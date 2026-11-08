Las verdades que nos debe la izquierda revolucionaria

En La Habana prometieron que las víctimas estarían en el centro del acuerdo. El punto 5.1.2 exigió una verdad "exhaustiva, detallada y plena", en el trato no habría cárcel, pero habría verdad. Diez años después no llegó la verdad ni la reparación. En el ritual de la JEP, ella recoge los relatos de las víctimas, los comparecientes de las FARC los conocen de antemano, asumen responsabilidades genéricas, piden perdón y reciben sanciones sin rejas y sin perder sus derechos políticos, reciben beneficios anticipados solo firmando un acta de compromisos y, sobre todo, sin la proporcionalidad que exige la CPI. En septiembre de 2025, el…

En La Habana prometieron que las víctimas estarían en el centro del acuerdo. El punto 5.1.2 exigió una verdad "exhaustiva, detallada y plena", en el trato no habría cárcel, pero habría verdad. Diez años después no llegó la verdad ni la reparación. En el ritual de la JEP, ella recoge los relatos de las víctimas, los comparecientes de las FARC los conocen de antemano, asumen responsabilidades genéricas, piden perdón y reciben sanciones sin rejas y sin perder sus derechos políticos, reciben beneficios anticipados solo firmando un acta de compromisos y, sobre todo, sin la proporcionalidad que exige la CPI. En septiembre de 2025, el último Secretariado fue sancionado por más de 21.000 secuestros con ocho años de sanciones propias sin prisión.

Pero, mientras tanto, la izquierda incuba una narrativa donde los grandes culpables fueron el Estado, sus soldados, policías y la sociedad, dejando por fuera preguntas que las FARC y sus padres intelectuales en la izquierda revolucionaria siguen sin responder. Primera: Si según ellos no fue una política, ¿quién ordenó secuestrar a más de 21.000 personas, reclutar a 18.677 niños y obligó a abortar a las guerrilleras, todo con tratos inhumanos violatorios de derechos humanos? Los jefes hablan de “errores y falta de control", y de abortos para "evitar niños criados en medio de la guerra". ¿Dónde están los restos de los 522 secuestrados que según la Procuraduría murieron en cautiverio, y de los bebés que nacieron vivos en los campamentos? Segunda: ¿Qué papel tuvo la dirección del Partido Comunista en la guerra? Antiguos dirigentes comunistas como José Cardona Hoyos y Álvaro Delgado, han dejado testimonio de que Manuel Cepeda, desde el Comité Ejecutivo y el Semanario Voz, impulsó la tesis de que la guerrilla era "el factor inmediato más importante" y de que la toma del poder "no podrá decidirse sino por métodos violentos". ¿Qué decidieron los congresos del partido y la conferencia guerrillera de 1982 que convirtió a las FARC en "Ejército del Pueblo"? ¿Cómo operó en la práctica la combinación de todas las formas de lucha? Tercera: ¿Cuál fue el papel del narcotráfico en Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Guaviare, Vichada, Guainía y el Catatumbo? ¿Cuál su relación con Fernandinho y los carteles mexicanos? Cuarta: ¿Quién decidió eliminar a sus contradictores políticos como a la familia Turbay Cote en Caquetá, a los concejales liberales del Magdalena Medio, a los desmovilizados del EPL en Urabá, a los diputados del Valle? Quinta: ¿Cuántos de sus propios combatientes fusilaron tras consejos de guerra? ¿Cuántos jóvenes murieron acusados de traición como en Tacueyó, donde las FARC asesinaron más de 160 de sus hombres? ¿Por qué callan estas purgas? Sexta: ¿Qué acuerdos tuvieron con los gobiernos de Chávez, Maduro y Correa? ¿Qué campamentos mantuvieron en esos países, qué apoyo recibieron de Cuba y qué tejió Rodrigo Granda con gobiernos y organizaciones en Europa y América Latina? Finalmente, si la no cárcel era a cambio de verdad y reparación, ¿por qué siguen disfrutando de beneficios si la verdad no llega? ¿Por qué hablamos de reparación si solo entregaron el 18,2 % de los bienes inmuebles y del 3,5 % de los muebles prometidos? ¿Por qué no se han presentado incidentes para la expulsión de los que continúan mintiéndoles a las víctimas?