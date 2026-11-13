La ‘antipolítica’ es el ejercicio populista y, por lo tanto, irresponsable de la actividad pública. Pone en peligro las instituciones y privilegia los beneficios de la cúpula regente. El profesor uruguayo Marcos…

En lo corrido del presente siglo, el noble arte de gobernar ha perdido trascendencia, alcance, credibilidad. Se ha apoderado de él algo que, si tuviera un nombre exacto, tendría que llamarse la ‘anti-política’. El fenómeno es universal y no se reduce a la indiferencia ciudadana, ni a la desafección por los partidos, ni al apoyo otorgado a los outsiders, ni siquiera a la hostilidad frente al sistema político vigente.

La ‘antipolítica’ es el ejercicio populista y, por lo tanto, irresponsable de la actividad pública. Pone en peligro las instituciones y privilegia los beneficios de la cúpula regente. El profesor uruguayo Marcos Hernández Carballido la define como “la antítesis de la gestión pacífica del conflicto y la diferencia en el marco de sociedades desiguales y plurales, que, en sus formas extremas, habilita la aniquilación del otro como solución del conflicto”.

De su nombre se colige que es la discrepancia con la política, su contraste, su disconformidad, es decir, lo contrario de la política. Hace suponer que ésta es, simplemente, una forma de mandar en una sociedad a través de órdenes diversas. Eso no es gobernar. Además la política es también y, sobre todo, “el arte de lo posible”, casi la contingencia pura, de manera que exige diálogo y, por eso mismo, es el más legítimo sustituto de la guerra.

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Contrario sensu, la antipolítica es confrontación pugnaz y violenta, aunque la violencia sea solo verbal. Suele volverse la antesala de la conflagración misma. La base insustituible de la política es la conversación o, como algunos dicen, el ‘parlamento’ entre adversarios. No se trata de cualquier plática protocolaria, ni de cualquier debate provocador, sino de una conversación dirigida hacia obtener un acuerdo de mínimos.

Personajes americanos como Trump y Milei o como Weidel y Mélenchon en Europa son populistas. Ejercen la antipolítica a través de frases de impacto, de símbolos raros y de decisiones, por lo menos, indiscretas. En Colombia también vamos hacia allá: el presidente asumió su cargo en un cantón militar; se uniforma o, por lo menos, sale con pistola al cinto y ordena a su embajador en la ONU descalificar el acuerdo de paz, en lugar de proponer las reformas que, a su juicio, puedan fortalecerlo.

Como bien lo anotó El Espectador en su editorial del 2 de noviembre pasado, son innegables los beneficios de una desmovilización de las FARC, como ocurrió en el año 2016. ¿Qué pasó luego? Habrá que preguntárselo a los gobiernos posteriores. ¿Hubo desinterés para implementar los Acuerdos? Por supuesto. Pocos años después de suscritos, ya habían aparecido nuevas organizaciones criminales y poderosos carteles de la droga, con dimensión internacional suficiente como para no perder su guerra de contornos globales.

La política es el sustituto de la guerra. Por eso judicializarla es tan grave como ideologizarla. En el primer caso se rompe su signo controversial; en el segundo desaparece su carácter dialogante, se trastoca en violencia verbal y luego en confrontación bélica. Deja de ser el sustituto de la guerra y se vuelve su continuidad. Por eso nuestro conflicto bélico de medio siglo sigue sin resolverse: es la consecuencia de que decidimos bastardear la política.