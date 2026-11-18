El ataque dejó cuatro ciudadanos fallecidos, entre ellos una bebé de dos meses de nacida. Al parecer esta vez el blanco principal de los criminales fue el hospital local, cuya infraestructura quedó seriamente averiada, además…

En la madrugada del primer día del corriente mes de noviembre, el municipio de Planadas, ubicado en la zona cafetera del sur del Tolima, volvió a ser víctima del terrorismo afincado en las economías ilícitas, en especial de la minería ilegal, cuyo epicentro en el departamento se halla en territorio de su vecino municipio de Ataco, como infame represalia ante las acciones de las autoridades contra este flagelo.

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El ataque dejó cuatro ciudadanos fallecidos, entre ellos una bebé de dos meses de nacida. Al parecer esta vez el blanco principal de los criminales fue el hospital local, cuya infraestructura quedó seriamente averiada, además de los graves daños propinados a los comercios y las viviendas del casco urbano aledañas a este —para no mencionar el regreso del pánico entre sus laboriosos moradores y sus niños—.

El Ministerio de Defensa se hizo presente al lado de la población, anunciando el despliegue de la Fuerza Pública a fin de identificar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen, comenzando por la flagrante violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Bien por nuestras valientes Fuerzas.

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Sin embargo, cabe preguntarse, ¿cómo pudo ser posible que semejante atentado se hubiera concretado, para cuya ejecución sin duda se requirió una notable y notoria movilización de equipos, material de guerra y personal especializado en terrorismo para prestarle sus servicios a sus financiadores locales y a sus socios extranjeros?

Resulta evidente que la seguridad nacional ha sido seriamente afectada por un inmenso déficit de inteligencia y tecnologías de punta como la dotación de drones u otras modalidades de aeronaves de precisión no tripuladas. Y que dichas falencias provienen de un fatal cuatrienio de deliberado debilitamiento moral y logístico de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Sobre el particular, no caben las vacilaciones. Por tanto, a la luz de esta realidad, ni el Congreso, ni el Gobierno, ni sus partidos aliados, deben cejar en su apoyo irrestricto a la causa inaplazable de su fortalecimiento.

Planadas es un municipio muy joven, fundado apenas en 1966 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Cuenta con una población de 30.000 habitantes. Sus corregimientos adscritos son Bilbao y Gaitania. En un pequeño territorio de este último, conocido como Marquetalia, se crearon las FARC en 1964. Posteriormente —tanto disidentes como signatarios de la paz fallida—, mutaron hacia el cartel de las drogas y la minería ilegal más poderoso y letal de la historia colombiana, hasta el presente.

No puede ser que ahora se venga la reconquista del dominio de su primigenia cuna, a punta de corrupción, genocidios, violación de menores y subcontratación de asesinos pagados por dineros procedentes de los sucios negocios suyos de siempre.

Planadas merece y reclama un lugar en la historia como el símbolo más auténtico y representativo de la tragedia nacional, pero, a su vez, de su superación, reparación y jamás repetición. Y nuestro deber como ciudadanos tiene que ser brindárselo.

Nos duele Planadas. En sus memorias yace el sacrificio de un joven profesional de 23 años cuyo sueño indeclinable fue prestarle su servicio: Carlos Santiago.

* Exdirector del Banco de la República y Ecopetrol, y exministro de Agricultura.