Política monetaria y fiscal en polos opuestos

Como bien lo planteó la codirectora del Banco de la República, Bibiana Taboada, en concordancia con la mayoría de sus colegas miembros de la Junta, quienes han observado rigurosamente su misión constitucional de velar por la defensa del poder adquisitivo de la moneda, tanto la política fiscal, bajo la égida del Gobierno, como la monetaria, bajo la de nuestro banco central autónomo, deberían moverse en la misma dirección de cara a la estabilidad macroeconómica de la nación. Es el deber ser a fin de poder garantizar la sostenibilidad del desenvolvimiento del aparato productivo al ambicionado rimo del 6 % anual, que en verdad…

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Como bien lo planteó la codirectora del Banco de la República, Bibiana Taboada, en concordancia con la mayoría de sus colegas miembros de la Junta, quienes han observado rigurosamente su misión constitucional de velar por la defensa del poder adquisitivo de la moneda, tanto la política fiscal, bajo la égida del Gobierno, como la monetaria, bajo la de nuestro banco central autónomo, deberían moverse en la misma dirección de cara a la estabilidad macroeconómica de la nación. Es el deber ser a fin de poder garantizar la sostenibilidad del desenvolvimiento del aparato productivo al ambicionado rimo del 6 % anual, que en verdad conduzca hacia la reducción de la pobreza, atada al flagelo de la informalidad laboral y la desigualdad.

Dicha meta de crecimiento liderada por el vicepresidente Restrepo, obviamente con el apoyo del presidente De la Espriella, únicamente sería viable si se resuelve de tajo el conflicto entre la contra-ciclicidad que acertadamente ha ejercitado la autoridad monetaria en el ámbito de sus competencias, y la irresponsable senda del gasto y el endeudamiento públicos a partir del impune abandono de la Regla Fiscal a fin de soltarle la rienda a un artificioso dopaje del PIB a punta de consumo sin inversión.

Ciertamente un primer paso en la dirección correcta ha sido el sinceramiento de parte del ministro de Hacienda sobre la penosa situación de las finanzas públicas, cuyo agujero raya en dimensiones jamás antes registradas. Pero la real prueba de fuego sobre la voluntad del Ejecutivo de trazar y hacer el ajuste fiscal aún está por verse.

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Suscita, por decir lo menos, razonables dudas sobre su firmeza ante semejante desafío la renuencia a solicitarle al Congreso facultades extraordinarias para acometer de manera inmediata el recorte del tamaño del Estado en la proporción del 40 % prometido en la campaña presidencial, indispensable y única vía hacia una drástica y genuina reducción del gasto. Y para ampliar la base tributaria entre la gigante porción de personas naturales que menos tributan bajo las sombras de la evasión y la elusión.

No puede ser que ante las enormes expectativas generadas por la tierra prometida del milagro país nos quedemos una vez más distantes del borde de la esperanza. No puede ser que, frente a los próximos cuatro años, el nuevo Gobierno, por cuyo éxito apostamos y rogamos la mayoría de los colombianos, se arrugue por mezquinos cálculos políticos ante las conveniencias electorales del próximo año.

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Sólo resta un poco más de un mes para cumplirse los primeros 100 días de este mandato. Resulta clave tener para entonces definida la ruta hacia el saneamiento del erario. Y hacia la liberación de la Junta Directiva del Banco de la República de la dominancia o prisión fiscal a que se halla sometida su política monetaria.

Urge, por tanto, la puesta en marcha del tan cacareado, pero todavía en veremos, ajuste de las finanzas públicas; ineluctablemente dependiente de la también cacareada reducción del tamaño del Estado, igualmente en veremos.

Más le valdría a la actual administración del Estado anticipar esta perentoria cirugía a la ineludible negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ver para creer.

* Exdirector del Banco de la Republica y Ecopetrol y exministro de Agricultura.