¿Te están espiando a través de la publicidad virtual?

#Opinión | En su más reciente columna, Carolina Botero Cabrera repasa el caso de una empresa israelí que utilizó una fachada de publicidad digital para espiar a la agencia de noticias Al Jazeera. ¿Cómo podemos cuidar nuestra información de avisos maliciosos? La columna completa la encuentran en www.elespectador.com