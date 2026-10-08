Construyendo civilidad

Carlos Roberto Pombo Urdaneta —arquitecto, urbanista, historiador— es un hombre de su ciudad, de su país y de su tiempo. Desde hace una década preside la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB); desde hace varias, investiga y analiza responsablemente la historia nacional; y desde siempre viene estudiando las razones y las sinrazones que impiden a los seres humanos, como en la canción española, “encontrar un cielo más estrellado donde encontrarnos sin destrozarnos, donde sentarnos a conversar”.

Difícilmente una institución y su presidente coinciden en forma tan cabal en su vocación, como la SMOB y Carlos Roberto Pombo. Consciente de que en la capital del país hay mucha más ciudad que ciudadanía, la Sociedad de Mejoras decidió hacer de la construcción de civilidad su objeto social, y Pombo asumió el protagonismo fundamental de ese propósito. Suele repetirlo: ciudadanía es la fluida relación del ciudadano con sus instituciones; civilidad es la relación armónica de los ciudadanos entre sí, es decir, la actitud cívica que permite tramitar las diferencias de manera dialogada y pacífica.

Consecuente consigo mismo y con la entidad que preside, Carlos Roberto ha escrito tres libros conectados con el referido objeto social, titulados Ciudadanía y civilidad, Bogotá asediada siglo XIX y Demografía, violencia y urbanización, los cuales se pueden descargar en la plataforma Data Civilidad de la SMOB. De esa línea fijada por la Sociedad nació la Cátedra Bogotá, que es gestión de proyectos sociales o comunitarios y preocupación por ofrecer respuestas civilizadas a la problemática de Bogotá y del país en esas materias.

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Carlos Roberto Pombo subraya, con la autoridad de su talento y la responsabilidad de su compromiso, que “la antítesis de la civilidad es el conflicto, el enfrentamiento, la violencia”. En efecto, los colombianos nos acostumbramos a mirar como enemigos a los adversarios, olvidando que ellos son, precisamente, los interlocutores políticos, con quienes es necesario buscar aproximaciones y procurar consensos. Desconociendo que la historia es maestra de la vida, hay gobiernos de partido y partidos de gobierno gritando que están dispuestos a defender sus designios "por la razón o por la fuerza. Semejante impostura maximiza el derecho de la fuerza e invalida la fuerza del derecho. Es la entronización del abuso.

Hacen falta en Colombia más ciudadanos como Carlos Alberto Pombo Urdaneta. Merecedor, como pocos, del premio Gonzalo Jiménez de Quesada que recibió este jueves 7 de octubre, enaltece el listado ilustre de sus antecesores, entre quienes figuran desde el historiador Germán Arciniegas, el arquitecto Rogelio Salmona, hasta el ambientalista Julio Carrizosa. Como ellos, Carlos Roberto honra al país con su ejemplo de vida, con su inteligencia superior, con su conducta transparente. Colombia y el mundo viven hoy días muy azarosos, agudizados por la acción de cúpulas dirigentes populistas, pendencieras, insensatas. Los populismos no aceptan un sí por respuesta, ni entienden que la actividad pública supone tender la mano y dialogar con el otro. Eso no significa renunciar a convicciones propias: simplemente es una condición de la política y, sobre todo, una necesidad de la democracia.