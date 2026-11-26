Como educadores, dedicamos tiempo a hablar de honestidad, respeto y responsabilidad. Queremos que los estudiantes comprendan que sus decisiones tienen consecuencias y que vivir…

Un niño escucha que no debe copiar en un examen. Esa noche ve a sus padres inventar una excusa para justificar una ausencia al colegio. Con el ejemplo está aprendiendo. Aunque nadie se siente a explicárselo, está descubriendo qué lugar ocupa la verdad en su familia y en qué circunstancias parece aceptable acomodarla. Los adultos podemos tener buenas razones para una ausencia. Lo que merece nuestra atención es por qué sentimos que necesitamos disfrazarlas.

Como educadores, dedicamos tiempo a hablar de honestidad, respeto y responsabilidad. Queremos que los estudiantes comprendan que sus decisiones tienen consecuencias y que vivir con otros exige aceptar ciertos límites. Sin embargo, esos aprendizajes conviven con mensajes que reciben fuera del aula. Basta una conversación familiar, una noticia o un recorrido por la ciudad para encontrar situaciones en las que incumplir parece ofrecer una ventaja.

Los recientes escándalos sobre títulos académicos nos ponen frente a esa realidad. La Universidad Nacional afirmó que el diploma presentado por la representante Verónica Estrada no fue expedido por la institución, y la Procuraduría abrió una investigación por su presunta falsificación. Juliana Guerrero, por su parte, admitió haber presentado títulos falsos para aspirar a cargos públicos. Son procesos distintos, cuyas responsabilidades deben establecerse con rigor. También son hechos que merecen una reflexión sobre sus efectos en la sociedad.

Pensemos en lo que representa un título para quien pasó años estudiando, trabajando para pagar una matrícula o haciendo esfuerzos para cumplir sus requisitos. Detrás de ese documento hay una trayectoria. Cuando alguien pretende obtener el mismo reconocimiento sin recorrerla, afecta a quienes sí lo hicieron y debilita la confianza en las instituciones que certifican esos aprendizajes. ¿Qué les decimos a los jóvenes sobre el esfuerzo cuando ven que alguien intenta reemplazarlo con una mentira?

La confianza merece un lugar central en esta conversación. Buena parte de nuestra vida depende de poder creer en personas que no conocemos. Confiamos en la preparación del médico que nos atiende, en que un conductor respetará el semáforo y en que un proceso de selección tendrá criterios comunes. No podríamos vivir verificándolo todo. Necesitamos acuerdos que nos permitan compartir espacios, tomar decisiones y construir proyectos con cierta tranquilidad.

Las normas ayudan a sostener esos acuerdos. Esperar un turno supone reconocer que el tiempo de otros también vale. Respetar un semáforo permite que personas desconocidas coordinen sus movimientos sin ponerse de acuerdo cada mañana. Cumplir los requisitos de un cargo ofrece garantías a quienes dependerán de nuestras decisiones. Comprender para qué existe una norma nos ayuda a reconocer a las personas que protege y lo que hace posible.

En TransMilenio esta relación se vuelve visible. Quien entra sin pagar puede pensar que su decisión tiene poca importancia. Multiplicada por miles, representa recursos que el sistema deja de recibir. Según información distrital recogida por el Concejo de Bogotá, en 2025 la evasión superó los 265.000 millones de pesos de recaudo no percibido. Las dificultades económicas y los problemas del servicio necesitan respuestas. También necesitamos que contribuir a sostenerlo siga siendo una obligación compartida.

Pero sería fácil quedarnos mirando a los demás. Pensemos en quien parquea en doble fila frente al colegio porque solo serán dos minutos. En quien consigue adelantarse un trámite mediante un conocido. En la familia que exige una excepción sin considerar a quienes aceptaron el procedimiento. Son situaciones de distinta gravedad, pero en ellas podemos reconocer una disposición cercana: nuestras necesidades nos parecen suficientes para eludir una regla que esperamos que los demás respeten.

Me preocupa especialmente lo que ocurre cuando empezamos a admirar esa capacidad de encontrar atajos. Cuando llamamos ingenuo al que espera y hábil al que logra pasar primero. Allí vamos construyendo una idea de éxito en la que importa conseguir lo que queremos, mientras el modo de hacerlo pierde relevancia. Para un niño que está formando su criterio, esas conversaciones pueden tener más fuerza que muchas explicaciones sobre valores.

Los líderes tienen una responsabilidad enorme en este aprendizaje colectivo. Sus actuaciones ayudan a definir qué consideramos aceptable. Un dirigente que busca excusas para las faltas de sus aliados debilita el criterio que exige a sus adversarios. Algo semejante ocurre cuando un directivo concede privilegios por cercanía o un padre exige honestidad mientras justifica sus propias mentiras. La autoridad para pedir que otros cumplan se construye también aceptando las obligaciones que nos corresponden.

Esto tiene implicaciones concretas para la educación. Podemos explicar las normas, escuchar las preguntas que generan y revisar aquellas que han perdido sentido. También debemos sostener acuerdos cuando cumplirlos produce incomodidad. Un estudiante que incumple necesita acompañamiento para reconocer lo ocurrido, comprender sus efectos y reparar cuando sea posible. Si los adultos nos apresuramos a conseguirle una excepción, podemos quitarle una oportunidad de aprender a responder por sus decisiones.

La confianza se construye con experiencias repetidas. Crece cuando alguien cumple lo que prometió, reconoce que se equivocó o aplica el mismo criterio a personas distintas. Por eso también conviene hacer visible a quienes actúan así. Al estudiante que admite una falta, al ciudadano que devuelve lo que encontró y al líder que exige explicaciones a alguien de su propio equipo. Sus decisiones nos dan razones para seguir creyendo que podemos contar con los demás.

El niño del comienzo seguirá observando. Podemos decirle que la honestidad importa y después buscar una excusa, o podemos explicar la ausencia con la verdad y asumir lo que corresponda. En esa decisión cotidiana hay una oportunidad de formación. Construir una sociedad en la que confiemos más exige que cada uno contribuya a hacerla confiable. Y eso empieza cuando aceptamos que las reglas comunes también cuentan para nosotros.