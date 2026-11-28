Quienes han roto este vínculo fundamental han recibido un calificativo durísimo. Se les llama hijos calavera. En la práctica lingüística, esto equivale a condenarlos a muerte. Un hijo calavera, así, queda excluido de una de las más elementales prácticas que garantizan la continuidad…

Las generaciones humanas no se sustraen de ese pegante tan eficaz que muestra la sucesión de padres a hijos, presente en el resto de mamíferos. La fotografía de una madre acunando a su bebé entre los brazos es prueba irrefutable de un instinto que nadie enseña y que, al contrario, figura en el equipaje esencial de la cadena que enlaza las procreaciones.

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Quienes han roto este vínculo fundamental han recibido un calificativo durísimo. Se les llama hijos calavera. En la práctica lingüística, esto equivale a condenarlos a muerte. Un hijo calavera, así, queda excluido de una de las más elementales prácticas que garantizan la continuidad de la especie. En adelante son parias.

Por fortuna, el amor de los hijos a sus padres no necesita ser enseñado. Si el puro instinto no fuera suficiente, la sanción social para quienes violan este lazo es bien fuerte. Un hijo calavera es visto no solo como un ingrato sino como una lacra pública, alguien que no merece ninguna consideración para su conducta.

Son frecuentes, en cambio, las declaraciones de delincuentes que el ser capturados y condenados a castigos de cárcel o similares, ruegan por la presencia de su madre o padre. A ojo cerrado comprenden o intuyen que sus más cercanos familiares son seres incondicionales con ellos y que no los abandonarán en sus siguientes destinos.

De ahí que se hable de hijos calavera, pero no de padres calavera. La madre, en especial, no faltará con sus viandas a la hora de visita. Y no habrá tormento más temido que la suspensión o prohibición de esa práctica que los mantiene como hijos queridos, por más horrorosas que hayan sido sus fechorías.

Si las religiones enseñan que dios está en todas partes, para estos hijos encarcelados su dios es su familiar, papá o mamá, que siempre cumplen. Muchas veces estas presencias se convertirán en el pegante eficaz que los mantiene como habitantes de un planeta donde de alguna manera la vida los acoge y los mima.

La llegada a visita de una madre con su canasta de alimentos es la gloria pasajera para un condenado a varios años cárcel. Nadie como ella conoce las preferencias y los gustos alimenticios de ese hijo alocado que la espera como la única muestra de que el mundo no se ha acabado y su familia existe como muestra de un amor sin condiciones ni reproches.

Así se mantienen las generaciones de hombres y de mujeres, muchas veces azotadas por las desgracias propias de la vida en sociedad. Los vínculos de afecto son en ocasiones los únicos lazos que subsisten y que permiten seguir vivos y con ilusión. De hecho, estos son los que garantizan la prolongación de la vida y las ganas de seguir en este planeta de sueños y de azotes.

Mientras continúen las madres de hijos calavera preparando cariños para sus hijos, valdrá la pena seguir aguantando los horrores de la vida y haciendo fuerza para que algún día llegue para todos una vida que merezca su nombre de vida.

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