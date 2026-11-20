Por estos días, la serie de la que todo el mundo habla en Colombia se llama Palacio. Una semana antes de su estreno, recibí un correo en el que las realizadoras me informaban que mi papá, Eduardo Umaña Mendoza, sería uno de los personajes. No haber conocido antes del proyecto a punto de salir al aire en una plataforma como Netflix me generó cierta aprehensión. Llevaban años investigando, me dijeron en una llamada.Saber que Pilar Navarrete (familiar buscadora) y Olga Behar (periodista investigativa) no solo eran personajes, sino que habían participado, me pareció una buena señal de que no se trataría de contar disparos en la pared,…

Por estos días, la serie de la que todo el mundo habla en Colombia se llama Palacio. Una semana antes de su estreno, recibí un correo en el que las realizadoras me informaban que mi papá, Eduardo Umaña Mendoza, sería uno de los personajes. No haber conocido antes del proyecto a punto de salir al aire en una plataforma como Netflix me generó cierta aprehensión. Llevaban años investigando, me dijeron en una llamada.

Saber que Pilar Navarrete (familiar buscadora) y Olga Behar (periodista investigativa) no solo eran personajes, sino que habían participado, me pareció una buena señal de que no se trataría de contar disparos en la pared, sino de narrar la historia del absurdo sacrificio al que fueron sometidas tantas personas durante la toma y después.

La forma en que el público ha devorado los ocho episodios, posicionando la serie como la más vista en menos de una semana, contrasta con la poca visibilidad que recibió, esa misma semana, el acto en que la JEP llamó a ocho exintegrantes de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército a reconocer su responsabilidad por graves crímenes. Entre los años 80 y los 90, los militares, indicó la JEP, se escudaron en la lucha contrainsurgente para actuar fuera de la ley, torturar, desaparecer y asesinar a mansalva.

El entretenimiento audiovisual logra la atención que rara vez alcanzan los estrados judiciales con su lenguaje abigarrado. Palacio no se queda en el mero entretenimiento, sino que busca rescatar la trama de la época.

Valiéndose del privilegio de la ficción basada en hechos reales, la serie deja claro, entre otras cosas, que quienes buscan justicia por violaciones de derechos humanos como las del Palacio de Justicia, desde los funcionarios judiciales hasta los abogados de las víctimas, enfrentan un poder tal que terminan por asumir que el precio de intentarlo es la vida.

“Más vale morir por algo que vivir por nada”, fue la frase de lucha de mi papá en su incesante búsqueda por esclarecer los crímenes que agentes del Estado estaban perpetrando a diestra y siniestra. Interpretado con sensibilidad y respeto por Andrés Castañeda, fumaba como fuma su personaje —quizás de forma más frecuente y compulsiva—, abrazaba y bailaba como aparece ahora en Netflix, y defendía las causas de los más indefensos con más vehemencia, arrojo y decisión de lo que las escenas logran transmitir.

Colombia siempre ha tolerado mucho mejor la magia del realismo que su crueldad. Para entender al personaje de Eduardo Umaña en pantalla, hay que comprender la realidad de la soledad de su labor y de la persecución que sufría.

Esto se adivina mejor en el pronunciamiento de la JEP que mencioné, en el que además de torturas, desapariciones y una cantidad de barbaridades, se describen las presiones y los seguimientos de inteligencia militar contra defensores de derechos humanos como Alirio de Jesús Pedraza y Eduardo Umaña por atreverse a acompañar a familiares de desaparecidos y ejecutados en numerosos casos. “Esta Sala pudo determinar que, en efecto, en el archivo de la Brigada XX reposan seguimientos al señor Umaña Mendoza”, dijo la JEP.

Para rematar la semana, me llegaron noticias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de 16 años de litigio, nos comunican que la CIDH ha concluido que el Estado es responsable de la violación del derecho a la vida de José Eduardo Umaña Mendoza. ¡Algo de la justicia que nos ha sido groseramente negada en el país! (Más adelante comentaré sobre esta decisión).

* Ex viceministro de Justicia, hijo de Eduardo Umaña Mendoza.