Tampoco ha logrado que la Nación invierta en la ciudad: en el Presupuesto de 2025, Bogotá quedó entre las regiones con menos inversión nacional por habitante, unos 970.000 pesos por persona. El metro apenas se está construyendo, después de más de 80 años de promesas, y los proyectos más importantes, como…

Bogotá tiene la bancada más grande de la Cámara de Representantes: 18 representantes, uno más que todo el departamento de Antioquia, 5 más que el Valle y más del doble que el Atlántico. Y, sin embargo, esa bancada ni siquiera ha podido ponerse de acuerdo para actualizar el Estatuto que rige a la capital, que tiene más de 30 años.

Tampoco ha logrado que la Nación invierta en la ciudad: en el Presupuesto de 2025, Bogotá quedó entre las regiones con menos inversión nacional por habitante, unos 970.000 pesos por persona. El metro apenas se está construyendo, después de más de 80 años de promesas, y los proyectos más importantes, como las entradas y salidas de la ciudad, no llegan, tienen retrasos o siempre están a punto de caerse. Ni hablar de las PTAR o de la protección del agua que abastece a más de 8 millones de habitantes.

A Bogotá no la quieren las demás ciudades y siempre la dejan de última en el Presupuesto. Hay dos argumentos que se usan mucho: que hay mucho centralismo y se necesita invertir en las regiones, y que Bogotá tiene mucha plata y no necesita. Sí, Bogotá tiene plata: produce cerca de la cuarta parte de la economía del país y buena parte de los impuestos que financian a la Nación. Pero con esa plata hay que atender a 8 millones de personas, y dividida por cabeza no es tanta. Además, las entradas por donde pasa la carga de medio país o el agua que abastece a la región no son un capricho bogotano: son obras de país.

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El cuento del centralismo lo carga la ciudadanía bogotana como si fuera una cruz, pero ese mismo centralismo no nos ayuda: hemos tenido unos 19 presidentes que nacieron en Bogotá y eso no ha significado más inversión o mejoras para la ciudad. De hecho, varios presidentes bogotanos prefirieron invertir en otras regiones: López Michelsen invirtió en El Cerrejón, en La Guajira; Turbay, en los Llanos; Santos, en las autopistas 4G. Y claro, hicieron una que otra obra en Bogotá, como Pastrana con TransMilenio, pero sus ojos nunca estuvieron en la capital.

En las últimas décadas, los presidentes han sido a su vez alcaldes de Bogotá, como Petro, Pastrana y Virgilio Barco. Petro, ya como presidente, se dedicó a pelear el trazado del metro en vez de ayudar a construir el que ya estaba contratado. Y otros tantos han intentado llegar a la Presidencia, como Peñalosa, Mockus y Claudia López. Es decir, Bogotá se convirtió en la plataforma de lanzamiento de los presidenciables, pero aun así no recibe atención.

La última inversión grande de la capital fue el metro: Santos nos dio un cheque chimbo, Duque finalmente aprobó el crédito para la primera línea y se supone que dejó aprobada la segunda línea. El actual presidente, De la Espriella, decidió que para evitar el centralismo, se iría a gobernar desde Barranquilla, la ciudad cuyo estadio Metropolitano se construyó y se amplió por primera vez con plata de la Nación, mientras los escenarios deportivos de Bogotá no reciben inversión nacional hace más de 15 años. Para Bogotá ha prometido estudios para la línea 4 del metro, pero no dijo nada de la construcción de la línea 3, así que nos quedaremos solo en estudios. También prometió la conexión Suba-Cota, mientras que a la calle 13 le reprogramaron los recursos para después. Esperemos que no se quede solo en el nombramiento de una gerente, que parece más una supervisora del alcalde que un apoyo del Gobierno nacional.

Así las cosas, Bogotá sigue huérfana en el Congreso y huérfana en la Presidencia. Entonces, ¿cuál centralismo? Si centralismo es tener las entidades nacionales en Bogotá, pues que se las lleven todas y a cambio nos inviertan, aunque sea un poquito.