs en 1954.

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5. ¿Conoce estos casos de financiación de campañas políticas por grupos criminales?

a. Giulio Andreotti y su relación con la Cosa Nostra.

b. Manuel Antonio Noriega, su partido el PRD, y el cartel de Medellín.

c. Ernesto Samper y el cartel de Cali.

d. John F. Kennedy y la mafia, en cabeza de Sam Giancana, en su campaña de 1960.

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6. ¿Está informado de los contactos de los siguientes mandatarios con la prostitución?

a. Silvio Berlusconi, quien pagaba sexo con menores en sus fiestas.

b. John F. Kennedy, cliente de la famosa madame Claude, dueña de un elegante burdel frecuentado por ricos y poderosos.

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c. Gustavo Petro, con su visita al Ménage Strip Club de Lisboa en noviembre de 2025.

d. Bill Clinton, asociado a las fiestas de Jeffrey Epstein.

7. Mandatarios destacados por sus aventuras sexuales en sus gobiernos:

a. Enrique VIII de Inglaterra, tema de numerosos libros y series sobre los Tudor.

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b. Bill Clinton, con su affaire con Mónica Lewinsky.

c. Gustavo Petro, quien afirmó en 2026 que hacía “cosas muy buenas” e “inolvidables” en la cama.

d. Catalina de Rusia, conocida por su voracidad entre las sábanas.

Si el lector conoce por lo menos dos casos en cada pregunta, seguramente comparte la idea de que algunos líderes de Colombia ya no se quedan atrás en estas materias.