¿Y si la ciencia se vuelve calle?

El clima no ha sido ajeno al escrutinio de los institutos que monitorean los caprichos del globo en que flotamos. Pero los colombianos no paramos mientes al discurso de quienes desde laboratorios y experimentos se esfuerzan por conocer y divulgar cómo se comportan el espacio y todos los fenómenos celestes.

La furia del sol en estos días ya prenavideños recuerda que la tan anunciada estación de los calores es ya una realidad y no solo un globo de advertencia que a pocos asustó. Parece, así, que los pronósticos de los sabios de la naturaleza merecen atención de la ciudadanía, para que cada familia o individuo tome sus precauciones.

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En la antigüedad eran los arúspices, quienes con prácticas rudimentarias emparentadas con la adivinación, llamaban la atención del pueblo sobre la inmensidad y rarezas de la tierra y el cielo. El contenido de sus mensajes casi siempre era conminatorio y dirigido a conducir a las sociedades por sendas sensatas.

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Tenían más de brujos que de científicos. Pero como procuraban sostener sus asertos sobre elementos respetables como retortas y humores, las gentes les otorgaban credibilidad y respeto. El avance de todas las ciencias fue dejándolos atrás y los pueblos los recuerdan más como parte del folclor.

Hoy estos especialistas han cobrado la respetabilidad que les da ciencia. Lanzan sus tesis y advertencias desde laboratorios sofisticados. Están respaldados por universidades y centros de investigación, mantienen fértil diálogo con sus pares y asisten como expertos a conferencias y simposios bien respetables.

De ahí que cuando hoy se habla del Fenómeno del Niño o de la Niña, sus anuncios reclaman la atención y el escrutinio de amplias capas ciudadanas. Y cuando a la par de esos pronunciamientos, los pueblos observan las drásticas señales del cielo, se supone que aumente el respeto por la sabiduría especializada y que esta crecerá entre la población.

Por eso es extraña la conducta de muchas personas que pasan por encima de las enseñanzas y advertencias de quienes se queman las pestañas frente a un computador o a una retorta de laboratorio. Tal vez la disculpa venga de la dificultad de comprender el vocabulario especializado o las difíciles materias de la ciencia.

Y no se trata de que todos nos sumerjamos en la lógica de los investigadores. Ellos han avanzado en un terreno espinoso, pero no todos tienen el talento o la agilidad mental de preocuparse por llegar al seno de las masas. Tampoco todos consideran que sea importante compartir sus ciencias con el grueso de la población.

Estamos, pues, ante un problema de comunicación. Ojalá que desde el seno de las altas academias se destaquen sabios que entiendan la importancia de hacer prender entre el público de la calle la sed de empaparse de sus respectivas tesis e investigaciones. De esta manera se conseguiría que estas se conviertan en pan accesible y deleitable para amplias capas de la gente de la calle.

Este propósito sería un logro no solo para la ciencia sino para la gente. Y estos dos estamentos obtendrían grandes ganancias y adelantos vitales.

arturoguerreror@gmail.com