En el aire se respira una especie de necesidad de mostrarse alarmista. Quien no lo hace es calificado de ingenuo o de desinformado. Para estar al día y exhibirse como persona enterada, bien rodeada o simplemente pensadora, es suficiente llegar con la última cocacola del desierto. Esta…

Hay una extraña moda que está invadiendo poco a poco al mundo. Es la manía de crear y difundir el miedo. Sus protagonistas están en muchas partes, en comentarios de periódico, en reuniones de amigos, en mensajes de redes sociales. Todos tratan de inventar o de repetir un nuevo motivo para temblar, o sencillamente de difundir espantajos catastróficos.

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En el aire se respira una especie de necesidad de mostrarse alarmista. Quien no lo hace es calificado de ingenuo o de desinformado. Para estar al día y exhibirse como persona enterada, bien rodeada o simplemente pensadora, es suficiente llegar con la última cocacola del desierto. Esta revela los detalles del último motivo para vivir sobrecogido.

Claro que la cruda realidad del presente brinda material más que suficiente para los adictos al espanto. Pero siempre ha sido así, las plagas de Egipto no han pasado de moda. La realidad de la historia y de la actualidad ha sido una extendida tragedia para la que nadie ha creado remedio. Y los libros de estudio se han encargado de difundir los repetidos fracasos de las sociedades.

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Pero hoy existe una sensibilidad más que aguda para percibir y padecer los actuales componentes del miedo. Las gentes se solazan esparciendo los contenidos trágicos de la vida, casi como si estos fueran un deporte de competencia cuya victoria resultara imposible para las generaciones actuales.

Quien manifieste una posición optimista o por lo menos neutra frente a la política, la economía o la cultura, no va a tener una audiencia generosa ni sus ideas recibirán la acogida de las mayorías. A nadie se le regala un aplauso, y menos cuando ese alguien aparece como ávido de reconocimientos.

Las sociedades han arrastrado épocas lastimeras, guerras sumamente mortíferas, destrucciones de pueblos enteros, epidemias. Pero hoy el estado de las naciones no es peor de lo que se ha padecido. Así que el asunto no es de contabilidad de fracasos, sino de percepción de la salud general de las mentes.

Y el hecho es que el pesimismo y el desgano vital se han apoderado de los jóvenes, de las mujeres, de los viejos vigorosos, en fin, de lo más granado de la sociedad. El posible que muchas de estas personas gocen en la actualidad de buena salud, de organismos vigorosos, de plenitud de facultades. Pero la procesión va por dentro

La nueva epidemia se llama miedo, de ella pocos se salvan y ni médicos ni sicólogos han dado en el clavo del tratamiento adecuado. El miedo ha tomado por asalto a la actual generación humana, que se siente apabullada y desganada. Esta enfermedad no es individual, como aquellas a las que están acostumbrados los facultativos de las diferentes especialidades.

El desgano vital es una marca de la actualidad. Es una especie de moda que le da puntos de éxito a quienes la manejan a su favor. El problema consiste en que las mayorías son víctimas de él y se reconocen como tales. La sociedad está en mora de tomar conciencia de ello y de poner el foco sobre sus posibles remedios.

arturoguerreror@gmail.com