La comunidad también depende de mí

He vuelto a pensar en estas escenas al conversar con familias y educadores sobre la convivencia después de la pandemia. Escucho con frecuencia que…

Se termina la comida y los platos quedan sobre la mesa. Unos se levantan, alguien mira el celular y otro desaparece hacia su cuarto. Hay una persona que recoge, como casi siempre. ¿Qué le corresponde hacer a cada uno? ¿Quién sirve, quién recoge y quién deja todo en manos de los demás? La escena puede parecer insignificante, pero allí también estamos educando. Los niños aprenden si cuidar la vida compartida es una responsabilidad de todos o una tarea que siempre le resuelve alguien más.

He vuelto a pensar en estas escenas al conversar con familias y educadores sobre la convivencia después de la pandemia. Escucho con frecuencia que cuesta más llegar a acuerdos, aceptar una incomodidad o poner las necesidades de otros por delante de las propias. No sé cuánto de esto comenzó entonces y cuánto venía de antes. Sí creo que vale la pena detenernos en una actitud que aparece en distintos espacios: mientras yo esté bien, lo demás puede esperar.

Lo vemos cuando una familia exige una excepción sin considerar sus efectos sobre el resto del curso. Cuando defendemos el derecho de nuestros hijos a ser escuchados, pero nos cuesta pedirles que escuchen. Cuando una norma nos parece necesaria hasta que nos corresponde cumplirla. Son gestos pequeños, a veces involuntarios, con los que vamos enseñando qué lugar ocupan los demás en nuestra vida.

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Como padres y educadores queremos que los niños tengan confianza, aprendan a decidir y construyan su camino. En ese esfuerzo podemos dejar por fuera algo esencial: que aprendan a convivir con otros y a reconocerse como miembros de una comunidad. Allí tienen derechos que deben ser respetados y responsabilidades que les corresponde asumir. Una casa, un salón y una sociedad funcionan gracias a los aportes de quienes los conforman. Cada uno tiene una parte que hacer y lo que hace, o deja de hacer, afecta a los demás. Educar también consiste en ayudarles a descubrir que necesitan a otros y que los otros pueden contar con ellos.

Ese aprendizaje comienza temprano y bastante cerca. Un niño puede guardar lo que usó, poner la mesa o hacerse responsable de los materiales que comparte. Conviene que tenga una tarea de la que dependa algo en la vida familiar. Si siempre recogemos detrás de él o terminamos lo que dejó a medias, le hacemos más difícil reconocer cómo puede aportar y las consecuencias de sus decisiones. Alguien tendrá que resolver lo que él no hizo.

Claro que acompañar ese proceso toma tiempo. Es más rápido tender la cama que esperar a que un niño aprenda a hacerlo. También resulta más fácil evitar una discusión y recoger sus platos. Pero la crianza está llena de momentos en los que la solución inmediata compite con lo que queremos enseñar a largo plazo. Dar una responsabilidad implica explicarla, acompañarla y sostenerla, incluso cuando hacerlo nos exige más trabajo.

También podemos enseñarles a reconocer el esfuerzo que sostiene su día. Detrás de una lonchera, un baño limpio o una actividad del colegio hay personas cuyo trabajo suele pasar inadvertido. Vale la pena nombrarlas, agradecerles y cuidar lo que hacen posible. Los niños aprenden mucho al ver cómo saludamos a quien nos atiende, cómo dejamos un lugar y cómo reaccionamos cuando un servicio se demora. Allí se revela nuestra consideración por los demás.

En el colegio tenemos oportunidades para trabajar en esto. Los proyectos compartidos pueden enseñar a escuchar, distribuir responsabilidades y responder por una tarea. Para lograrlo, los educadores debemos prestar atención a lo que ocurre durante el proceso. ¿Quién termina haciendo todo? ¿A quién nunca le dan la palabra? ¿Qué hace el grupo cuando alguien se equivoca? Esas conversaciones forman parte del aprendizaje y merecen tiempo dentro del aula.

Hay investigación que respalda este esfuerzo. Un metaanálisis de 148 estudios con adolescentes encontró que las formas cooperativas de aprendizaje estaban asociadas con mejores resultados académicos y relaciones más positivas entre compañeros. La cooperación bien organizada ayuda a aprender. Nos corresponde diseñar experiencias en las que cada estudiante pueda aportar y tenga que reconocer el aporte de los otros, con responsabilidades claras y espacio para revisar cómo trabajaron juntos.

Darles participación en algunas decisiones es otra manera de enseñarles a ser parte de una comunidad. En la casa podemos acordar cómo repartir ciertas tareas; en el colegio, discutir cómo cuidar un espacio común. Habrá desacuerdos y preferencias que no podrán satisfacerse. Precisamente por eso son experiencias valiosas. Los niños necesitan practicar cómo explicar lo que quieren, escuchar razones distintas y aceptar acuerdos que les piden ceder algo.

Fuera de la casa y del colegio también hay mucho por aprender. Un proyecto con una biblioteca, una organización del barrio o una comunidad cercana puede abrir preguntas que difícilmente aparecen en una clase. Para que tenga sentido, debemos empezar por escuchar a quienes viven allí y comprender qué sería útil. Después vendrá el trabajo y una conversación sobre sus resultados. Así, contribuir se convierte en una relación que exige atención, continuidad y compromiso.

Cumplir la palabra merece un lugar en esta formación. Cuando alguien asume una tarea, otros organizan su tiempo contando con que la hará. Si incumple, tiene que reconocerlo y buscar cómo reparar. Los adultos debemos dar ejemplo: avisar cuando no llegamos, pedir disculpas cuando fallamos y evitar promesas que sabemos difíciles de cumplir. La confianza se construye con esas experiencias repetidas de saber que alguien responde.

Tenemos que ofrecerles a los niños una vida en la que puedan aportar. Hacerles lugar, confiarles responsabilidades y permitirles sentir la satisfacción de haber sido útiles. Poco a poco podrán comprender que el bienestar de otros también les concierne. Esa disposición hace falta en las familias, en los colegios y en el país. Y empieza en escenas sencillas, cuando se termina el almuerzo y alguien, antes de irse, mira alrededor para ver qué hace falta por hacer.