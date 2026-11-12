Bogotá: la cenicienta de los recursos para el deporte

Comencemos por la financiación del Metropolitano de Barranquilla. El estadio se comenzó a construir en 1980 para recibir la Copa Mundial de Fútbol que se iba a realizar en Colombia en 1986. La plata la pusieron la Nación con el 74 %, el departamento con el…

Cada vez que hablan de la APP de El Campín alguien salta a decir que es una estafa y que es mucho más pequeño que el estadio de Barranquilla. La mayoría se queja del aforo proyectado, que inicialmente era de 50.000 personas y luego fue ampliado a 60.000, mientras que el de Barranquilla dicen que tiene más de 60.000. Pero vamos a las cifras reales y contemos un poco la historia.

Comencemos por la financiación del Metropolitano de Barranquilla. El estadio se comenzó a construir en 1980 para recibir la Copa Mundial de Fútbol que se iba a realizar en Colombia en 1986. La plata la pusieron la Nación con el 74 %, el departamento con el 20 % y la ciudad con el 6 %. En ese momento no tenía silletería: solo graderías, lo cual aumentaba la capacidad a unos 60.000 espectadores.

En 2010, para el Mundial Sub-20, la Nación puso el 50 % del costo de la remodelación y la ciudad el otro 50 %. En esta remodelación se instaló la silletería, con lo cual se redujo a menos de 50.000 espectadores (45.994 antes de la obra de este año).

Publicidad

Este año Barranquilla hizo una nueva remodelación, esta vez con plata del Distrito y en buena parte con deuda, sin un peso de la Nación, y amplió la capacidad a 65.000 personas, pero aún no se ha terminado la obra ni se ha probado la capacidad real.

Ahora comparemos con Bogotá. El Campín nació en 1936 con la donación del terreno por parte de la familia de don Nemesio Camacho y la obra la pagó la ciudad, con un aporte de la Gobernación de Cundinamarca. Se inauguró en 1938 con capacidad para unos 10.000 espectadores y en 1948 llegó a 23.500.

Luego se hicieron remodelaciones y ampliaciones que lograron que alcanzara un máximo de 60.000 espectadores, pero sin silletería, es decir, directamente en las graderías. Desde 1998 se fueron instalando sillas por tribuna hasta bajar a la cifra actual, que está en 36.000 espectadores. Solo la remodelación de 2010 recibió recursos de la Nación, que aportó el 36 % de lo que costaron las obras; es decir, que se sepa, Bogotá recibió plata de la Nación para El Campín una sola vez en estos 90 años.

Pero no es el único escenario deportivo que no ha recibido recursos o que ha recibido muy poco. Lo que ha invertido la Nación en el Estadio de Barranquilla es tres veces lo que ha invertido en TODOS los escenarios deportivos del Distrito en Bogotá y sin contar que la última inversión de la Nación en escenarios deportivos de Bogotá la hizo en 2011, hace 15 años. Otro ejemplo: el velódromo de Gibraltar, diseñado con estándares internacionales, se está construyendo con deuda del Distrito y sin plata de la Nación; mientras el Ministerio del Deporte puso $60.000 millones para otro velódromo en Mosquera, que aún no se ha terminado y que seguramente no será tan utilizado como el de Bogotá.

La conclusión de esta historia es que Bogotá ha tenido que buscarse su platica para el deporte sola: con donantes de los terrenos, con créditos y, por supuesto, con los impuestos de la ciudadanía de Bogotá. Pero para hacer un nuevo estadio ya no había plata por ningún lado, así que se recurrió a una figura legal y novedosa: las Alianzas Público Privadas (APP).

En este caso de iniciativa privada, donde toda, literalmente TODA la inversión la hace el privado, que asume los riesgos de construir, financiar y operar, y la forma de recuperar esa plata es operando la obra, cobrando por servicios, alquileres, usos y demás.

Así que la próxima vez que alguien pregunte por qué Barranquilla tiene un estadio tan grande y lindo, que le pregunte al Gobierno Nacional, y de paso por qué, si se supone que somos tan centralistas, Bogotá parece la cenicienta a la que nunca le dan nada porque supuestamente no lo necesita. ¿Y Bogotá? Bien, gracias.