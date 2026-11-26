Hablo con conocimiento de causa: fui directora del IDRD en la administración de Claudia López y dejé contratadas las obras de las que hablo aquí. Lo curioso es que la administración de Carlos Fernando Galán ni siquiera ha tenido complejo de Adán, porque para eso se necesita una idea propia. Su estilo ha sido más tibio: ni borrar ni crear, sino dejar pasar el tiempo. Y dejar pasar el tiempo también cuesta.

Uno de los grandes problemas del sector público colombiano es la falta de continuidad. Cada administración llega con un complejo de Adán, casi como una tradición: lo anterior no existe, o existe solo para revisarlo con lupa.

La APP de El Campín se adjudicó el 29 de diciembre de 2023 y se firmó el 7 de junio de 2024. En ese lapso, uno de los pocos cambios al contrato fue pagarle al originador lo que gastó en estudios, aunque la Ley 1508 de 2012 dice que el originador estructura «por su propia cuenta y riesgo» y solo prevé reconocerle los estudios si pierde la adjudicación.

El CEFE de Alto Rendimiento y el velódromo de Gibraltar quedaron contratados y listos para arrancar en diciembre de 2023. En 2024, la nueva dirección del IDRD no firmó el acta de inicio y luego el contratista pidió más plata. Hoy el CEFE supera el 60 % de ejecución y el velódromo va por la mitad, y me alegra. Pero ese avance llegó con casi dos años de retraso: dos años en los que el suroccidente de Bogotá ya podría estar entrenando ahí.

El caso más grave es el de los coliseos menores de El Salitre. En la administración del IDRD de Orlando Molano se contrataron con una empresa que incumplió y no justificó el anticipo. Nosotros la multamos, terminamos el contrato y pedimos sanciones. El edificio quedó en ruinas y un estudio de patología concluyó que había que demoler. Fuimos al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y logramos cambiar el nivel de conservación de los coliseos menores sin tocar el coliseo principal. En octubre de 2023 quedó firmado el contrato de la nueva obra. En cuatro años destrabamos un proyecto que llevaba más de una década enredado.

La administración Galán, en cambio, se dedicó a buscarle los peros. En marzo de 2024, la interventoría reportaba el proyecto al día, incluso levemente adelantado, y la etapa de diseño debía terminar en mayo. Terminó dos años después, en marzo de 2026, tras cuatro suspensiones y siete prórrogas; la primera, para esperar una aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, otra entidad del mismo Distrito. Ahora dice que el presupuesto supera en un 63 % lo ofertado. Pero el contrato previó exactamente eso: si el presupuesto se pasaba de lo ofertado y las partes no se ponían de acuerdo, el contrato se terminaba sin pagar indemnizaciones. La administración tenía una salida clara: ajustar, acordar o terminar y volver a contratar. Escogió una cuarta opción: dejar pasar el tiempo.

Hoy, faltando poco más de un año para que termine la administración, saca un render que anuncia que por fin Bogotá tendrá un nuevo coliseo, cuándo fueron ellos los que detuvieron el proyecto durante casi tres años. Se necesita descaro.

Al complejo de Adán, por lo menos, se le puede reconocer la ambición: arrasa con lo anterior, pero propone algo. Lo de ahora es peor: ni se construye sobre lo construido ni se construye nada propio; se deja correr el reloj hasta que las obras heredadas puedan presentarse con un render nuevo. No olviden, gobernantes, que las obras no son suyas: son de nosotros y nosotras, la ciudadanía de Bogotá, y lo que menos necesitamos es perder tiempo y recursos para ver quién corta la cinta.