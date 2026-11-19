Una de las razones por las cuales existe un ambientalismo positivo, del que hago parte, es la creciente utilización de datos e innovaciones tecnológicas para hacer más eficientes y justas las operaciones del desarrollo. El ahorro en agua y energía o la disminución de la huella de carbono y biodiversidad son una realidad que beneficia a las empresas y a las comunidades, siempre y cuando se distribuya adecuadamente: no basta con que los hoteles ofrezcan reducir el impacto de lavandería si postergas el cambio de sabanas; hay que decir en qué se invierten esas nuevas eficiencias. Un buen ejemplo es la cadena GHL de Colombia, que lleva…

Una de las razones por las cuales existe un ambientalismo positivo, del que hago parte, es la creciente utilización de datos e innovaciones tecnológicas para hacer más eficientes y justas las operaciones del desarrollo. El ahorro en agua y energía o la disminución de la huella de carbono y biodiversidad son una realidad que beneficia a las empresas y a las comunidades, siempre y cuando se distribuya adecuadamente: no basta con que los hoteles ofrezcan reducir el impacto de lavandería si postergas el cambio de sabanas; hay que decir en qué se invierten esas nuevas eficiencias. Un buen ejemplo es la cadena GHL de Colombia, que lleva años protegiendo la fauna de los llanos orientales a través de un convenio con la Fundación Palmarito en Orocué, y así lo reportan a sus huéspedes. Hay miles de tortugas nacidas y liberadas con cargo a estos aportes, verificables.

En el evento de la ANDI que se desarrolló en Cali la semana pasada, decenas de empresas presentaron sus iniciativas de sostenibilidad, unas más robustas que otras, pero todas relevantes en el contexto de la coordinación que hace su VP de Desarrollo Sostenible y el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, que estoy segura acogerá y proyectará con fuerza la Doctora Murgas, ahora a la cabeza del gremio; buen viento en una tarea que ya tenía bien estructurada en su vida empresarial previa. Todos los negocios deben reconocer que su prosperidad depende de los servicios ecosistémicos y busquen garantizar su mejor gestión. Es un tema de competitividad: quien no lo entienda, enfrentará mayores tarifas y mayores presiones de una sociedad que no quiere ser cómplice del consumismo irresponsable, pero tampoco que sus ahorros se los queden otros.

El MIT Tech Review de esta semana, en una reseña sobre la involución de los acuerdos climáticos que está viéndose en Antalya (Turquía) durante la COP 31, extiende un manto de duda sobre las expectativas de aplicación de la IA en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o en la mejora de sistemas de gestión ambiental. Basándose en un estudio reciente de la London School of Economics y la firma Systemic, asegura lo contrario: el costo ambiental de desplegar la IA está resultando excesivo, y eventualmente la promesa de ser parte de la solución se está quedando en el mercadeo. La profusión de centros de datos por todo el mundo, incluidas localidades colombianas con serias restricciones en abastecimiento de agua, pareciesen apuntar en esa dirección. No basta con ofrecer buenos arriendos y empleo: la huella ecológica que eventualmente deberán pagar comunidades locales sin posibilidades de compensación es cuestionable. Habrá que preguntarles a los alcaldes bajo qué premisas consideran positiva la presencia de una infraestructura que fabrica conectividad digital, cara, o para otr@s.

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Las empresas mineras y de energía ya sintonizan con sus deberes hacia las poblaciones más afectadas por su actividad, en algunos casos las de infraestructura y agroindustria. Adoptan prácticas efectivas para ser buenas vecinas al ayudar a regenerar los servicios ecosistémicos de los cuales todos y todas dependemos. Pero hoy les toca a los gestores de la IA demostrar que somos suficientemente inteligentes como para entender los retos de supervivencia de los humanos orgánicos, a menos que eso sea exactamente lo que quieren evitar.