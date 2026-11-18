¿Te están espiando a través de la publicidad virtual?
#Opinión | En su más reciente columna, Carolina Botero Cabrera repasa el caso de una empresa israelí que utilizó una fachada de publicidad digital para espiar a la agencia de noticias Al Jazeera. ¿Cómo podemos cuidar nuestra información de avisos maliciosos? La columna completa la encuentran en www.elespectador.com
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