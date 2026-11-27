No encontré sorpresas en materia de tributación de la economía digital en la propuesta de la reforma tributaria del Gobierno colombiano. No hay ideas para gravar los ingresos de las plataformas o la explotación de los datos. Sí busca nuevamente restringir la exclusión del IVA para importaciones de bajo valor. A finales de 2025 el gobierno redujo de 200 a 50 dólares el umbral de esta exclusión mediante un decreto de emergencia económica que la Corte Constitucional declaró inexequible en abril de 2026 . Buscaba responder a las demandas de la industria textil nacional frente a la competencia de plataformas como Shein, Temu y AliExpress.

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El gremio textil pide, por ejemplo, un arancel del 40 % para las importaciones de confecciones y calzado y el cobro del IVA del 19 %. En esa dirección, el Gobierno incluyó en la reforma tributaria actual medidas para proteger a comerciantes y fabricantes nacionales frente a lo que estos consideran una competencia desigual.

Colombia no está sola. En 2025 varios países de la región siguieron el camino abierto por Brasil en 2024, cuando estableció un gravamen a las compras internacionales de bajo valor, conocido como taxa das blusinhas o “impuesto a las blusas”. México y Ecuador adoptaron medidas tributarias o arancelarias, mientras Argentina discutió propuestas similares. Chile y Uruguay reformaron sus regímenes tributarios para gravar estas compras, principalmente mediante impuestos al consumo. Aunque tienen diseños y objetivos diferentes, estas medidas buscan reducir las ventajas tributarias de las importaciones de bajo costo frente al comercio nacional.

La medida brasileña, sin embargo, duró poco. En 2026, el Gobierno de Lula eliminó el arancel del 20 % que existía desde 2024 para compras internacionales de hasta 50 dólares. El gravamen era impopular entre los consumidores que encontraban en estas plataformas productos baratos, pero, más allá de su impopularidad, la experiencia puso de manifiesto los límites de la estrategia proteccionista.

Para Vinícius Mendes, la taxa das blusinhas no consiguió el objetivo esperado. Al encarecer las importaciones, el impuesto incentivó a las plataformas asiáticas —que encontraron en Brasil las condiciones necesarias— a adaptar rápidamente sus modelos de negocio, incorporando vendedores y productores locales. Así, su posición en el mercado brasileño se fortaleció, no se debilitó. Esto produjo efectos inesperados: se formalizó parte del comercio popular, pero también pudo aumentar la dependencia de los vendedores nacionales respecto de plataformas extranjeras.

Después de años de apostar por el crecimiento del comercio digital, facilitar las transacciones transfronterizas y evitar restricciones a la innovación, América Latina parece estar reconsiderando las ventajas tributarias que acompañaron esa expansión. Sin embargo, la experiencia brasileña muestra que gravar las importaciones no necesariamente reduce el poder de las plataformas. Esto no significa que el impuesto haya fracasado en términos de recaudación, sobre lo cual no tengo información. Además, hay que mirar los compromisos comerciales internacionales.

Hablemos de la regla de minimis. Colombia ya cobra IVA a algunas importaciones de bajo valor, pero mantiene beneficios condicionados para envíos de hasta 200 dólares, derivados, entre otros, del TLC con Estados Unidos. Eliminarlos indiscriminadamente puede contravenir los compromisos comerciales del país. Toca preguntarnos: ¿qué margen conserva Colombia para proteger su industria y modificar su política fiscal?

Esta no es la única forma en que la tributación está entrando en las discusiones de política digital. Existe debate sobre cómo conseguir que las grandes empresas tecnológicas tributen donde generan ingresos, aunque no tengan presencia física. Mediante presiones comerciales y negociaciones internacionales, Estados Unidos cuestiona los llamados impuestos digitales que países como Francia, España, Italia, Austria y Reino Unido aplican sobre determinados ingresos provenientes de publicidad digital, intermediación y mercados en línea.

Más recientemente han surgido propuestas para que las empresas asuman parte de los costos sociales de sus modelos de extracción y explotación de datos. En Brasil, un grupo de académicos propone aplicar a la economía digital el principio ambiental de “quien contamina paga”, mediante un impuesto sobre los derechos de explotación de datos de las grandes plataformas. La propuesta aprovecha las posibilidades abiertas por la reciente reforma tributaria brasileña y busca no solo recaudar, sino también desincentivar la recopilación indiscriminada de información.

En Colombia, la discusión parte de la idea de proteger la industria nacional, equilibrar la competencia y, de paso, recaudar impuestos. Pero sigue pendiente el debate sobre qué funciona y qué no. Gravar las compras internacionales, los ingresos de las plataformas o la explotación de nuestros datos responde a problemas distintos y puede producir efectos inesperados. Además, adoptar medidas tributarias unilaterales en la economía digital es difícil, especialmente para países del tamaño del nuestro.

Mientras discutimos la reforma tributaria, preguntémonos hasta qué punto las reglas comerciales diseñadas para facilitar el comercio digital limitan la capacidad para responder a las consecuencias económicas de esa expansión y atan las manos de nuestros países a la hora de gravar una economía cada vez más digital.