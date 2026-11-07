¿Gobernar para los bogotanos o para los privados?

Como lo expliqué en columnas anteriores, un estudio de la Universidad Distrital decía que, después de un concierto en este escenario, la grama requiere alrededor de tres meses para…

Por una parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) cedió la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín y se desentendió de toda la supervisión, lo cual llevó a cancelar el partido Millonarios-Once Caldas, que se debía jugar el pasado 13 de octubre.

En las últimas semanas ha quedado demostrado que el Gobierno de Carlos Fernando Galán está más preocupado por favorecer a la empresa privada que el bienestar de los bogotanos.

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Como lo expliqué en columnas anteriores, un estudio de la Universidad Distrital decía que, después de un concierto en este escenario, la grama requiere alrededor de tres meses para recuperarse. Es por esta razón que solo se pueden hacer cuatro conciertos al año.

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Pero como el IDRD le dio la administración del estadio a la empresa Sencia y prácticamente renunció a hacer cualquier tipo de supervisión, esta empresa ya ha realizado 19 conciertos en lo que va del año. A ese ritmo era imposible que no se dañara la grama y es por esa razón que tuvieron que recurrir al machetazo de traer pasto del parque La Florida para ayudar a recuperar, fallidamente, el estadio.

El problema de esto es que, por ley, el estadio El Campín debe usarse para jugar fútbol de manera prioritaria y las demás actividades que se hagan en él no pueden interferir con esta actividad. La alcaldía de Galán le dio todas las prebendas a la empresa Sencia, que ha usufructuado este escenario de manera provechosa, a pesar de que sigue siendo de todos los bogotanos.

La misma situación se está presentando con la realización de carreras atléticas en las calles de la ciudad, principalmente alrededor del parque Simón Bolívar. Si bien hay algunas carreras de mucha tradición y que prácticamente hacen parte del patrimonio inmaterial de Bogotá, como la Media Maratón, este tipo de carreras se han multiplicado durante el año.

Esto llevó a que algunos vecinos salieran a protestar el pasado 18 de octubre mientras se realizaba la carrera Allianz. Debido a que estas carreras se han multiplicado, cada fin de semana los habitantes de los barrios La Esmeralda, Quirinal, Paulo VI y otros más quedan atrapados durante la realización de estas carreras.

Si esto sucede tres o cuatro veces al año no es un problema. Pero si cada fin de semana hay una carrera atlética que genera cierres en las vías públicas, es obvio que van a generar malestar entre los ciudadanos.

En principio, es positivo el aumento de este tipo de actividades en una ciudad como Bogotá. Estas carreras atléticas atraen públicos no solo nacionales sino internacionales, lo cual estimula la economía y genera una buena reputación de la ciudad.

El problema se da cuando estos eventos le generan grandes ganancias a los organizadores, pero la ciudad incumple su papel de gobernar para todos y tomar medidas para compensar a quienes se ven afectados por estos eventos. El beneficio económico de los privados queda por encima del bienestar de los demás.

A esto se le suma que, al parecer, el IDRD ha renunciado a recibir ingresos por la realización de estas carreras, un caso similar al de Sencia, donde los privados se benefician económicamente mientras que el Distrito tiene que cargar con los impactos negativos de los eventos que se hacen en la ciudad. El Gobierno Galán le está dejando la carne a los privados y el hueso al Distrito y a los ciudadanos.