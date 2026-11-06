Cuando la publicidad abre la puerta del espionaje

Citizen Lab llamó AdFection a esta técnica. Su investigación revela cómo Discover-Tech, una empresa israelí que se presentaba como proveedora de publicidad digital, aprovechaba ese mercado para localizar dispositivos y facilitar ataques informáticos. Investigó miles de…

La más reciente investigación de Citizen Lab muestra que la infraestructura de publicidad personalizada, que tenemos tan naturalizada en internet, va mucho más allá de ofrecernos anuncios según nuestros gustos: permite identificarnos y seguirnos, e incluso puede utilizarse para instalar programas espía en nuestros dispositivos sin que hagamos absolutamente nada.

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Citizen Lab llamó AdFection a esta técnica. Su investigación revela cómo Discover-Tech, una empresa israelí que se presentaba como proveedora de publicidad digital, aprovechaba ese mercado para localizar dispositivos y facilitar ataques informáticos. Investigó miles de dispositivos y documentó ataques contra al menos 45 vinculados con la agencia de noticias Al Jazeera. Los ataques buscaban instalar en esos dispositivos un software espía capaz de acceder a información privada en los equipos.

Creemos que las redes sociales son el gran monstruo de la vigilancia en internet y, claro, son protagonistas, pero el sistema de publicidad dirigida también lo es.

Publicidad

¿Cómo funciona? Cuando abrimos una página web o aplicación, se realiza, en fracciones de segundo y sin que lo veamos gracias a mecanismos de automatización, una subasta para decidir qué anuncio se mostrará. En este sistema, llamado Real-Time Bidding (RTB), los anunciantes reciben datos sobre el dispositivo y su usuario, que les permite decidir si participan y cuánto ofrecen para alcanzar determinada audiencia.

Citizen Lab encontró que Discover-Tech aprovechaba esas subastas para identificar dispositivos de interés y ganar la oportunidad de enviarles anuncios. Mediante conexiones asociadas con esos anuncios, podía entregar código malicioso al dispositivo que explotaba vulnerabilidades e intentaba instalar spyware sin que la persona hiciera siquiera clic. Estos ataques pueden aprovechar fallas desconocidas para los fabricantes.

¿Cuál es la novedad? Sabíamos que la publicidad digital recopila enormes cantidades de información y que sus identificadores, códigos asignados a cada dispositivo, permiten rastrear la actividad del equipo para mostrar publicidad personalizada. Aunque un identificador no revele directamente nuestro nombre, combinado con datos como direcciones IP y ubicaciones puede servir para identificar o localizar personas. Lo vimos durante la pandemia en Colombia, cuando irresponsablemente se usaron identificadores publicitarios para dirigir mensajes sobre posibles contagios. Ahora Citizen Lab demuestra algo adicional: esa infraestructura no solo sirve para perfilar y localizar, también puede convertirse en vehículo de ataques selectivos de espionaje.

El caso Discover-Tech deja algunas lecciones:

Primera. Los ataques aprovecharon la infraestructura comercial ordinaria de la publicidad, incluso mecanismos europeos de consentimiento -la típica pregunta de si aceptas las cookies de rastreo-. Esto cuestiona la capacidad de las plataformas y sus sistemas de autorregulación para prevenir abusos. Además, en el sistema participan muchos actores: intermediarios publicitarios, plataformas tecnológicas y empresas de vigilancia, lo que dificulta establecer quién conocía los riesgos, quién podía impedirlos y quién responde por los daños.

Segunda. La infraestructura comercial que ya permite perfilar personas con precisión, ahora puede facilitar ataques informáticos dirigidos. Las empresas privadas recopilan, cruzan y comercializan información cuya obtención antes exigía importantes recursos estatales. Las agencias de inteligencia ya compran esos productos para desarrollar capacidades de seguimiento y perfilamiento. En Estados Unidos, la propia comunidad de inteligencia reconoció los riesgos de adquirir información personal comercialmente disponible y adoptó una política para regular esa práctica, que no está exenta de críticas. No hemos resuelto ese tema y Discover-Tech llegó para mostrarnos cómo la publicidad digital lleva esas capacidades a otro nivel: los ataques informáticos selectivos.

Tercera. El control democrático de la vigilancia, que ya era insuficiente, ahora hace aguas. Mientras la discusión sobre vigilancia estatal sigue concentrada en las facultades legales de los organismos de inteligencia, la expansión del mercado privado de datos y los servicios de espionaje plantean desafíos que aún no abordamos. La supervisión debe extenderse como mínimo a los contratos de las agencias, sus compras de información y los servicios tecnológicos de terceros.

El informe no identifica quién ordenó los ataques. ¿Fueron actores estatales o privados? Esa opacidad, lejos de tranquilizar, plantea preguntas sobre quién controla estas operaciones y responde por sus consecuencias. También necesitamos mecanismos para enfrentar el uso de estas capacidades por actores privados, pues los controles sobre las agencias estatales no tienen ese alcance.

El 2 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. El caso de Al Jazeera recuerda que la vigilancia digital no afecta únicamente la privacidad de las víctimas. Cuando se dirige contra periodistas, opositores o líderes sociales, compromete también derechos colectivos, como el derecho de la sociedad a recibir información.

Finalmente, el debate sobre publicidad comportamental debe ir más allá de la protección de datos personales e incorporar la seguridad digital, la libertad de expresión, la de asociación y la de participación política. ¿Hasta qué punto es compatible con estos derechos una arquitectura publicitaria que permite identificar, localizar y enviar código malicioso a dispositivos individuales con semejante precisión y escala?