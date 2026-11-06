Parece que la palabra revolución haya sido inventada por los jóvenes galos y que sucesivas generaciones hubieran mantenido el fuego que viene desde cuando cayeron las cabezas de los burgueses. Su himno nacional celebra que cesa la tiranía y que su estandarte es batido por batallones de…

Francia está ardiendo y su juventud va a la vanguardia. París no ha sido una fiesta en estas semanas cercanas al fin del año. Lo grave es que allá sí saben cómo organizar protestas que luego arrastran multitudes enardecidas. Ese país es una especie de termómetro que mide el descontento, el cual luego se transforma en movilización internacional.

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Parece que la palabra revolución haya sido inventada por los jóvenes galos y que sucesivas generaciones hubieran mantenido el fuego que viene desde cuando cayeron las cabezas de los burgueses. Su himno nacional celebra que cesa la tiranía y que su estandarte es batido por batallones de ciudadanos. Marchemos, marchemos que una sangre impura riegue nuestros campos.

Cada vez que el descontento habla y canta en francés, la humanidad comprende que las cosas no pueden seguir iguales. Claro que este mundo ya no es una aldea, y sus habitantes son complejos y diversos como nunca antes. Pero los recientes jaleos de los muchachos galos han dado de qué hablar en el resto del planeta.

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Curiosamente, nuestro país se ha manifestado por causas que no obedecen a la tradición de los abuelos. Hoy los temas culturales aquí han levantado las protestas y han movilizado a sectores bien definidos que tienen sus motivos y sus propias maneras de hacerse sentir.

El desmonte de cuadros y obras de arte que ya habían sido entronizadas en museos y galerías ha impulsado a simpatizantes que luego se congregan a manera de deudos en defensa de una causa eminentemente espiritual. Profesores y estudiantes se ponen de acuerdo para continuar con sus clases al aire libre, frente a la puerta cerrada del sitio de la profanación.

Sitios destinados al deporte o la recreación cobran nuevo significado al recibir grupos inconformes que se pronuncian con ardor para agitar sus consignas y reclamos. Las gentes hoy no permanecen calladas, saben que una acción colectiva es mirada con atención por las autoridades.

Así que hoy hay mayor conciencia del poderío del agrupamiento tras un reclamo, y del triunfo de las comunidades cuando por fin resuelven marchar como un solo hombre. Los tiempos de la quietud y la mansedumbre han sido reemplazados por la claridad sobre el poder de los habitantes cuando sienten mancillados sus derechos.

Los gobiernos intentan sofocar el ímpetu de las multitudes mediante la fuerza pública o con ejércitos forrados en uniformes estrafalarios. Estos en ocasiones logran controlar la furia de esas muchedumbres, las cuales entonces se disgregan en pequeños grupos de agitadores que contagian a los transeúntes con la justeza de sus causas.

De esta manera viral se riega por las calles la palabra revolución, y aquello que sembraron los muchachos franceses recobra su vigencia y sentido. Por eso lo sucedido en el 1.700 no pierde su vigencia ni su fuerza en el siglo actual, a pesar de las mil distracciones virtuales del presente.

Y por eso las cosas no pueden seguir iguales. Verdad que cada generación de jóvenes se encarga de recargar.

arturoguerreror@gmail.com