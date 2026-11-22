1. Cada ministerio, un foco misional. El rol de un ministerio es diseñar política y hacerle seguimiento alrededor de una misión clara….

La excusa de que recortar el Estado y su gasto es casi imposible por la inflexibilidad del gasto amarrado legalmente es FALSA. Las leyes se cambian, las estructuras se rediseñan y los programas se evalúan. Lo que falta no es margen, es método. Reducir el Estado no es un acto de motosierra sino un proceso ordenado que, bien ejecutado, produce a la vez un Estado más pequeño y más eficiente. El esfuerzo debe cubrir todo el Estado, pero puede empezar por el gobierno central. Estos son los pasos.

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1. Cada ministerio, un foco misional. El rol de un ministerio es diseñar política y hacerle seguimiento alrededor de una misión clara. Ejemplo: Educación forma talento, Transporte conecta al país. Hoy esas misiones están dispersas: el Ministerio del Interior construye vías terciarias y el DPS remodela viviendas por fuera de MinVivienda. La regla debe ser simple: ningún programa puede estar por fuera de la entidad responsable de su foco misional. Si una ley obliga a otra entidad, esta contrata con la responsable misional. Ordenar así el mapa revela además qué ministerios pueden fusionarse: el capital humano, por ejemplo, puede reunir educación, SENA, cultura y deporte.

2. Cero programas duplicados. Agrupados por foco, salta a la vista que hay dos, tres o más programas haciendo lo mismo. Se unifican, con métricas claras de rentabilidad social. Fondos para innovación, por ejemplo, deben estar en un solo lugar.

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3. Fondos, agencias y superintendencias: fusionar o liquidar. Con el mismo criterio se revisan las entidades. Las que tienen funciones caducadas se cierran; las que se solapan se fusionan.

4. Servicios compartidos. Nómina, contabilidad, seguros, auditorías, pasajes y publicidad no tienen que repetirse en cada entidad. Basta una unidad de servicios compartidos por sector.

5. Máximo cuatro niveles. Ninguna entidad debe tener más de cuatro niveles jerárquicos. Cada capa adicional es complejidad, lentitud y costo.

6. Tope a la burocracia. Ningún programa nacional puede destinar más del 15 % de su operación a soporte administrativo. El dinero debe llegar al ciudadano, no quedarse en el camino.

7. Ventanillas únicas. Cada ministerio declara qué trámites tiene a cargo, elimina los innecesarios y unifica el resto en ventanillas únicas digitales.

8. Medir resultados, no ejecución. El éxito no es gastar el presupuesto sino entregar el producto o el servicio prometido. Todo programa debe soportarse en un cálculo de rentabilidad social, y se prioriza el que más rinde. Lo no utilizado regresa al presupuesto nacional.

9. Metas verificables. El conjunto debe garantizar una reducción de al menos 25 % en los gastos de funcionamiento del orden nacional, excluidos defensa, policía y rama judicial; un recorte mínimo del 50 % en contratos de prestación de servicios, y la supresión de vacantes, tengan o no apropiación presupuestal.

10. Retén social. El ajuste se hace con humanidad: se protege a madres y padres cabeza de familia, a personas con discapacidad y a prejubilados. Esto requiere decisión política y disciplina para ejecutar. Un Estado más pequeño no es un Estado más débil: es uno que sabe para qué existe, hace bien lo que le corresponde y le devuelve al ciudadano, en servicios y en confianza, cada peso que le recauda. Ese Estado es posible, y construirlo es una tarea que ya no da espera.