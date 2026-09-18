¿Hacia una cultura perversa?

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Durante el siglo XIX, Colombia vivió en medio de confrontaciones armadas. Desde la Guerra de los Supremos hasta la de los Mil días, nos colgaron el fardo bélico. En su libro Mi gente, el expresidente Alberto Lleras escribe que “los militares de la independencia despreciaban a los abogados reinosos, a los parlamentarios discutidores, a los filósofos de levita… irse al monte fue la predilecta determinación de los espadones gloriosos para arreglar las causas políticas…”. Luego anota algo concluyente: “la guerra es el sublime deporte del pueblo, secularmente aburrido de vivir entre la pobreza y el pecado”.
Sobre el medio siglo XX, el país vivió una auténtica barbarie. Se le llamó ‘La Violencia’ y se le escribió así, con mayúsculas. Al condenarla de plano, el expresidente Darío Echandía dictó una clara sentencia: “no serán aptos para participar en la administración pública quienes piensen que el país está dividido entre buenos y malos… La lucha contra la violencia no es solamente una empresa militar o policiva, es una tarea de regeneración social”. Lamentablemente, en 1964 el gobierno improvisó unas operaciones militares en territorios sobre los cuales no ejercía control alguno y, sobre todo, desconociendo los desarrollos internacionales propios de la Guerra Fría. Así nacieron las ‘FARC’.
A pesar de lo anterior, el siglo XX conoció tres grandes intentos por consolidar la paz, todos ellos con agudas propuestas: el Republicanismo de 1910, el Frente Nacional de 1957 y la Asamblea Constituyente de 1991. El primero fue precedido de un llamado a la paz por parte del jurista Nicolás Esguerra, quien propuso la creación de un ejecutivo plural, para garantizar la paz y evitar los abusos de una autoridad uninominal. El Frente Nacional abarcó todo el espectro político del país y privilegió, por primera vez, los consensos democráticos. La Constituyente fue anticipada desde febrero de 1986 por el sector privado del Tolima, que propuso la convocatoria de una Asamblea, elegida por el pueblo, con el encargo de crear “un organismo separado del Congreso, distinto a él, que ejerza la función constituyente, en donde tengan asiento amplios sectores de la comunidad”. A los tres les faltó abono y pedagogía.
La política es la contingencia pura. Exige avanzar sin sobresaltos y pensar en propósitos complementarios de mediano plazo, a través de los análisis más responsables y las decisiones más prudentes. Pero aquí rechazamos la cordura y privilegiamos la improvisación. Ahora brincamos de la Paz total a la guerra total, como si no estuviera claro que ambas fracasaron: aquella en el gobierno anterior y ésta en todos los gobiernos que la consintieron. Dividirse entre buenos y malos es la mejor manera de cultivar la violencia. También es una forma tosca y burda, torpe y cerril de andar por la vida. Un país cuya mitad odia a la otra mitad, está ad portas de descomponerse en medio de una cultura mercenaria. ¡Por Dios!
*Los apartes transcritos entre comillas corresponden a textos históricos, todos en poder del autor de la presente columna.
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Atenas(06773)•Hace 25 minutosInevitable/, todos estos pandos opinadores de EE no saben qué decir o qué hacer con el decidido plan de gbno frente a los violentos q’ a los largo de este siglo, salvo con el paréntesis del mandato del bienamado A.URIBE q’ alcanzó a ponerlos contra la pared pero fueron y salvados y protegidos por el tartufo Santos y desde entonces se reprodujeron cual feroces ratas, y una vez llegado el asqueroso ojisapo con su beneplácito más monstruosos tornaron. Mas, con ADLE les llegó el tatequieto.Atenas
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Maria Clemencia(10942)•Hace 1 horaExcelente columna. Gracias
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NEVIO DE JESUS(ffpy7)•Hace 2 horasEsta probado que a los violentos no se les puede dar impunidad, deben pagar por sus crímenes, la PAZ es el pretexto de los izquierdistas para estar vigentes. Ahora, AUGUSTO JARAMILLO, cual es su propuesta? escribe muy bien pero no tiene propuesta para que esto termine.
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baltasar(622)•Hace 3 horasAugusto: muy suave su columna sobre el origen,progreso y persistencia de la VIOLENCIA en Colombia.Que la mitad de los colombianos odie a la otra mitad: es falso.Este es la prédica que desde hace 100 años (1930-2030) ,esgrimió la oligarquía liberal conservadora (ultraderecha actual) cuando le declaró la guerra al pueblo colombiano,que empezo a cuestionarle su gobernanza de un feudalismo clerical.para está misión eligió a La.Gomez(orador de la violencia)a A Uribe El Vengador , ADLE Gran Dictador
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Alvaro(63682)•Hace 3 horasReflexiones muy inteligentes que seguramente no serán tenidas en cuenta por aquellos que están TRABAJANDO por implementar la guerra total
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Perrinola(18909)•Hace 3 horasCerril es el adjetivo que mejor le calza a ADLE.
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Pericles(5635)•Hace 3 horasExcelentes reflexiones. Paz total, guerra total, milagro total, cambio total. Al final son lo mismo, locuras insanas ideologizadas y en manos de gente que no conoce el país.
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alenpe(67430)•Hace 3 horasSomos irracionales por naturaleza y eso nos lleva a matarnos por causa al interior de nuestra sociedad o por mandato de la Estados Unidos, que muchos colombianos quisieran ser gringos. Un gobierno muy autónomo debe de no seguir la guerra y declarar legal a la coca y sus productos. Sería un paso fundamental hacia la paz, el otro paso será el de educar a las generaciones venideras en la tolerancia y el respeto de las ideas del otro.
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Juancho(17942)•Hace 3 horasY este gobierno le agregó el componente religioso a la guerra que ya se había perdido desde el Frente Nacional, y vuelve con una frase que la utilizaron los chulavitas y los pájaros de la violencia en el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, VIVA CRISTO REY, una manera infame de utilizar a Cristo.
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Rosdel(57807)•Hace 4 horasSiempre tan acertado. Así es, familias divididas, los que la un grupo se creen la luz, considerando a los otros la oscuridad y luego éstos se creen la luz y a los otros la oscuridad, sin poder separarse, por que todos somos el todo y debemos trabajar para optimizar la vida, Elmpais y el planeta que se está incendiando como la mente de quienes dividen, excluyen…
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micelium(68260)•Hace 4 horasAunque las palabras " El Frente Nacional abarcó todo el espectro político del país" llevan un tono que pudiera parecer irónico, el contexto lleva a sospechar que el autor de veras cree en la veracidad de su afirmación..
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Richard E(krj52)•Hace 4 horasSiempre es más de lo mismo, ‘todo cambia para que nada cambie". Ahora el "espantajopo y showsero" de turno haciendo "turismo carcelario" con los presos como si fuese la panacea. Mientras que en las ciudades continúan la inseguridad, los asesinatos, la extorsión, el microtráfico, entre otros males, toca esperar el ya famoso "milagro"!
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Maria Eugenia(56068)•Hace 5 horasDe mercenarios estamos llenos y,ahora, parece que serán más.
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carlos(swzlw)•Hace 5 horasAbsurdo, defender la la liberación de la sociedad de la sumisión y régimen de miedo, orquestado por mercenarios de saquear los recursos públicos, con lema de paz total, permitir el agrandamiento del parapetado de narcos y saqueadores del estado. De donde sacan estos áulicos, que pena este medio, se fue a la mierda escrita.
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Concha(99107)•Hace 5 horas"La lucha contra la violencia no es solamente una empresa militar o policiva, es una tarea de regeneración social”. Este debiera ser el lema de un buen gobierno.
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Dunkel Damn(84992)•Hace 6 horasSólo faltaba la licencia general para portar armas….ahora sí, ¡chumbimba para mi gente! Y ellos ahí, sonrientes…
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DONALDO(67774)•Hace 7 horasFrase de Cordovez Moure, a finales del siglo XIX: “El día en que se establezca la costumbre de que la pelea se dirima entre los inmediatamente interesados y de que el inicuo reclutamiento no recaiga sobre los infelices labriegos, sino entre los caballeros, se acabarán las revoluciones entre nosotros…” Tal cual, como si el tiempo no hubiera pasado.
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Antoine(88872)•Hace 7 horasTotalmente cierto, la imporvisación y con la máscara de generar seguridad, el estafador y abogado de narcos, criminales, paramilitares, De La Espriella grita que seguirá matando guerrilleros (bien) y niños. Esto y más es lo peor que le está pasando a la mayoría de la sociedad colombiana. Es un títere del emperador del planeta… horrendo!!!
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Juan felipe(82042)•Hace 7 horasTotal.