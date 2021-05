El viento de la desgracia

He visto a través de FB, whatsApp y twitter un corto video en el que aparece la esposa del actual presidente de Colombia el día de la posesión. Creo que la memoria de este país irresponsable con su historia, recuerda que ese día soplaron los vientos que anunciaban la desgracia que se cernía plácida sobre Colombia con esa elección. Y entonces se activó la mordacidad y la creatividad de muchísimos colombianos para leer los múltiples actos fallidos del presidente que lo es porque el expresidente y ex presidiario Álvaro Uribe Vélez lo decidió. Porque si algo es una constante en el colombiano es el humor y el sarcasmo con el que asume una desgracia (aunque también la irresponsabilidad de no hacerse cargo de sus irresponsabilidades), en fin, los tristes ese día vimos en la farsa a través del televisor, cómo la esposa de Iván Duque permanecía impávida ante el vendaval que la rodeaba, pero eso sí, protegida por un paraguas transparente que sostenía con sumo esfuerzo una agente de policía. Su amado Iván se despeinaba y sostenía el discurso con dificultad pero el viento pulsaba por arrebatarle el discurso porque las palabras que pronunciaba eran falacias.

Ahí en aquella escena estaba todo: la sumisión total de las fuerzas armadas, la insensibilidad ante un país que se desangra, el establecimiento de un gobierno que arrasando con los derechos humanos sostiene a quienes oficiando de líderes sólo se interesa en la perpetuación de la posesión de la tierra y los contratos de los que sustraen el poder de aumentar la miseria colombiana como garantía de su existencia.

¿Y la llamada izquierda? ¡Ay, la pobre mal llamada izquierda! Que no es sino el asomo de liberalismo que en Colombia es godo y de derecha. La pobre mal llamada izquierda conforme con su papel de palo que detiene la carreta de la corrupción, en lugar de ser el jinete que la detenga; la pobre mal llamada izquierda enquistada en egos y en desacuerdos programáticos, mira cómo se desangra el país que ambiciona mejorar y se observan (o no se observan más bien) hasta conformes en su papel de echar sal a la herida y de recalcar el “yo te lo dije”. Para muestra este botón (que no es de oro): La semana pasada casi toda la oposición se reunió para sacar adelante la moción de censura al desastroso Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, (moción que esta columnista sabe que no prosperará), en el entretanto, qué hacía la figura del senador Jorge Robledo, pues dar una pelea solitaria en contra de la intervención de militares estadounidenses en Colombia. Es cierto que esta circunstancia que atenta contra la llamada soberanía nacional es de suma importancia y hace parte de la defensa de los principios de partidos verdaderamente democráticos, pero, por favor, por qué no unirse en pleno para desestimar a este ministro Holmes Trujillo que es una verdadera amenaza contra la ciudadanía.

Pero no, no hay manera y entonces al elector de la mal llamada izquierda le queda la horrible sensación de que ésta, al igual que la infame ultraderecha, vive también del dolor y de las circunstancias sociales adversas propias de un mal gobierno. Se les ve ciegos, con una estética similar toda vez que, si bien no se puede equiparar (como equivocadamente se hace) a los militantes del Centro Democrático con los seguidores de las propuestas de la Colombia Humana, sí que falta mucho reevaluar (a la mal llamada izquierda) la urgente necesidad de pensar más allá del ego y humildemente poner en escena, sin postergar más, un proyecto político distinto al que el expresidente y ex presidiario Álvaro Uribe ha desplegado de manera funesta y sangrienta desde hace veinte años.